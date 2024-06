Hai da poco installato Temu e vuoi scoprire come pagare i prodotti che desideri acquistare? In questa guida scoprirai come fare e tutti i metodi di pagamento disponibili

Prima di iniziare con questa guida, vogliamo avvisarvi che per effettuare pagamenti su Temu, ci sono vari metodi di pagamento che potete scegliere. Innanzitutto potete scegliere di pagare con una carta di credito/debito, comprese anche alcune carte prepagate. Potete anche scegliere di usare delle app di terze parti per far sì che non dobbiate per forza inserire tutti i dati della vostra carta di pagamento su Temu. Per quanto riguarda il pagamento con carta, l’app cinese accetta quelle dei circuiti Visa, anche Mastercard, Maestro, American Express, Discover e JCB, comprese delle carte come Revolut e HYPE.

Pagare su Temu senza carta | Come pagare su Temu? I metodi di pagamento

Come abbiamo già detto qualche riga sopra, oltre a usare le carte di credito o di debito, è possibile effettuare pagamenti su Temu senza aver bisogno di una carta. Per fare questo infatti basta usare dei servizi di terze parti collegando la carta di credito o di debito al servizio. Questi servizi permettono di effettuare dei pagamenti online senza dover per forza di cose specificarne i relativi dati. Qui sotto scoprirai tutti i servizi di terze parti che puoi utilizzare per effettuare pagamenti su Temu senza usare una carta. Una cosa molto semplice e altrettanto comoda, che accelera anche il processo e vi permette di effettuare dei pagamenti in modo molto più semplice e veloce.

PayPal | Come pagare su Temu? I metodi di pagamento

Per effettuare dei pagamenti su Temu con PayPal, ti basta collegarti al sito ufficiale dell’e-commerce cinese. Se ancora non lo hai fatto, ti basta accedere al tuo account. A questo punto clicca sulla voce Accedi/Registrati collocata nel menu in alto, inserisci tutti i dati che ti richiede come email o numero di telefono e Password e infine premi sul pulsante Accedi. A questo punto individua gli articoli che vorresti acquistare, accedi al prodotto e fai clic su Aggiungi al carrello. Quando hai deciso che cosa acquistare, premi sull’icona del carrello in alto a destra e seleziona l’opzione Pagamento rapido con PayPal. Nel caso invece dovessi visualizzare, premi sulla voce Acquista per due volte consecutive e, quando si apre la nuova pagina, individua la sezione Metodi di pagamento. A questo punto clicca sulla voce PayPal e clicca sul pulsante Effettua l’ordine. In entrambi i casi, che tu veda il carrello o che tu debba cliccare due volte su Avanti, inserisci i dati del tuo account PayPal nei campi Email o numero di cellulare e Password, poi premi sul pulsante Accedi.

Se invece hai cambiato idea e vuoi effettuare il pagamento con un altro metodo, a quel punto ti basta solo selezionarne uno cliccando sulla sezione Paga con. Infine, clicca sul pulsante Accetta e paga adesso e a quel punto hai fatto. Se vuoi procedere da smartphone o tablet, puoi scaricare l’app di Temu disponibile sia per iOS che per Android, quindi è disponibile sia per dispositivi Samsung che Apple, così come altri dispositivi. Una volta effettuato l’accesso all’account e hai messo degli articoli nel carrello che vuoi acquistare, fai tap sul carrello collocata nel menu di basso. A questo punto premi sul pulsante Acquista, individua la sezione Metodi di pagamento e apponi il segno di spunta accanto all’opzione PayPal e fai tap sul pulsante Effettua l’ordine. A questo punto inserisci i dati del tuo conto PayPal nei campi appositi e premi sul pulsante Accedi e Accetta e paga adesso per pagare con PayPal e confermare il tuo ordine su Temu.

Google Pay | Come pagare su Temu? I metodi di pagamento

Oltre a PayPal, sappi che è possibile effettuare pagamenti su Temu anche con Google Pay. Puoi farlo sia da computer sia da dispositivi Android. In entrambi i casi, tutto quello che devi fare è selezionare questa modalità di pagamento e inserire i dati del proprio account Google. Per farlo ti basta accedere al sito ufficiale di Temu oppure usare la relativa applicazione. Una volta che hai effettuato l’accesso all’account, procedi ad acquistare tutti gli articoli di tuo interesso nel carrello del tuo account Temu. A questo punto premi sulla voce Carrello in alto a destra se sei da computer o nel menu in basso se stai usando l’app.

Seleziona l’opzione Acquista e, nella sezione Metodi di pagamento, scegli l’opzione Google Pay. Adesso premi su Effettua l’ordine e, se al tuo dispositivo è già associato un account Google, premi direttamente su Continua/Paga ora per procedere al pagamento. Se invece vedi l’opzione Buy with GPay, premi sulla voce in questione ed effettua l’accesso con il tuo account Google così che tu possa pagare con Google Pay. Anche se questa opzione non è possibile per iPhone e iPad, puoi usare questo metodo di pagamento collegandoti al sito di Temu usando il browser installato sul tuo dispositivo e seguendo le stesse indicazioni.

Apple Pay | Come pagare su Temu? I metodi di pagamento

Apple Pay è un altro metodo di pagamento che puoi utilizzare su Temu, sia da computer che dal tuo dispositivo Apple, che sia iPhone o iPad. In ogni caso tutto quello che devi fare è accedere al carrello del tuo account Temu, selezionare l’opzione Acquista e cliccare sulla casella da spuntare accanto alla voce Apple Pay disponibile nella sezione Metodi di pagamento. Fatto ciò, ora devi solo cliccare su Acquista con Apple Pay, scegliere il metodo di pagamento associato al tuo account Apple e confermare il pagamento. Se stai procedendo da computer, dovrai autorizzare il pagamento con il tuo iPhone.

Carta di credito

Se invece vuoi pagare su Temu utilizzando una carta di credito/debito, anche in questo caso tutto quello che devi fare è selezionare l’opzione per pagare con carta e inserire tutti i dati. Una volta che hai inserito tutti i prodotti di tuo interesse su Temu nel carrello del tuo account, accedi al carrello in alto a destra se stai procedendo da computer o nel menu in basso se stai usando l’app. A prescindere dal dispositivo in uso, premi su Acquista, individua la sezione Metodi di pagamento e apponi il segno di spunta accanto all’opzione Carta. A questo punto inserisci i dati della carta nei campi Numero di carta, Data di scadenza e CVV e premi su Effettua l’ordine/Avanti per effettuare il pagamento. In questo modo la carta verrà associata al tuo account Temu e non dovrai più inserire i dati. Se non vuoi salvare la carta, seleziona l’opzione Effettua l’ordine senza salvare questa carta. In ogni caso puoi sia aggiungere una carta di pagamento che rimuoverla

Siamo giunti alla fine di questa guida! Speriamo che ti sia stata utile e ti auguriamo un buon acquisto! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e molto altro.