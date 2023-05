Ecco a voi una guida contenente la soluzione del sacrario di Wao Sah in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Mentre il seguito del celebre Breath Of The Wild è già diventato il titolo più venduto della serie, a distanza di neanche dieci giorni dal lancio, (a proposito, avete già letto il nostro speciale dedicato alle musiche della saga?), i fan di tutto il mondo stanno continuando ad esplorare in lungo e in largo le lande ed i cieli di Hyrule. Se anche voi vi siete tuffati in questa nuova ed attesissima esclusiva per Nintendo Switch ma state riscontrando qualche difficoltà con alcuni dei numerosi enigmi proposti dal gioco, ci siamo noi qui a darvi una mano. In questa guida vi aiuteremo a capire come risolvere la sfida del sacrario di Wao Sah in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom.

Una grotta tra i ghiacci – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: soluzione al sacrario di Wao Sah

Il sacrario di Wao Sah si trova nella zona delle montagne di Hebra, non lontano dal Borgo dei Rito, e quindi nell’area nord-ovest della mappa di The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom. A differenza di molti altri però, trovarlo potrebbe non essere così immediato, in quanto sarà posto in fondo alla Grotta Ovest del Lago Riritoto. Qui sotto potete visionare un’immagine della mappa di gioco con la posizione esatta. Ricordatevi che le terre di Hebra saranno caratterizzate da temperature molto rigide, perciò è meglio fare prima scorta di cibi, pozioni ed indumenti contro il freddo, se non volete andare incontro a una prematura dipartita.

Una questione di leve – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: soluzione al sacrario di Wao Sah

La soluzione del sacrario di Wao Sah richiede al giocatore di sfruttare la fisica di gioco presente in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom. Appena varcata la soglia ci troveremo in una sala alta e rettangolare, divisa in due da un fossato. Dal nostro lato avremo una palla, una specie di ciotola, un cubo di metallo ed un’asse mobile fissata al bordo, mentre dall’altro lato vi sarà l’uscita ed una sorta di grandi bersagli. Sfruttando l’Ultramano potrete incollare la ciotola di cui sopra al bordo interno dell’asse e, successivamente, collocarci dentro la palla (essendo delle dimensioni giuste). Fatto ciò potrete sollevare in aria il cubo di metallo per poi lasciarlo cadere sull’altro lato dell’asse. La forza della caduta creerà un effetto trampolino che lancerà la palla in aria. Se solleverete il cubo all’altezza massima consentita dall’Ultramano dovreste riuscire a colpire il primo dei due bersagli senza problemi.

Come una catapulta! – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: soluzione al sacrario di Wao Sah

Il prossimo step per giungere alla soluzione del sacrario di Wao Sah in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, sarà riuscire a colpire il secondo bersaglio. Essendo questo situato più in alto, sarà fuori portata. Niente paura però, perché colpendo il primo bersaglio sbloccherete una stanza laterale, nella quale è contenuta un’asse delle dimensioni di quella che avete usato per il lancio. Potrete dunque incollarla a quest’ultima per aumentare la lunghezza e, di conseguenza, anche la portata di lancio, della vostra catapulta improvvisata.

Ora non vi resta che ripetere il procedimento, lasciando cadere il cubo di metallo dall’altezza massima consentita (sfruttate il piccolo gradino sul quale avete trovato il cubo stesso per guadagnare qualche centimetro aggiuntivo) ed il gioco è fatto. Ora che la porta è aperta, non resta che raggiungere l’uscita. Non dovrete fare altro che sostituirvi alla palla e catapultarvi in aria con lo stesso metodo di cui sopra, per poi planare dolcemente con la Paravela verso la vostra meta. Prestate attenzione quando vi lancerete, in quanto alla vostra destra dovreste poter scorgere anche una piattaforma con sopra il classico scrigno opzionale, nel quale vi sarà una Pozione Piccapicca di livello 2, utile per quando tornerete all’aperto, nel caso doveste essere a corto di protezioni contro il freddo.

Ingegno e creatività

Si conclude qui questa guida su come risolvere la sfida del sacrario di Wao Sah in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom. Come avete potuto vedere, la libertà permessa dal gioco, unita anche alle nuove e divertentissime abilità in possesso di Link, permettono una quantità enorme di approcci. Il nostro consiglio perciò è sempre quello di sperimentare, pensare fuori dagli schemi e scatenare la creatività, per affrontare tutte le sfide che il titolo propone.

E voi siete già tornati a vagare per le lande di Hyrule? Qual è il puzzle che vi ha dato più grattacapi?