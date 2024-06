Migliori smartwatch economici con altoparlante | Giugno 2024

Gli smartwatch con altoparlante non devono per forza essere top di gamma dal costo elevato. In questa guida ti mostriamo quali sono i migliori smartwatch economici con altoparlante per ascoltare la musica e chiamare

Molto spesso le caratteristiche più esclusive di uno smartwatch le si trova solo nei modelli più costosi ma, nel caso dell’altoparlante per l’ascolto di musica e le chiamate, ci sono modelli molto economici che offrono le stesse funzioni. Questi speciali smartwatch economici consentono di ascoltare la musica direttamente dall’altoparlante integrato, così come effettuare chiamate tradizionali sfruttando un microfono e un collegamento Bluetooth con lo smartphone. Il tutto senza sacrificare affatto l’aspetto e l’estetica, qualcosa a cui le persone tengono molto per un dispositivi indossabile.

Amazfit Band 7 | Migliori smartwatch economici con altoparlante

Amazfit Band 7 è l’ultimo modello dei fitness tracker dell’azienda cinese che offre un parco completo di funzionalità. Partendo dal display vibrante AMOLED da 1,47 pollici al cardiofrequenzimetro, passando per il monitoraggio delle attività fisiche e la resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità (5 ATM) e arrivando fino al biosensore avanzato per il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), Amazfit Band 7 è sicuramente fra i migliori smartwatch economici con altoparlante disponibili sul mercato.

Per quanto riguarda le funzioni legate all’altoparlante, lo smartwatch può sfruttare un microfono integrato per offrire l’accesso all’assistente digitale Amazon Alexa, oppure per eseguire o ricevere chiamate tradizionali quando connesso con uno smartphone via Bluetooth. Il tutto assicurando un’autonomia di fino a 18 giorni con una sola carica.

Huawei Band 9 | Migliori smartwatch economici con altoparlante

Con un display molto vivace da 1,47 pollici e con oltre 10.000 quadranti fra cui scegliere, Huawei Band 9 è probabilmente la più personalizzabile della lista. Dal punto di vista sportivo, la band è in grado di riconoscere se stai correndo o camminando, rileva i quattro principali stili di nuoto e garantisce il monitoraggio della frequenza cardiaca durante l’allenamento in vasca. Oltre a ciò, grazie alla tecnologia TruSeen 5 supporta il monitoraggio continuo della SpO2 e della frequenza cardiaca, mentre con la tecnologia TruRelax rende facile prendersela comoda, con esercizi di respirazione antistress.

Collegandola a uno smartphone Android tramite Bluetooth, è possibile trasferire le canzoni direttamente sulla band e ascoltarle in locale senza bisogno di collegamento a internet. Inoltre, supporta pienamente le chiamate in entrata e in uscita, così come i messaggi vocali delle principali app di messaggistica come WhatsApp.

Popglory smartwatch | Migliori smartwatch economici con altoparlante

Con un prezzo al di sotto dei 50 euro, il Popglory è uno dei modelli più economici per chi vuole avere uno smartrwatch dotato di altoparlante per ascoltare la musica ed effettuare le chiamate. Dotato di un aspetto che ricorda molto gli Apple Watch dal costo ben superiore, un pregio aggiuntivo di questo modello è il pieno supporto alle chiamate WhatsApp (sia in entrata che in uscita) quando è connesso a uno smartphone dotato via Bluetooth. Permette inoltre di ascoltare la musica direttamente dall’altoparlante sfruttando la sua memoria interna.

Kuizil smartwatch | Migliori smartwatch economici con altoparlante

In maniera simile al Popglory, anche il Kuizil smartwatch ha un prezzo molto economico e permette di usufruire di tutta una serie di funzioni molto interessanti, molto spesso riservate ai soli modelli più costosi. In questo caso è possibile chiamare e rispondere direttamente dall’orologio, visualizzare contatti e cronologia chiamate quando lo si connette a uno smartphone via Bluetooth. Supporta anche le notifiche di messaggistica e social media come Facebook e WhatsApp, in modo da non perdere chiamate e messaggi importanti nella vita quotidiana.

Il tutto con un display molto grande di 1,91 pollici dotato di più di 100+ quadranti tra cui scegliere e si può anche selezionare la foto preferita come sfondo della watchface. Non manca poi il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue in qualsiasi momento, fornendo dati 24 ore al giorno per salvaguardare sempre la tua salute. La chicca finale è l’autonomia che può raggiungere i 25 giorni.

Redriver smartwatch | Migliori smartwatch economici con altoparlante

Adesso passiamo a un modello con cassa rotonda che si discosta dal classico “aspetto da Apple Watch”. Il Reddriver ha un display da 1,39 pollici rotondo con cui poter comodamente effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso, supportando fino a 100 contatti per un accesso rapido. Supporta anche la vibrazione e le notifiche (come quelle da Facebook, X o WhatsApp) quando collegato a uno smartphone via Bluetooth, garantendo una comunicazione senza interruzioni anche durante gli spostamenti.

Questo smartwatch uomo monitora costantemente la frequenza cardiaca con un sensore ottico preciso, fornendo dati 24 ore al giorno. Traccia automaticamente il tuo modello di sonno e analizza la qualità del sonno, oltre che a 100+ modalità sportive tra cui corsa, ciclismo, pallacanestro, nuoto e calcio. La batteria integrata da 300 mah dura 7-10 giorni e con una carica di due ore fornisce fino a 30 giorni di standby.

Conclusioni

Nella nostra guida precedente vi abbiamo mostrato quali sono i migliori smartwatch con altoparlante. Stavolta abbiamo deciso di focalizzarci su tutti quegli smartwatch economici con altoparlante che hanno un prezzo di vendita non superiore ai 50 euro. In attesa di conoscere i vostri commenti su questi dispositivi indossabili, vi invitiamo a rimanere connessi con tuttotek.it per non perdervi il meglio delle notizie, delle recensioni e delle guide legate alla tecnologia.