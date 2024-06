Astro Bot: svelati i differenti livelli di difficoltà

“Sereno variabile”, così descriveremmo il tasso di sfida di Astro Bot: i livelli del gioco saranno divisi in base alla loro difficoltà

Sul blog ufficiale di PlayStation, i ragazzi di Team Asobi hanno offerto un’anteprima di Astro Bot confermando quanto già dichiarato da Sony: i livelli supereranno l’ottantina, e questo si sapeva, ma ogni stage sarà catalogato in base alla sua difficoltà. Non c’è molto da dire: il tasso di sfida sarà diviso tra facile, normale e difficile. Per esempio, la “visione di un paradiso idilliaco in cui i fenicotteri guadano invitanti pozzanghere celesti” di Sky Garden corrisponde ad un livello facile. Quando però gli alberi di ciliegio lasciano posto alle meno organiche “gru, laser, impalcature e quant’altro” di Construction Derby, i giocatori avranno tra le mani una sfida di livello normale, in quanto “il platforming sarà rischioso.”

Livelli di difficoltà differente rendono Astro Bot sorprendente

In quanto ai livelli più tosti, la difficoltà di Astro Bot tocca uno dei suoi picchi con Swinging Sentries. Lo stage si prospetta “di una semplicità ingannevole” in quanto relativamente “corto”, ma pregno di nemici armati di palle chiodate e numerose piattaforme. Completare il livello sblocca Slowdown Showdown, in cui nemici, piattaforme ed ostacoli superano di gran lunga la velocità regolare e richiedono una clessidra per giungere indenni al traguardo. Tutte sfide che promettono di dare ai veterani pane per i loro denti, anche a discapito di respawn rapidi in caso di sconfitta. Va detto inoltre che ciascun livello difficile omaggia i tasti frontali di PlayStation, implicando che al day one (6 settembre) troveremo altre due sfide toste.

