Nuovi monitor UHD AOC U27B3A e U27B3AF: qualità eccezionale per casa e ufficio

AOC, presenta con entusiasmo due nuovi monitor Ultra High Definition (UHD) progettati per casa e ufficio: i modelli AOC U27B3A e U27B3AF da 27 pollici

Questi monitor offrono una qualità visiva eccezionale, con colori vividi, ideali per una vasta gamma di attività quotidiane come lavoro sui fogli di calcolo, navigazione web, fotoritocco leggero e utilizzo dei social. Con una densità di pixel impressionante di 163 pixel per pollice (PPI), i monitor U27B3A e U27B3AF garantiscono immagini incredibilmente nitide e dettagliate, migliorando notevolmente l’esperienza utente.

Caratteristiche principali dei monitor AOC U27B3A e U27B3AF

Pannello IPS da 27″ con risoluzione UHD (3840×2160) e frequenza di aggiornamento di 60 Hz, offrendo una nitidezza eccezionale con 163 PPI e colori vividi e precisi grazie alla profondità di colore a 10 bit.

Compatibilità HDR10 per un’esperienza visiva più dinamica e realistica.

Tecnologia Adaptive-Sync per una visione fluida e senza interruzioni.

Tempi di risposta rapidi fino a 4 ms GtG, garantendo immagini nitide e prive di sfocature.

Casse integrate da 2W per un’esperienza audio continua senza necessità di hardware aggiuntivo.

Modalità LowBlue e tecnologia Flicker-Free per un maggiore comfort visivo.

Con una risoluzione di 3840×2160 su uno schermo da 27″, i modelli U27B3A e U27B3AF offrono una densità di pixel di 163 PPI, garantendo immagini e testi nitidi e precisi. Questo livello di chiarezza è ideale per attività che richiedono precisione, come fotoritocco, progettazione grafica e lettura di piccoli testi in documenti o fogli di calcolo. La tecnologia del pannello IPS offre ampi angoli di visione e una riproduzione accurata dei colori, rendendo questi monitor perfetti per il lavoro di squadra e la condivisione di contenuti.

Per chi cerca ergonomia, il modello U27B3AF è dotato di un supporto regolabile in altezza (HAS) con un’escursione di 110 mm, permettendo un’esperienza visiva più confortevole e personalizzabile. Entrambi i modelli integrano la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free per ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato, garantendo comfort per ore di lavoro o intrattenimento.

AOC riconosce che non tutti necessitano di caratteristiche ergonomiche avanzate o utilizzano già soluzioni di montaggio alternative, per questo l’U27B3A viene fornito con un supporto semplice ma stabile, mantenendo un prezzo interessante. Questo rende l’U27B3A una scelta eccellente per chi ha un budget limitato ma desidera comunque i vantaggi di un display UHD di alta qualità. Anche l’U27B3A offre un’opzione di montaggio VESA (100×100 mm), come l’U27B3AF, permettendo di montare il display su un braccio per monitor per un maggiore comfort.

I modelli U27B3A e U27B3AF si aggiungono alla serie B3 di AOC, progettata per uso domestico e in ufficio, che include già modelli da 24″ e 27″ con risoluzione QHD e Full HD. Il recente AOC Q27B3CF2, un monitor QHD da 27″ con connettività USB-C e frequenza di aggiornamento di 100 Hz, è rivolto a chi richiede risoluzioni più elevate e funzioni avanzate. Con l’aggiunta dei modelli U27B3A e U27B3AF, AOC continua ad ampliare la propria offerta per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Prezzi e disponibilità:

I monitor AOC U27B3A e U27B3AF offrono nitidezza eccezionale, colori vividi e una gamma di funzionalità che migliorano produttività e intrattenimento. Il modello AOC U27B3A con supporto di base sarà disponibile da giugno 2024 a un prezzo consigliato di €249, mentre il modello AOC U27B3AF con supporto regolabile in altezza sarà disponibile da giugno 2024 a un prezzo consigliato di €259.

