Flow: cos’è e perché fa bene a mente e cuore

Il flow è un’esperienza di totale coinvolgimento che fa bene a mente e cuore, riducendo lo stress e promuovendo il benessere

Hai mai sperimentato quella sensazione di totale assorbimento in un’attività, in cui il tempo sembra fermarsi e le preoccupazioni svaniscono? Quella sensazione è ciò che gli psicologi chiamano flow. Ma quali sono i benefici di questo stato mentale e come può influire sulla nostra salute? Uno studio recente condotto dal Max Planck Institute e dall’Università di Melbourne ha scoperto la correlazione tra la capacità di entrare in questo stato e la riduzione del rischio di disturbi mentali e cardiovascolari. I partecipanti che sperimentavano più frequentemente lo stato, mostravano una minore incidenza di ansia, depressione e problemi cardiaci, ma anche una maggiore resilienza allo stress e una migliore qualità di vita complessiva.

Flow: benefici sorprendenti

Gli scienziati ipotizzano che l’esperienza, caratterizzata da un profondo coinvolgimento, concentrazione e gratificazione, possa agire come una sorta di “scudo protettivo” contro lo stress e i pensieri negativi. Durante lo stato fluido, la mente si focalizza completamente sull’attività in corso, mettendo da parte le preoccupazioni e le ruminazioni mentali che possono contribuire all’insorgenza di disturbi psicologici. Inoltre, stimola la produzione di endorfine, neurotrasmettitori che promuovono il benessere e la felicità, e attiva il sistema nervoso parasimpatico, responsabile del rilassamento e della riduzione dello stress. Questi effetti combinati possono spiegare l’impatto positivo dello stato fluido sulla salute mentale e fisica.

Ma non è tutto: può anche migliorare le nostre prestazioni cognitive, aumentare la creatività e favorire lo sviluppo di nuove competenze. Quando siamo completamente immersi in un’attività che ci appassiona, la nostra mente diventa più flessibile, aperta a nuove idee e soluzioni. Questo può tradursi in un miglioramento delle capacità di problem-solving, apprendimento e innovazione. I risultati dello studio suggeriscono che coltivare la capacità di entrare nel flow potrebbe rappresentare una strategia preziosa per migliorare la qualità della nostra vita e proteggere la nostra salute. Cercare attività che ci appassionano e ci coinvolgono completamente, che ci sfidano senza sopraffarci, può essere un primo passo per sperimentarlo più spesso.

