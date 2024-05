Nintendo Switch 2: annuncio confermato per quest’anno

La Grande N conferma finalmente il tanto atteso reveal: entro quest’anno avremo l’agognato (e insperato) annuncio di Nintendo Switch 2

Ormai nessuno ci sperava veramente più, ma dopo settimane (anzi, mesi) di rumor in merito giunge finalmente la conferma di un annuncio vero e proprio per Nintendo Switch 2, previsto entro la fine dell’anno. Specifichiamo che si tratta di anno fiscale, estendendo dunque il termine massimo di quattro mesi, ma anche così è certo che sapremo qualcosa di più definitivo entro il prossimo aprile. A confermarlo è Shuntaro Furukawa in persona, che ha anche alzato i veli sul Direct di giugno. La presentazione riguarderà i giochi per l’ibrida delle meraviglie previsti per la seconda metà dell’anno. Furukawa non ha perso tempo nello specificare che no, non sarà in quell’occasione che vedremo “il successore” dell’attuale console. Di certo, però, vedremo un 2024 meno spoglio.

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct… — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) May 7, 2024

L’annuncio (del futuro reveal) di Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 a parte, il Colosso di Kyoto ha sviscerato nel suo annuncio anche il calo di introiti del 38,9% previsto entro la prossima primavera. Anche così, però, il traguardo di PS2 e di Nintendo DS sarà prossimo al sorpasso. L’analista di mercato dell’azienda nipponica Kantan Games, il Dr. Serkan Toto, ha dichiarato alla stampa di settore straniera che l’ibrida potrebbe avere ancora alcuni assi nella manica per chiudere il suo ciclo vitale col botto. E quando anche gli esperti del settore ammettono che “non si sa mai” con la Grande N, l’imprevedibilità della compagnia è scolpita nel marmo. Furukawa promette di tenere vivo “l’appeal” della console attuale, quindi è certo che a giugno avremo sicuramente qualcosa di cui gioire.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dalla prossima console? Sbizzarritevi qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.