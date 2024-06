WEWATER: innovazione e design per un’idratazione sostenibile

WEWATER, marchio del gruppo SBS dedicato all’idratazione sostenibile e di design, presenta le sue ultime innovazioni

Dalle borracce termiche ai tumbler da viaggio, fino a una nuova gamma di infusi 100% naturali, WEWATER offre soluzioni funzionali e alla moda, perfette per chi desidera un’esperienza di idratazione salutare e rispettosa dell’ambiente.

Scopri le ultime onvità: borracce termiche, Tumbler da viaggio e infusi naturali

Le borracce termiche WEWATER si distinguono per un design minimal e lineare, arricchito da colori vivaci che rispecchiano la personalità di ciascuno. Realizzate in acciaio inossidabile, includono un filtro infusore che migliora il sapore dell’acqua e mantengono le bevande calde per 12 ore e fredde per 24 ore. Perfette per avere sempre con sé la propria bevanda preferita, sia al lavoro che nel tempo libero, durante lo shopping o in viaggio!

I tumbler da viaggio WEWATER, sempre più alla moda, sono diventati indispensabili per chi segue le ultime tendenze in tema di idratazione.

Con un design funzionale in acciaio inossidabile e disponibili in diverse colorazioni, sono dotati di tappo ermetico e antigoccia che garantisce la libertà di movimento in ogni situazione. Ideali sia per l’estate che per l’inverno, mantengono le bevande calde fino a 6 ore e fredde fino a 12.

Infusi per un’estate fresca e gustosa!

Con l’arrivo del caldo, una corretta idratazione diventa essenziale, e aromatizzare l’acqua è un ottimo modo per renderla più piacevole e incentivare il consumo. WEWATER presenta quattro nuovi infusi a freddo, una miscela di frutta e fiori perfetta per rinfrescarsi nelle giornate più calde.

Disponibili in una varietà di sapori, dagli esotici agli agrumati, ai mix tropicali, tutti 100% naturali e prodotti in Italia.

Sunset Bliss: Ideale per rinfrescarsi sognando un paradiso tropicale, grazie ai gusti esotici di mango e passion fruit.

Ideale per rinfrescarsi sognando un paradiso tropicale, grazie ai gusti esotici di mango e passion fruit. Coral Breeze: Perfetto per chi ama i sapori dolci e agrumati, con la combinazione di limone e fragola che allevia il calore estivo.

Perfetto per chi ama i sapori dolci e agrumati, con la combinazione di limone e fragola che allevia il calore estivo. Palm Dreams: Il profumo dell’estate in un infuso di cocco e ananas, senza zuccheri aggiunti, per un gusto esotico.

Il profumo dell’estate in un infuso di cocco e ananas, senza zuccheri aggiunti, per un gusto esotico. Summer Vitamine: Un infuso dal gusto dissetante di pesca e papaya, ideale per reidratarsi durante le giornate estive più calde.

La gamma WEWATER è la scelta perfetta per chi desidera bevande rinfrescanti e sostenibili, offrendo un’esperienza di idratazione piacevole e salutare.

Continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).