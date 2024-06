Canon RF DUAL FISHEYE per la realtà virtuale

Canon presenta RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE, il nuovo obiettivo APS-C del sistema EOS R dedicato alla realtà virtuale

Canon presenta RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE, il nuovo obiettivo APS-C del sistema EOS R dedicato alla realtà virtuale. Grazie a questo innovativo modello, che va ad affiancare lo straordinario RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE, chiunque potrà realizzare filmati 3D VR di elevata qualità.

Le ottiche Dual Fisheye incorporano due lenti separate posizionate l’una accanto all’altra per simulare la visione umana binoculare. Ogni lente cattura le immagini da una prospettiva leggermente diversa, che corrisponde alla vista dall’occhio destro e da quello sinistro. Questo effetto stereoscopico consente di percepire la profondità rendendo l’esperienza VR più immersiva.

Canon RF-S DUAL FISHEYE per la realtà virtuale

RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE fornisce una prospettiva destra e sinistra, perfettamente combinate in un design compatto, e amplia la gamma di ottiche in dotazione al sistema EOS R. Inoltre, il prezzo più abbordabile rispetto ai modelli precedenti rende questo nuovo obiettivo più accessibile per la creazione di contenuti immersivi di alta qualità, senza compromettere le eccellenti prestazioni.

L’angolo di registrazione a 144 gradi offre un campo visivo più stretto rispetto alle riprese 180° VR. Questo, insieme all’ampia profondità di campo, consente di concentrare più facilmente l’attenzione sul soggetto, senza doversi preoccupare che le attrezzature di supporto, come luci o treppiedi, rientrino nell’inquadratura. La ghiera di messa a fuoco, che può essere assegnata a un’altra funzione, come apertura o ISO per comode soluzioni di ripresa, aiuta gli utenti a rimanere completamente immersi nell’azione. RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE è il primo obiettivo 3D Canon dotato di messa a fuoco automatica, con un’impostazione One Shot Autofocus che agevola ulteriormente il processo creativo.

Canon RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | una risposta alla domanda di mercato

È il primo obiettivo non Serie L a integrare un rivestimento Air Sphere di elevata qualità, che previene le aberrazioni, come flare e ghosting. Utilizza inoltre due elementi UD per lente, che contribuiscono a produrre immagini nitide. L’apertura f/3.5 garantisce, poi, riprese di elevata qualità in diversi ambienti, sia interni sia esterni: dalle foreste in penombra agli stadi illuminati a giorno, non esistono limiti per lo storytelling 3D creativo. Infine, grazie al supporto posteriore per filtri in gelatina. RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE risulta ancora più flessibile e versatile.

Quando si indossa un visore per guardare i contenuti catturati con RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE, la lente stereoscopica 3D assicura elevati livello di realismo. L’angolo di visualizzazione di 144 gradi utilizza la visione periferica per garantire un’esperienza completamente immersiva. Inoltre, le riprese beneficiano anche della distanza interpupillare di 60 mm dell’obiettivo per un effetto 3D che si avvicina alla visione umana.

Mentre la domanda per la creazione di contenuti VR cresce a un ritmo incalzante (il mercato è destinato a superare i 22 miliardi di dollari USA entro il 2025), il nuovo obiettivo agevola la creazione di contenuti 3D per un’ampia gamma di settori: dal gaming alla didattica, dal turismo all’intrattenimento, passando per i documentari. RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE è progettato per lavorare con il Sistema EOS R, offrendo un flusso di lavoro efficiente.