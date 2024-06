Aperit-Hero: Patriota, la prova vivente che cattivi si diventa

Bentornati nella vostra rubrica preferita dedicata ai nostri grandi eroi delle grandi storie che hanno compiuto grandi imprese! Il personaggio di cui parleremo oggi non è propriamente un eroe, più che altro è l’idea che vorrebbe dare. Il protagonista dell’Aperit-Hero di oggi è Patriota, il volto della serie The Boys!

Mancano pochissimi giorni ormai all’uscita della quarta stagione di The Boys che, vi ricordiamo, è fissata per il 13 giugno 2024. Proprio per questo abbiamo pensato di parlarvi di quello che è il personaggio più iconico della serie, amato e odiato allo stesso tempo per la sua personalità non proprio eroica. Parliamo infatti di Patriota, il villain principale della serie, interpretato magistralmente dal talentuoso Antony Starr, attore neozelandese che ha ottenuto la sua fama internazionale proprio grazie a questo personaggio.

Un bambino senza amore | Aperit-Hero: Patriota, un “eroe” che può fare quello che ca**o vuole

Come ogni grande storia di un grande eroe, iniziamo dalle origini. L’inizio di Patriota è molto simile a molti eroi che abbiamo visto nascere, con una grande differenza che vedremo dopo. Cominciamo col dire che Patriota nasce in un laboratorio, era un bambino su cui hanno effettuato degli esperimenti per creare l’uomo più forte del mondo, qualcuno che potesse proteggere l’America e che potesse anche essere usato come arma mortale contro le altre nazioni. Un esercito di un solo uomo, in poche parole. La vera differenza dagli altri eroi, però, sta nel fatto che Patriota non ha mai ricevuto amore. Era un bambino solo, maltrattato, cresciuto dalla Vought, l’azienda che crea supereroi con il composto V.

La vita di Patriota quindi non è stata per niente facile, senza una madre o un padre a prendersi cura di lui. Un bambino a cui hanno strappato via l’infanzia e che hanno trasformato in un’arma. L’unica cosa che gli hanno dato era un nome, John. Il suo nome è tutto ciò che gli rimane della sua infanzia e questa mancanza di amore e affetto l’ha portato a far crescere una grande rabbia dentro di lui. John non è mai cresciuto, non ha mai avuto modo di soddisfare i suoi bisogni perché sempre al servizio della Vought e degli scienziati che l’hanno creato. La mancanza di amore ha iniziato a creare un mostro.

“Siete voi i veri eroi!” | Aperit-Hero: Patriota, un “eroe” che può fare quello che ca**o vuole

Un altro grande problema che Patriota ha incontrato lungo la strada che è stato costretto a percorrere è il dover fingere per soddisfare la Vought. Nonostante voglia sempre cercare di fare quello che vuole, credendo anche di riuscirci, alla fine è sempre costretto a obbedire, sempre costretto a eseguire gli ordini della Vought per dare un’immagine del personaggio di Patriota. Sì, perché Patriota è solo un personaggio, quello che si nasconde dietro il supereroe con la bandiera americana è John, un uomo che non è cresciuto, un bambino con ancora dei bisogni. Bisogni che decide di soddisfare facendo come gli pare, anche se obbedisce sempre alla Vought.

Questo obbligo che ha di sorridere sempre quando dentro di lui c’è tanto dolore e soprattutto tanta rabbia lo porta a dover dire continuamente l’iconica frase “siete voi i veri eroi“. Una frase che lui non pensa, ma è una frase che l’azienda che l’ha creato gli costringe a dire per dare speranza ai cittadini. Speranza però che ha l’obiettivo di portare più soldi all’azienda, che genera anche grazie a film e serie tv che dedica ai supereroi che ha creato. Tutto quello che John mostra interpretando il personaggio di Patriota è tutto una farsa, un ruolo che è costretto a recitare e che lo porta a sopprimere il bambino bisognoso che c’è in lui. Tutto questo lo porta solo a più odio e più rabbia, fattori che lo rendono estremamente pericoloso.

Colmare un vuoto | Aperit-Hero: Patriota, un “eroe” che può fare quello che ca**o vuole

Le cose per John però iniziano a cambiare nel momento in cui viene a scoprire dell’esistenza di suo figlio Ryan. Per quanto il bambino sia nato da uno stupro di John nei confronti dell’ex moglie di Butcher, Becca, rimane il fatto che lui sia molto protettivo nei confronti del bambino. Il legame che si crea tra di loro all’inizio è quello di un rapporto tossico, dove John vuole che Ryan sia come lui, se non migliore di Patriota. In pratica attua lo stesso trattamento che John ha ricevuto da piccolo nei confronti del figlio per trasformarlo a sua volta in una macchina da guerra, seppur pensi che la sua presenza e i suoi insegnamenti siano più confortanti e docili rispetto agli esperimenti che ha subito.

Per fortuna per loro (e per sfortuna per il mondo), il rapporto tra John e Ryan inizia a intensificarsi nel momento in cui il padre accetta la natura del figlio. Ryan, di rimando, ricevendo affetto e comprensione da parte del padre, inizia ad affezionarsi a lui e questo rende il legame padre e figlio ancora più forte, specialmente dopo la morte dell’unica donna che John abbia mai amato, Stormfront, che si è suicidata dopo il combattimento contro Starlight, Maeve e Kimiko. La morte della sua amata spezza ancora di più John e l’esistenza e l’affetto di suo figlio Ryan è l’unica cosa che lo mantengono ancora integro e “lucido”.

“Io sono Patriota, e faccio quel che ca**o mi pare e piace”

Tutto questo dolore che prova, questa rabbia che contiene e che ogni tanto esplode causando la morte di centinaia di innocenti l’ha portato a pensare di poter fare tutto quello che vuole. Patriota è il classico esempio di chi reagisce male ai maltrattamenti e al dolore, decidendo di infliggerne altrettanto agli altri per vendicarsi. Questo è quello che lo rende diverso dal classico eroe, che al contrario decide di far sì che il male che ha ricevuto non lo riceva nessun altro.

Per quanto la vita di John sia stata triste e dura da sopportare, questo non giustifica le sue azioni. Ma nonostante reagisca in questo modo, rimane il fatto che è un bambino ferito e trascurato, in alcuni momenti ha anche dimostrato di avere una certa umanità. Che questa umanità che gli è rimasta possa portarlo alla redenzione? Noi speriamo di sì, dato che di per sé John non è malvagio, ma lo è diventato.

Voi che ne pensate del personaggio di Patriota? Vi piace? Vedrete la quarta stagione? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news e speciali dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro!

