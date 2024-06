Smart TV Samsung Series 8, offerta Unieuro spaziale!

Unieuro riparte con un’offerta sulla Smart TV Samsung Series 8 con un prezzo speciale e da inizio a una nuova campagna di offerte per regalarci un’estate indimenticabile!

Se c’è un marchio che ci sentiamo sempre di consigliare all’acquisto quando si tratta di Smart TV è la Samsung, che nel settore è uno dei più grandi esperti del mercato. Non è un caso infatti che quelle di Samsung rientrano sempre nella lista delle migliori smart tv con tecnologia LED, QLED e OLED. Samsung regala sempre alta qualità quando ci propone le sue meravigliose smart tv sempre disponibili all’acquisto e uno dei fattori più importanti di questa smart tv Samsung Series 8 in offerta su Unieuro è la sua Tecnologia Quantum Matrix: dettagli infinitesimali grazie a un controllo ultra-preciso della luce. Ammira ogni più piccolo dettaglio, sia nelle scene più buie che in quelle più luminose, grazie al controllo della luce di massima precisione dei Quantum Mini LED. Questa smart tv la trovi a soli 799 euro!

Puoi acquistare questa smart tv cliccando qui

Smart TV Samsung Series 8, l’offerta Unieuro che regala la potenza dei LED

Ha inoltre un Processore Neural Quantum 4K: tutta la potenza dell’AI in 4K. Un processore potente per godere di tutto il realismo 4K grazie allAI Upscaling, che migliora le scene in modo automatico, a prescindere dal contenuto originale. Dolby Atmos: Esperienza Dolby Atmos con altoparlanti superiori. Gli altoparlanti superiori Samsung e il Dolby Atmos offrono unìincredibile esperienza sonora che ti catapulta direttamente al centro dell’azione con un audio multidimensionale. Smart Hub: I tuoi contenuti preferiti in un unico posto.

Suggerimenti e selezioni ottimizzati, per dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo allo streaming di film, giochi e dei programmi che ami. OTS: Audio dinamico sincronizzato con l’azione.

Goditi un audio 3D realistico grazie agli altoparlanti dedicati rivolti verso lalto, che seguono tutti i movimenti cogliendo le sfumature di ogni scena

Q-Symphony: TV e soundbar in perfetta armonia.

Grazie a Q-Symphony, gli altoparlanti di TV e soundbar funzionano all’unisono per un audio più armonioso, senza bisogno di silenziare gli altoparlanti del TV. NeoSlim Design: Profilo elegante dalle linee moderne e slanciate. Un design ultra-sottile, elegante e armonioso, bello da vedere da qualsiasi angolazione come un’opera d’arte. Neo Quantum HDR: 4K con colori più ricchi e dettagli più accentuati. Ammira anche i più piccoli dettagli in risoluzione 4K grazie alla mappatura tonale di HDR10+ che crea un contrasto profondo e tonalità di colore più accurate in ogni scena.

L’occasione migliore per acquistare una nuova smart tv Samsung è proprio questa. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!