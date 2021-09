In questa guida vi spiegheremo come fare a far salire di livello i vostri personaggi in WarioWare: Get it Together

Tra tutti i giochi disponibili per Nintendo Switch, WarioWare: Get It Together è certamente uno dei più eccentrici. In questo particolare titolo i giocatori dovranno cimentarsi in una serie di eccentrici microgames estremamente brevi cercando ogni volta di superare l’ultimo punteggio totalizzato.

Dal lancio del primo capitolo ad oggi i titoli di questa serie non sono cambiati molto, ma con l’approdo su Nintendo Switch sono state aggiunte anche delle novità. In WarioWare: Get it Together infatti è stata aggiunta la possibilità di far salire di livello i personaggi e in questo articolo vi spiegheremo come fare.

Un questione di soldi

Come potete immaginare far salire di livello i personaggi di WarioWare Get it Together è un procedimento molto lento, ma per fortuna non sarà troppo tedioso. Per potenziare il cast del gioco infatti non sarete costretti ad utilizzarli, ma vi basterà dare loro degli oggetti. Per questo motivo se volete far salire di livello velocemente i personaggi dovrete concentrarvi principalmente sul fare soldi per acquistare il maggior numero possibile di oggetti.

Acquisti oculati – WarioWare: Get it Together, come far salire di livello i personaggi

Per prima cosa dovrete procurarvi degli oggetti e per farlo avrete principalmente due metodi. Il primo consiste nel selezionare l’emporio e comprare gli oggetti in saldo, mentre per il secondo dovrete giocare alle slot machine e ottenere premi casuali. Ricordate che più è alta la rarità di un oggetto e più esperienza sarà in grado di fornire ai vostri personaggi, quindi noi vi suggeriamo di spendere la maggior parte dei vostri soldi nella slot gialla.

Gusti diversi – WarioWare: Get it Together, come far salire di livello i personaggi

Come vi abbiamo detto nel paragrafo precedente, per far salire di livello velocemente i personaggi dovrete donare loro degli oggetti rari, ma è importante tenere anche conto dei loro gusti. Ogni personaggio infatti otterrà dell’esperienza bonus in base a quanto apprezza l’oggetto che gli avete regalato. Ad esempio Wario è un amante dei beni costosi e di conseguenza otterrà più esperienza quando riceve in dono soldi, gioielli e altri beni di lusso. Ashley invece non apprezza gli oggetti carini e di conseguenza riceverà meno esperienza da oggetti come fiori o pupazzi.

Imparare a quale personaggio regalare determinati oggetti richiede tempo e molti tentativi, ma per fortuna avrete la possibilità di ottenere più volte tutti gli oggetti. Inoltre dalla schermata dei regali potrete sempre controllare quali personaggi apprezzano di più un determinato dono, quindi non dovrete preoccuparvi di ricordare a memoria i gusti di ogni personaggio.

Un mare di regali

