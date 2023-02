Nintendo Direct | Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp: svelata la nuova data d’uscita

Continuano le novità presentate al Nintendo Direct e tra le ultime svelate abbiamo la nuova data d’uscita di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

Ritardato di oltre un anno, Advance Wars 1+2 Re-boot Camp è ora tornato nel calendario delle uscite di Nintendo con una data d’uscita definitiva. La Nintendo Direct di febbraio ha rivelato che il titolo sarà finalmente disponibile dal 21 aprile su Nintendo Switch. Advance Wars era originariamente previsto per il lancio un anno fa, ma il rilascio è stato trattenuto a causa del triste evento dell’invasione russa dell’Ucraina.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp ha una nuova data d’uscita ufficiale!

Oltre alla data d’uscita svelata nel nuovo trailer di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, possiamo notare altre novità che potrebbero stuzzicare i fan. Come precedentemente annunciato, Advance Wars 1+2 è un remake dei giochi originali della serie per Nintendo Switch. Sono incluse entrambe le campagne della storia, una modalità per creare le mappe di gioco a piacimento e il multiplayer online. All’epoca, con la loro uscita originale su GameBoy Advance ottennero un grande successo grazie alla loro complessità, allo stile visivo unico ed alle numerose e profonde battaglie che hanno appassionato tutti i videogiocatori amanti degli strategici a turni.

Una delle vicende più buffe da ricordare è quella di un fortunato cliente che preordinando il gioco, è riuscito in qualche modo ad iniziare a giocarci pur non essendo ancora disponibile al pubblico. Ovviamente è riuscito a usufruire del titolo fino a quando il suo accesso non è stato revocato tempestivamente da Nintendo. Vi siete persi gli annunci svelati durante il Nintendo Direct di febbraio? Non vi preoccupate, basterà recuperare il nostro articolo a riguardo.

