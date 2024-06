Emissioni di CO2: ecco la soluzione innovativa per le navi

Una start-up californiana vuole rivoluzionare il settore navale trasformando le emissioni di CO2 in bicarbonato

Il trasporto marittimo, pur essendo fondamentale per l’economia globale e per il commercio internazionale, contribuisce in modo notevole alle emissioni di CO2. È uno dei principali gas serra responsabili del cambiamento climatico e dell’innalzamento delle temperature in tutto il mondo. Per affrontare questa sfida ambientale, una start-up californiana, Calcarea, ha sviluppato una tecnologia rivoluzionaria che prende spunto dai processi naturali degli oceani, offrendo così una soluzione innovativa e sostenibile.

Il sistema ideato da Calcarea prevede l’installazione di un reattore a bordo delle navi. All’interno di questo reattore, l’acqua di mare viene prelevata e fatta reagire con il calcare (carbonato di calcio), un minerale abbondante in natura. Quando i gas di scarico prodotti dai motori delle navi, ricchi di CO2, vengono introdotti nel reattore, avviene una reazione chimica che trasforma la CO2 in bicarbonato. Questa sostanza, stabile e innocua per l’ambiente marino, viene poi rilasciata in mare, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale del trasporto marittimo.

Calcarea: trasformare le emissioni di CO2 in bicarbonato, un’opportunità per il futuro

La tecnologia di Calcarea, testata con successo su due prototipi, è in grado di convertire almeno il 30% delle emissioni prodotte dai motori diesel delle navi. La start-up sta attualmente collaborando con la compagnia Lomar Shipping per sperimentare il sistema direttamente a bordo di una nave cargo. Tutto questo con l’intento di valutarne l’efficacia, l’adattabilità a diverse tipologie di imbarcazioni e l’impatto sull’ecosistema marino. I risultati preliminari sono promettenti e suggeriscono che questa tecnologia potrebbe essere una soluzione efficace per ridurre l’impronta carbonica del settore navale.

Sebbene siano necessari ulteriori studi per valutare l’impatto ambientale a lungo termine dell’immissione di bicarbonato negli oceani, la tecnologia di Calcarea rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile per il trasporto marittimo. L’azienda sta inoltre lavorando per ottimizzare il sistema, riducendo l’ingombro del reattore, aumentando la percentuale di emissioni di CO2 convertita in bicarbonato e migliorando l’efficienza energetica del processo.

