Migliori serie tv turche da non perdere | Maggio 2024

Sembra una cosa folle e incredibile quella che stiamo per dirvi, eppure ci sono molte serie tv turche che fanno emozionare a volte più di quanto possano fare quelle americane. In questa guida vi elencheremo le migliori serie tv turche che vi consigliamo di recuperare!

Ci sono tante serie tv nel mondo, alcune indimenticabili, altre discutibili e altre che proprio non ce la fanno a farsi piacere. Diversamente da quanto si possa pensare, però, i turchi ci sanno fare e anche molto. Hanno creato delle serie tv davvero indimenticabili e sempre in grado di farci rimanere col fiato sospeso, creando delle storie originali, accattivanti e in grado di farvi rimanere attaccati allo schermo. Molte di queste serie sono talmente ben fatte che meriterebbero di rientrare nella lista delle serie tv più viste su Netflix. Già, tutte le serie tv che stiamo per elencarvi le potete trovare su Netflix. Iniziamo subito con la lista!

Kubra | Migliori serie tv turche da non perdere

Questa serie è molto intrigante, avvolta completamente nel mistero e in grado di sorprendervi. Il protagonista della storia è Gokhan, un uomo che cerca di rimettere in ordine la propria vita per sposare la donna che ama. Un giorno inizia a ricevere dei messaggi misteriosi da un utente sconosciuto su una piattaforma per amicizie online. L’utente in questione si chiama Kubra e cerca di avvertire Gokhan di alcuni pericoli in cui si sta per imbattere. Inizialmente Gokhan ignorerà questi messaggi, ma quando accetterà di ascoltare Kubra, inizierà a capire che ci sono molte cose che non sa su ciò che sta per accadere nella sua vita. Entrerà quindi in una serie di conflitti, si farà dei nemici e dei forti alleati.

Il mistero di Kubra

Il punto più interessante di questa serie sembra essere proprio tutto l’alone di mistero che si cela dietro, con i messaggi criptici di Kubra che avverte il nostro protagonista. Una serie davvero ben fatta, che parla di religione e tecnologia con molta intelligenza. Questo è uno degli esempi che provano che gli americani non sono sempre i migliori nel raccontare una storia.

Anime False | Migliori serie tv turche da non perdere

In questa storia ci sono due protagoniste femminili legate da un fortissimo rapporto madre e figlia. Le due sono continuamente in fuga e si spostano da un hotel lussuoso a un altro. Ma nel momento in cui si ritroveranno a dover alloggiare in motel penosi, si renderanno conto che la vita che stanno vivendo non è una favola. Nel corso della serie si scoprirà che la madre si sta lasciando dietro una lunga scia di cadaveri. Questo farà sorgere spontanea la domanda: la madre è davvero una preda? Forse no.

Qual è la verità?

Forse la parte migliore e che più tiene incollata allo schermo è la vera identità della madre. Certo, nel corso della serie la donna dimostra di tenere davvero molto alla figlia e di volerla proteggere a ogni costo, ma sarà davvero così buona come la figlia pensa? I cadaveri che si sta lasciando dietro non sono per niente un buon segno. Questo thriller vi terrà impegnati a guardare la serie dall’inizio alla fine.

Ambizione | Migliori serie tv turche da non perdere

Qual è la generazione superiore? Questa è la domanda che ci pone la serie Ambizione, dalla regia di Meric Acemi, già autrice di una delle serie più amate di Netflix, Love 101. La storia parla proprio della Generazione X che cerca di adeguarsi per bene al mondo di oggi, al web e ai social, cercando di capire cosa funziona e cosa no, contrastandosi molto con la Generazione Z. La protagonista è Asli, che cerca la via più breve e facile per arrivare in alto senza lavorare troppo. Il punto è: riuscirà a guadagnarsi il suo rispetto?

Uno scontro generazionale

Il focus della serie composta da 8 episodi è proprio questo, lo scontro tra due generazioni diverse. Le generazioni hanno modi di pensare e agire completamente differenti e la serie parla proprio di questo, del contrasto che si crea tra di esse e ci fa riflettere su quale sia il modo più giusto per approcciarsi alla vita, al lavoro e al successo.

Shahmaran | Migliori serie tv turche da non perdere

Questa serie appartiene al genere fantasy e ha molto di occulto all’interno della sua storia. La serie parte con una vendetta, da parte della protagonista Sashu, che decide di dirigersi verso Adana per trovare suo nonno e affrontarlo per aver abbandonato sua madre molti anni prima. Durante il viaggio si imbatterà in una comunità misteriosa e diversa dal comune, che prende il nome di Mar, discendente di Shahmaran, in cui crede e ritiene essere uno dei più grandi simboli di amore e saggezza. I Mar attendono che si avveri la profezia storica dell’arrivo di Sashu, che si scoprirà avere un ruolo centrale in questa profezia.

Il fantasy turco

Questa è la serie che prova che non solo gli americani ci sanno fare con i generi che si allontanano dalla realtà. Anche questa serie è avvolta dal mistero, ma sarà pane per i denti di tutti quei fan appassionati del folklore, mitologia e profezie. Una serie turca in grado di allontanarci dalla realtà dei nostri giorni ed entrare in un mondo sovrannaturale e oscuro.

The Protector | Migliori serie tv turche da non perdere

L’ultima serie che ci sentiamo di consigliarvi è un’altra che appartiene sempre al genere fantasy, ma che ha anche molta azione, combattimenti e creature sovrannaturali. Il protagonista della storia è Hakan, un giovane e umile negoziante che vive in una città con 15 milioni di umili abitanti, dove si fondono Oriente e Occidente, passato e presente. Hakan scoprirà di appartenere ad un antico ordine di protettori, che si occupavano di affrontare le creature mostruose che attaccavano la città e i civili. All’inizio il ragazzo non solo esiterà ad accettare il suo compito, ma si troverà anche impreparato. Il giovane dovrà accettare di essere l’ultimo protettore e dovrà proteggere la sua città.

Un eroe turco

Questo è uno di quei pochi casi in cui si racconta la storia di un giovane inesperto che poi diventa un eroe, che si trova ad affrontare e uccidere orribili creature per proteggere la sua città e i cittadini innocenti che ci abitano. Un’altra prova che i turchi sanno raccontare una storia avvincente e allo stesso tempo mettere in scena dei bei combattimenti contro delle creature mostruose.

Buona visione!

Speriamo che questa guida vi sia stata utile e che vi godiate una di queste serie che vi abbiamo consigliato! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro!

