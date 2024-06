Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci dell’evento

Ieri si è tenuto l’Xbox Games Showcase 2024 e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci e i trailer mostrati durante l’evento

Ormai siamo in pieno periodo di eventi e ovviamente Microsoft non poteva organizzarne uno dedicato ai suoi titoli. Ieri infatti si è tenuto l’Xbox Games Showcase, una grande presentazione dedicata ai titoli degli Xbox Game Studios e non solo. Se siete curiosi di scoprire tutti gli annunci e i trailer mostrati durante l’Xbox Games Showcase 2024, in questo articolo di recap potrete trovarli comodamente tutti.

Call of Duty: Black Ops 6 | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Per aprire in bellezza lo showcase è stato mostrato un nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 6. Questo nuovo capitolo dell’iconica serie di FPS si è mostrato con un entusiasmante trailer di gameplay che ha anche svelato un’informazione molto importante. Al termine del video di presentazione infatti è stato confermato che Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile dal 25 ottobre di quest’anno e oltretutto sarà disponibile sul Game Pass sin dal day one.

DOOM: The Dark Ages | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Restando sempre in tema di FPS, subito dopo Black Ops 6 è stato annunciato un nuovo titolo davvero attesissimo. A sorpresa infatti abbiamo potuto assistere al trailer di annuncio di DOOM: The Dark Ages, un nuovo spettacolare capitolo di uno degli sparatutto in prima persona più famosi di sempre.

Questo nuovo titolo è un prequel ambientato nel medioevo, ma a quanto pare è rimasto comunque estremamente fede allo stile dei nuovi capitoli. Nello spettacolare trailer di annuncio infatti abbiamo potuto vedere il doom slayer armato di uno scudo a lame rotanti e tante armi da fuoco eccentriche, pronto ad affrontare orde di demoni e addirittura draghi. Per il momento non è stata rivelata una data d’uscita precisa, ma sappiamo che il gioco arriverà su PC, PS5 e console Xbox nel 2025 e, oltretutto, sarà subito disponibile su Game Pass.

State of Decay 3 | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Dopo tanto silenzio è tornato a mostrarsi nuovamente anche State of Decay 3, il nuovo titolo della serie di survival targata Undead Labs. Il gioco ha fatto la sua comparsa con un nuovo trailer cinematografico che purtroppo non ha mostrato alcuna sequenza di gameplay. Inoltre non è stato rivelato neanche un possibile periodo d’uscita e per il momento sappiamo solo che sarà disponibile sul Game Pass dal day one.

Dragon Age: The Veilguard | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Incredibilmente dopo un silenzio eterno il nuovo capitolo di Dragon Age si è mostrato con un corposo trailer. Il video mostrato ci ha permesso di farci un po’ un’idea sul mood del gioco e inoltre ha rivelato molti degli NPC che potranno entrare a far parte del vostro party. La cosa più sorprendente di questo trailer però è stato il reveal del periodo d’uscita. Il nuovo gioco di EA e Bioware infatti arriverà nel corso dell’autunno 2024!

Starfield: Shattered Space | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Oltre ai nuovi giochi ovviamente non potevano mancare anche le espansioni. Durante lo showcase infatti è stato annunciato Shattered Space, un nuovo DLC per Starfield in arrivo nel corso del 2024. Il trailer di annuncio aveva dei toni abbastanza cupi e ci ha permesso di assistere sia a scene cinematografiche che a brevi sequenze di gameplay.

Fallout 76: Skyline Valley | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Restando sempre in tema di DLC è stato annunciato anche Fallout 76: Skyline Valley. Questa nuova espansione del gioco multiplayer di Bethesda era estremamente telefonata dopo il successo della recente serie TV e siamo sicuri che i fan ne saranno ben felici. Il DLC aggiunge una nuova regione e ovviamente tante nuove missioni, ma in più offrirà ai giocatori la possibilità di impersonare un Ghoul per la prima volta nella storia.

Clair Obscur: Expedition 33 | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Successivamente è stato annunciato Clair Obscur: Expedition 33, una nuova IP targata Sandfall Interactive. Questo eccentrico RPG a turni sembra essere ambientato in una sorta di Parigi surreale ed è riuscito a catturare la nostra attenzione grazie ad un trailer molto suggestivo. Per il momento non sappiamo ancora quando sarà rilasciato di preciso e attualmente il gioco è previsto per un generico 2025.

South of Midnight | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Finalmente abbiamo avuto modo di vedere in azione anche South of Midnight. Questo titolo ha uno stile pazzesco che ricorda la stop motion e nel nuovo trailer abbiamo finalmente potuto vedere un po’ di vero gameplay. Le scene d’azione a cui abbiamo assistito ci sono sembrate davvero molto belle, ma purtroppo l’uscita del gioco sembra essere ancora lontana. Il titolo infatti è previsto per il 2025 per PC e e Xbox Series X | S, ma almeno arriverà anche sul Game Pass al day one.

World of Warcraft: The War Within | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Tornando a parlare di contenuti aggiuntivi è stato annunciato The War Within, una nuova espansione di World of Warcraft. Questo nuovo DLC sarà disponibile dal 26 agosto di quest’anno e permetterà ai fan di WOW di godere come sempre di una marea di nuovi contenuti. Di sicuro in futuro arriveranno altre informazioni su The War Within, ma per il momento dovremo accontentarci dello splendido trailer in CGI mostrato durante l’evento.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Finalmente un altro dei giochi più attesi del momento è tornato a mostrarsi durante un evento. Nel mezzo dello showcase infatti è stato trasmesso uno splendido gameplay trailer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake di uno dei capitoli più amati della serie simbolo di Hideo Kojima. Quello che è stato mostrato nel video non era affatto male, ma purtroppo al termine della presentazione non è stato rivelato neanche un generico periodo d’uscita.

Flintlock: The Siege of Dawn | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Flintlock: The Siege of Dawn è un souls-lite dai creatori di Ashen. Il titolo era già stato annunciato da tempo, ma durante lo Showcase si è mostrato nuovamente con un gameplay trailer davvero intrigante. Inoltre è stata annunciata anche la data d’uscita del gioco, cioè il 18 luglio 2024. Tra tutti i titoli mostrati durante l’evento questo è uno dei primi su cui i giocatori potranno mettere le mani e oltretutto sarà disponibile sul Game Pass già dal day one.

Age of Mythology: Retold | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Gli amanti degli strategici saranno sicuramente molto felici di poter vedere nuovamente in azione Age of Mythology: Retold. Questo remake è previsto per il 4 settembre 2024 e il nuovo trailer mostrato durante l’evento ci ha permesso di assistere a diverse scene di gameplay.

Perfect Dark | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Dopo essere stato annunciato con un teaser, Perfect Dark finalmente si mostra con un lungo gameplay trailer. In questo video abbiamo potuto vedere la protagonista Joanna Dark alle prese con una missione che richiedeva l’utilizzo di tutte le sue abilità. Anche in questo caso è confermato il lancio al day one sul Game Pass, ma purtroppo non è stato annunciato neanche un generico periodo d’uscita.

Diablo IV: Vessel of Hatred | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Vessel of Hatred è la nuova espansione per Diablo IV in arrivo l’8 ottobre. Questo DLC aggiungerà tanti nuovi contenuti, tra cui anche una nuovissima classe giocabile. Il trailer di annuncio è stato veramente spettacolare, ma purtroppo si tratta di una semplice cinematica senza alcuna sequenza di gameplay vera e propria.

Fable | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Si prosegue col botto grazie a Fable, il nuovo capitolo di una delle saghe Xbox più amate di sempre. Il trailer è stato davvero ricco e ci ha permesso di assistere sia a scene in CGI che ad effettive sequenze di gameplay. Il titolo al momento è previsto per un generico 2025 e come al solito anche Fable sarà disponibile sul Game Pass al day one.

Fragpunk | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Non è una vera conferenza di videogiochi se non c’è almeno un game as a service e infatti durante l’evento è stato annunciato Fragpunk. Questo frenetico hero shooter in prima persona si è mostrato con un gameplay trailer davvero interessante che ha messo in mostra le eccentriche caratteristiche che lo contraddistinguono. Il gioco sarà disponibile nel corso del 2025 e arriverà sia su PC che sulle console Xbox.

Winter Burrow | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Passiamo ora ad una produzione un po’ più piccola con Winter Burrow. In questo titolo vestirete i panni di un topino che lascia la città per tornare nella sua casa natale nel bosco e che dovrà cercare di sopravvivere alle insidie e ai pericoli che si celano tra le nevi. Il titolo è in arrivo durante i primi mesi del 2025 e sarà disponibile dal day one sul Game Pass.

Mixtape | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Mixtape è una nuova avventura targata Annapurna Interactive. Il titolo vede come protagonisti tre amici che finiscono per essere trasportati in un mondo di ricordi a causa di una playlist musicale estremamente curata. Il titolo arriverà nel 2025 e anche in questo caso sarà giocabile sul Game Pass non appena sarà rilasciato.

TESO: The Cold Road | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Ovviamente non poteva mancare anche The Elder Scrolls Online con la sua nuova espansione The Cold Road. Questo DLC sarà disponibile dal 18 giugno e nel nuovo trailer ha mostrato alcune delle novità che porterà con se. Inoltre, per celebrare il decimo anniversario del gioco, i giocatori avranno la possibilità di giocare a The Elder Scrolls Online e a tutte le sue espansioni gratuitamente per un periodo di tempo limitato.

Life is Strange: Double Exposure | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Durante l’evento è stato annunciato anche un nuovo capitolo di Life is Strange chiamato Double Exposure. In questo nuovo titolo i giocatori vestiranno nuovamente i panni di Max e dovranno avventurarsi in una realtà parallela per cercare di prevenire la morte di Safi. Il titolo sarà disponibile dal 29 ottobre e a quanto pare non sarà presente subito su Game Pass.

Indiana Jones e l’Antico Cerchio | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Di certo in questa presentazione non poteva mancare uno dei pezzi da novante di Bethesda: Indiana Jones e l’Antico Cerchio. Questo titolo vede ancora una volta Indy costretto ad affrontare il pericolo rappresentato dai Nazisti anche se come sempre lo farà con il suo classico stile leggero. Il trailer ha mostrato diverse sequenze di gameplay molto solide e ha inoltre confermato che sarà disponibile nel corso del 2024 anche se al momento non si sa ancora una data d’uscita precisa.

Mecha Break | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Mecha Break è uno sparatutto in terza persona in cui i giocatori dovranno controllare dei mecha estremamente agili e potenti. Il titolo ricorda un po’ titoli come quelli appartenenti alle serie di Gundam e Armored Core ma, vista la natura multiplayer, sembra essere più rapido rispetto ad altri giochi di robottoni. Il titolo sarà disponibile nel corso del 2025 ma ad agosto i giocatori potranno iniziare a provarlo grazie ad una beta.

Wuchang: Fallen Feathers | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Passiamo ora a un nuovo gioco ad ambientazione asiatica. Wuchang: Fallen Feathers è un soulslike che vi metterà nei panni di un pirata afflitto da una malattia che gli fornisce dei poteri estremamente potenti. Il titolo arriverà nel corso del 2025 e anche in questo caso sarà giocabile gratis sul Game Pass al lancio.

Avowed | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Un altro titolo che non poteva mancare è Avowed, il nuovo GDR in prima persona di Obsidian Entertainment. Il gioco ormai si è mostrato davvero molto e in occasione dell’Xbox Games Showcase è stato trasmesso un nuovo gameplay trailer ricco di sezioni interessanti. Il gioco però al momento non ha ancora una data d’uscita precisa e continua ad essere previsto per un generico 2024.

Atomfall | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

A sorpresa durante lo showcase è stato annunciato Atomfall, un nuovo titolo targato Rebellion. Questo gioco è un survival in prima persona ambientato in una versione post apocalittica dell’Inghilterra del 1957 e sembra prendere ispirazione da alcuni eventi realmente accaduti. Per il momento il gioco è previsto per il 2025 e sin dal day one sarà presente nel catalogo del Game Pass.

Assassin’s Creed: Shadows | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Sul palco di Xbox è salita anche Ubisoft con un nuovo trailer di Assassin’s Creed: Shadows. Questo nuovo capitolo della storica saga di assassini sarà ambientato in Giappone e vedrà come protagonisti due personaggi con uno stile di gioco molto diverso tra loro. Il trailer dell’evento ci ha permesso di assistere a diverse sequenze di gameplay e inoltre ha finalmente svelato la data d’uscita ufficiale del gioco, cioè il 15 novembre.

STALKER 2 | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Siamo stati davvero molto felici di vedere nuovamente STALKER 2 in azione dopo tanto tempo. Il titolo di GSC Game World ha avuto non pochi problemi nel corso del suo sviluppo, ma nonostante ciò ormai la sua uscita si avvicina. Il titolo infatti sarà disponibile in tutto il mondo dal 5 settembre 2024 e ciò che abbiamo visto nel trailer non ci è sembrato affatto male.

Gears of War: E-Day | Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci

Per concludere lo showcase col botto Microsoft ha mostrato il reveal trailer di Gears of War: E-Day. Questo prequel metterà i giocatori nuovamente nei panni di Marcus Fenix e ci permetterà finalmente di assistere alle prime fasi dell’invasione delle Locuste. Purtroppo il trailer era interamente in CGI e non è stato annunciato neanche un generico periodo d’uscita, ma nonostante ciò siamo sicuri che tutti i fan della serie accoglieranno con gioia questo annuncio.

Questo è tutto!

