Life is Strange: True Colors, dove trovare tutte le gemme nel GRV

L’avventura grafica Life is Strange: True Colors è ormai uscita, trasportando molti fan nel racconto delle vicende di Alex Chen: in questa guida vi andremo a spiegare dove potrete trovare tutte le gemme durante il GRV che si svolge durante la storia

Life is Strange: True Colors è ormai arrivato da qualche giorno in tutto gli store, permettendo a fan di vecchia data e nuovi giocatori di tuffarsi nelle vicende di Alex Chen e degli abitanti di Haven Springs. Tra forti emozioni e misteri da risolvere, quest’avventura grafica firmata Deck Nine possiede tutti gli elementi che caratterizzano da sempre la serie di Life is Strange, distinguendosi comunque per l’originalità della narrazione e per alcune scelte particolarmente azzeccate, facendosi apprezzare sia da fan di vecchia data sia da giocatori nuovi.

Senza però lanciarci in ulteriori giudizi, dirigiamoci verso l’obiettivo di questo articolo. Con questa guida infatti, cercheremo di darvi un aiuto in una delle sezioni di gioco di Life is Strange: True Colors: in particolare, vi spiegheremo dove trovare tutte le gemme nel GRV che si svolgerà durante la storia. Che cosa vuol dire “GRV”? La risposta (se già non la sapete) la troverete di seguito, e, a meno che non temiate pesanti spoiler, vi sconsigliamo di procedere oltre nel caso non abbiate ancora giocato a Life is Strange: True Colors.

Un po’ di contesto

Del GRV se ne parla fin dal primo capitolo, e si tratta del Gioco di Ruolo dal Vivo che Steph dice di voler organizzare. Inizialmente dovevano partecipare Gabe e il piccolo Ethan, ma dopo la morte di Gabe, Steph ha deciso di rivisitare la sua idea iniziale. Nel secondo capitolo infatti, vedendo Ethan drasticamente giù di morale, Steph ha deciso di riadattare la sua campagna GVR ai fumetti di Ethan, incentrati sul personaggio di Thaynor l’Ammazzamostri. Alex si ritroverà quindi, nel capitolo successivo, a doversi travestire da bardo, per accompagnare Ethan (nei panni di Thaynor) in questa nuova avventura.

L’obiettivo di Alex e Ethan (assegnato da Jed nei panni di Re Tabor) nel GRV di Life is Strange: True Colors sarà di trovare (e scopriremo a breve dove) 3 gemme sparse per tutta Haven, così da poter terminare l’era dei mostri nel regno. Per questo GRV, tutta la parte esplorabile di Haven sarà totalmente trasformata, e perciò il primo consiglio che possiamo darvi è quello dare libero sfogo al vostro spirito esplorativo. Anche perché, oltre alle gemme, esplorando in giro potrete trovare pergamene, monete e altri oggetti utili alla vostra avventura.

Ametista dell’anima – Life is Strange: True Colors, dove trovare le gemme nel GRV

Per prima cosa, a partire dal parco c’è da tornare in città seguendo l’unico sentiero disponibile. Come potrete vedere infatti, buona parte dei percorsi sarà bloccata, e bisognerà perciò seguire l’unico percorso disponibile per Haven. Quando vi troverete vicino all’uscita del parco, Apparirà Ryan a tendervi un’imboscata vestito da lupo, e così verrà il momento di una bella battaglia RPG vecchio stile. Ricordatevi di dare un’occhiata alle schede dei personaggi se non vi ricordate l’effetto degli attacchi e delle magie di Thaynor e del bardo. Una volta sconfitto, Ryan lascerà cadere alcuni oggetti come loot, inclusa una misteriosa chiave. Tale chiavi sarà indispensabile per trovare la prima gemma, ovvero l’ametista dell’anima.

Usciti dal parco, dirigetevi al Black Lantern (per l’occasione ribattezzato “Taverna del gabbiano assetato”). All’interno troverete una scenografia (alquanto realistica) di un massacro, di cui l’unico sopravvissuto pare essere Duckie nei panni di un vecchio gnomo. A questo punto, Ethan gli chiederà se riconosce la chiave, e Duckie affermerà che era del vecchio oste morto nel massacro, e che quindi dovranno trovare la serratura corretta all’interno della taverna. L’oggetto che state cercando di aprire è il carillon posizionato dietro al bancone, davanti alla lavagna con il menu.

Zaffiro dell’anima – Life is Strange: True Colors, dove trovare le gemme nel GRV

Procedendo in questa guida su dove trovare tutte le gemme nel GRV di Life is Strange: True Colors, per trovare quelle successive dovrete uscire dal Black Lantern e procedere attraversando la via principale. Procedendo, passerete vicino ad un vicolo laterale (quello con il murales per intenderci), e sentirete Alex suggerire che forse si potrebbe trovare qualcosa in fondo al vicolo. Potrete decidere se dirigervi subito al vicolo, oppure se procedere e fare tappa al negozio di dischi di Steph, ribattezzato “Emporio della Gazza ladra”.

Steph nel suo emporio ha vari oggetti in vendita, tra cui anche lo Zaffiro dell’anima. Inizialmente il suo costo sarà di ben 10 000 monete d’oro (ed è chiaramente impossibile ottenerne così tante), però se cercherete di contrattare, Steph vi incaricherà di portarle la squama di un pesce magico presente verso il fiume. Il pesce in questione è un serpente marino (interpretato, come ogni nemico, da Ryan) che si trova in fondo al vicolo appunto, e dovrete sconfiggerlo per ottenere la squama. Se avete ottenuto in precedenza la campanella da Duckie, potrete utilizzarla per addormentarlo, sennò dovrete affrontarlo in combattimento. Ottenuta la squama, scambiatela all’emporio con Steph per ottenere la seconda gemma.

Rubino dell’anima – Life is Strange: True Colors, dove trovare le gemme nel GRV

Ottenute due gemme su tre, è l’ora di dirigersi verso il Ponte dei Fiori. Lì troverete l’ultimo nemico, ovvero un grande e temibile troll (sempre Ryan). Questo troll dall’aria poco amichevole possiede una cintura, al centro della quale è attaccata l’ultima gemma, ovvero il Rubino dell’anima. Sarà quindi vostro compito sconfiggerlo. Se all’emporio di Steph avete comprato la polvere di troll (al prezzo di 3 monete d’oro), avrete la possibilità di usarla per rendere il troll amichevole, e farvi consegnare direttamente da lui la gemma (e anche una pergamena in base alle opzioni di dialogo che scegliete). Se invece non avete comprato la polvere, dovrete sconfiggerlo in combattimento.

Spada celeste e ultima bossfight

A questo punto, trovate le tre gemme dell’anima, non vi resterà che tornare indietro al parco per riconsegnarle e Re Jed. Arrivando al parco però, al posto del re troverete Notheria, lo spirito della foresta, interpretato da Charlotte, la mamma di Ethan. Notheria si congratulerà con voi per le vostre imprese, dandovi come premio la spada celeste. Dopo che Ethan avrà incastonato le tre gemme all’interno della spada, entrerete in una visione scaturita dalla gioia di Ethan, in cui tutta l’ambientazione inventata diventa incredibilmente reale. A questo punto arriverà Re Tabor, che si rivelerà essere un impostore che vi ha incaricato di trovare le gemme per appropriarsene e accrescere il suo potere, dando via all’ultima bossfight. L’identità dell’antagonista verrà scelta in base alla vostra preferenza espressa nel capitolo precedente.

Arrivati quindi alla fine di questa guida su dove trovare tutte le gemme durante il GRV in Life is Strange: True Colors, non ci resta che passare la palla a voi. Che cosa ne pensate? Avete apprezzato questa sezione di gioco di ruolo dal vivo? In attesa di una vostra risposta, non ci resta che invitarvi a rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per aggiornamenti su tutti i titoli del momento. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il portale Instant Gaming.