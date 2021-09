Tales of Arise: come cambiare personaggio

Il nuovo capitolo della saga Tales of è uno dei jrpg più giocati del momento. Il suo combat system rinnovato non facilità l’utilizzo di alcune meccaniche. Scopriamo dunque come cambiare personaggio in Tales of Arise

Il nuovo capitolo della storica serie Tales of è finalmente disponibile. Il gioco, sviluppato e distribuito da Bandai Namco, ha da subito riscosso un ottimo successo di critica e pubblico. Forte di un comparto visivo rinnovato e di un combat system al tempo stesso accessibile e stratificato, Tales of Arise si giudica la medaglia di uno tra i migliori jrpg nonché uno dei migliori titoli targati Tales of. Se c’è una cosa in cui molti giocatori trovano difficoltà, è utilizzare tutti i personaggi presenti nel gioco, sia in combattimento che durante la libera esplorazione. Andiamo quindi a vedere come cambiare personaggio in questo nuovo Tales of Arise.

Una moltitudine di personaggi

Il titolo riprende l’atmosfera fiabesca alla occidentale con un cast di personaggi e una storia epica dallo stile anime. Uno dei punti forti come detto, è il cast di personaggi presenti nel gioco. La trama parte con l’incontro tra i nostri due protagonisti, Alphen e Shionne. Questi, come nella più classica tra le storie fantasy, si trovano al centro di un conflitto tra due popolazioni. Il malvagio impero di Rena ha imposto il suo dominio sul pianeta Dahna, limitando le libertà e opprimendo la popolazione. Alphen e Shionne, insieme a moltissimi amici e alleati, saranno chiamati a mettere ordine sconfiggendo la potente minaccia.

I differenti personaggi che faranno parte del cast, non saranno solamente di contorno, ma offriranno un vero e proprio aiuto in game. Nonostante la semplicità di approccio del combat system, alcune azioni potranno essere poco immediate o intuibili per il giocatore. Questo a causa sia di interfacce poco leggibili e dalla presenza di molti effetti grafici e particellari a schermo. Uno dei problemi maggiori, riscontrabili anche nei titoli precedenti, è lo switch del personaggio. Per questo, andiamo in questa guida a scoprire come cambiare personaggio in Tales of Arise in tutte le situazioni.

Sostituire il personaggio durante l’esplorazione – Tales of Arise: come cambiare personaggio

Tales of Arise mantiene, come da tradizione per quasi tutti i jrpg, una durata longeva. Per concludere il gioco verranno infatti richieste non meno di 60 ore. Di default il gioco vi spinge ad utilizzare i due protagonisti Alphen e Shionne. Tuttavia, se durante tutte le fasi di esplorazione vi stancherete di vedere sempre lo stesso personaggio, avrete la possibilità di cambiarlo. Per fare questo vi basterà andare direttamente nel menu del gioco (quello dedicato agli item, all’equipaggiamento, ecc.), qui avrete subito sulla destra la lista di tutti i personaggi. Noterete un piccolo simbolo a forma di bandiera. Questo indica quale leader state utilizzando al momento e potrete cambiarlo premendo quadrato. Nonostante questo, nel momento in cui entrerete in combattimento, impersonerete Alphen in automatico. Vediamo dunque come porre rimedio.

Sostituire il personaggio in combattimento – Tales of Arise: come cambiare personaggio

I combattimenti in Tales of Arise sono molto frenetici. Ciò che contribuisce all’azione e alla complessità del combat system è in larga parte la possibilità di sostituire il main character direttamente in battaglia. Per fare questo, dobbiamo, una volta entrati in combattimento, tenere premuto il tasto dorsale sinistro L1. Qui, il tempo rallenterà fino a fermarsi, e avrete tutto il tempo, non solo per decidere quale personaggio utilizzare, ma anche per pensare ad una eventuale strategia. Potrete decidere chi usare premendo uno dei tasti del D-Pad, o croce direzionale. I personaggi presenti sotto forma di icone in basso a sinistra possono essere assegnati ai tasti del D-Pad tramite il menu principale. Vediamo come gestire queste opzioni anche in vista degli attacchi speciali.

Richiamare gli attacchi speciali – Tales of Arise: come cambiare personaggio

Oltre agli attacchi base, molto importanti sono gli attacchi speciali. Questi possono essere utilizzati solo tramite combo con altri personaggi. Se osservate bene durante le fasi di combattimento, nell’angolo in basso a sinistra dello schermo si trovano le icone di tutti i personaggi contornati da un counter che si riempie progressivamente. Quest’ultimo può essere aumentato utilizzando le combo Arte. Una volta raggiunto l’apice del counter con il personaggio desiderato, potete attivarne il corrispettivo attacco speciale tramite il tasto assegnato sulla croce direzionale. Scatenato il devastante attacco speciale su uno specifico target, dovrete attendere ulteriore tempo affinché il counter si ricarichi di nuovo.

Un combat system studiato

Abbiamo visto finora come cambiare personaggio in Tales of Arise. Una volta apprese queste meccaniche, potete immergervi completamente in questo nuovo combat system. Le potenzialità di quest’ultimo e la sua capacità di sfruttare in modo intelligente tutto il party, sono parte di ciò che rende il titolo gradevole da giocare anche dopo diverse decine di ore. Anche se avete il vostro personaggio preferito, tutti sono comunque utili in combattimento, in quanto ognuno contribuisce con attacchi diversi. Se desiderate approfondire il titolo, date un’occhiata alla nostra recensione. Ricordiamo che il gioco è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

