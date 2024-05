State of Play: Jeff Grubb rincara la dose sull’evento di maggio

L’insider Jeff Grubb torna alla carica con la possibilità di uno State of Play entro fine mese: che l’evento di maggio sia davvero realtà?

Abbiamo tirato in ballo il chiacchierato State of Play primaverile di recente, e ora abbiamo modo di (ri)parlarne apertamente con il ritorno di Jeff Grubb sulla scena del crimine: sì, la presentazione di maggio è ancora in programma. Il giornalista di Giant Bomb ha rincarato la dose dopo quanto dichiarato in merito al remake di Silent Hill 2 il mese scorso. L’evento è ancora “previsto per questo mese a quanto pare. Non so se sarà settimana prossima o quella dopo, però. Non lo so davvero. Sì, potrebbe essere anche a fine mese, ma non sarò sorpreso se sarà davvero settimana prossima. Può accadere in qualsiasi momento.” L’insider non restringe particolarmente il campo, ma il mese dovrebbe essere questo. Vi lasciamo al momento saliente del podcast.

Jeff Grubb con gran coraggio fissa lo State of Play nel mese di maggio

Per il tuttora ipotetico (ma ormai probabile) State of Play di maggio, alla potenziale presenza di Silent Hill già paventata da Jeff Grubb fa eco anche un altro leaker, Elesnicho (detto The Snitch). Quest’ultimo ha anche rivelato la potenziale presenza di un nuovo Astro Bot (tweet qui sotto). È altresì possibile che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater faccia una comparsata visto che Sony stessa prevede che il day one sia entro fine anno. Non ci sorprenderebbe, con tutti i rumor, se Sony rivelasse in quest’occasione anche PS5 Pro: del resto sarebbe una scelta sensata, visto che entro la prossima primavera i giocatori uniti sotto il vessillo cremisi sapranno tutto di Nintendo Switch 2.

May a bot see through the fog of love? — Elesnicho (@elesnicho) April 3, 2024

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate da PlayStation?