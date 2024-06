Come seguire gli Europei 2024 in TV: le migliori opzioni

Ecco una guida su come guardare gli Europei 2024 in TV, con un focus sulle migliori opzioni disponibili per vivere l’emozione di questo importante campionato

Gli Europei 2024 sono alle porte e i tifosi di calcio di tutto il mondo sono pronti a seguire ogni momento di questo emozionante campionato. Seguire le partite in TV è una delle opzioni più comode e popolari. In molti Paesi europei, le partite degli Europei 2024 saranno trasmesse sui canali nazionali.

In Italia, RAI detiene i diritti per la trasmissione delle partite. Questo significa che tutti i possessori di una TV possono sintonizzarsi gratuitamente sui canali RAI per seguire i match in diretta. Allo stesso modo, in altri Paesi europei come la Germania, ARD e ZDF trasmetteranno le partite, mentre in Spagna sarà RTVE a offrire la copertura in chiaro. Per una copertura più completa e approfondita, molti appassionati di calcio scelgono di abbonarsi a canali sportivi a pagamento.

Sky Sport, ad esempio, offrirà una copertura esaustiva degli Europei 2024, con analisi dettagliate, commenti pre e post partita e accesso a tutte le partite del campionato. Questo tipo di abbonamento è ideale per chi non vuole perdersi neanche un minuto dell’azione e desidera una qualità di trasmissione superiore, spesso in HD o Ultra HD. Con l’aumento della popolarità dei servizi di streaming, molti broadcaster offrono la possibilità di seguire le partite online.

Servizi come NOW TV di Sky permettono di vedere le partite in streaming su vari dispositivi, inclusi smartphone, tablet e smart TV. Questo offre una grande flessibilità, permettendo di seguire le partite ovunque ci si trovi. Anche la RAI offre il suo servizio di streaming gratuito, RaiPlay, che permetterà di vedere le partite trasmesse sui canali RAI in diretta e on-demand.

Europei 2024: piattaforme digitali e opzioni on-demand

Oltre ai tradizionali servizi di streaming, ci sono numerose app che offrono la possibilità di seguire gli Europei 2024. Applicazioni come Sky Go e DAZN permettono agli abbonati di guardare le partite in diretta e di accedere a contenuti esclusivi. Queste piattaforme sono particolarmente utili per chi è sempre in movimento e desidera avere accesso alle partite sul proprio dispositivo mobile.

Per coloro che risiedono fuori dall’Europa o desiderano seguire le partite con commento in diverse lingue, molte emittenti internazionali trasmetteranno gli Europei 2024. ESPN, ad esempio, coprirà il campionato negli Stati Uniti, mentre in America Latina sarà ESPN Deportes a trasmettere le partite. Questo permette ai tifosi di tutto il mondo di godere dell’emozione degli Europei con il commento nella propria lingua preferita.

Se non si ha la possibilità di seguire le partite in diretta, molti servizi offrono la possibilità di rivedere i match in modalità on-demand. Sky Q, ad esempio, permette di registrare le partite e guardarle in un secondo momento. Anche le piattaforme di streaming come NOW TV e RaiPlay offrono opzioni di catch-up per rivedere i momenti salienti e le partite per intero quando lo si desidera.

