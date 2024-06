Recensione Ezviz EB8 4G: la migliore IP Cam per autonomia

In questa recensione parliamo della IP Cam EZVIZ EB8 4G, praticamente la migliore wireless per autonomia e integrazione con l’app dedicata

La sicurezza domestica è una priorità crescente per molte famiglie e professionisti. La Ezviz EB8 4G rappresenta una soluzione innovativa nel panorama delle telecamere di sicurezza grazie alla sua completa autonomia e flessibilità. Questa telecamera totalmente wireless è equipaggiata con una batteria integrata in grado di garantire oltre 200 giorni di autonomia, eliminando la necessità di cablaggi complessi e frequenti ricariche. Dotata di connettività 4G e di una risoluzione 2K, la Ezviz EB8 4G offre la libertà di essere posizionata praticamente ovunque, anche in aree prive di rete Wi-Fi, rendendola una scelta ideale per chi cerca una sorveglianza affidabile e continua senza compromettere la praticità.

Confezione e unboxing | Recensione Ezviz EB8 4G

L’esperienza di unboxing della Ezviz EB8 4G è semplice e ben organizzata, riflettendo l’attenzione ai dettagli del produttore. All’interno della confezione, troviamo la telecamera già montata con il suo stand, pronta per essere posizionata o installata. Sono inclusi anche un cavo USB-C per la ricarica, essenziale per mantenere la batteria carica e garantire l’operatività continua del dispositivo, e un kit di montaggio che consente di fissare la telecamera a parete con facilità.

Inoltre, la confezione comprende un adattatore da mini a micro per la scheda SIM, necessario per configurare la connettività 4G della telecamera. Questa dotazione completa rende l’installazione della Ezviz EB8 4G un’operazione rapida e senza complicazioni, permettendo agli utenti di iniziare subito a usufruire delle sue avanzate funzionalità di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Di seguito una lista delle principali caratteristiche tecniche del prodotto:

Dimensioni del prodotto : 183 x 116 x 166 mm

: 183 x 116 x 166 mm Capacità della batteria : 10.400 mAh

: 10.400 mAh Archiviazione locale : Supporta schede microSD

: Supporta schede microSD Funzioni: allarme intelligente, rilevamento intelligente, comunicazione bidirezionale

allarme intelligente, rilevamento intelligente, comunicazione bidirezionale Risoluzione massima: 2304 x 1296

Utilizzo e impressioni | Recensione Ezviz EB8 4G

La Ezviz EB8 4G 2K si distingue per la sua versatilità e per le numerose funzionalità pensate per le aree prive di connessione Wi-Fi e di corrente elettrica. Ideale per contesti come stalle o giardini, questa telecamera motorizzata è dotata di un meccanismo di rotazione a 360° e di un movimento verticale di 80°, assicurando una copertura quasi completa e minimizzando gli angoli ciechi. Tra le sue caratteristiche uniche, spicca il rilevamento del “Movimento di animali in corsa”, particolarmente utile in ambienti rurali.

La Ezviz EB8 4G permette di memorizzare fino a 12 angoli di visione predefiniti. Questo sistema di preset è estremamente comodo: ad esempio, se la telecamera è installata sulla parete esterna di una casa, si possono selezionare come punti di interesse l’ingresso, il cancello, il giardino o l’entrata del garage. Con un semplice tocco sull’app per smartphone, la telecamera ruota automaticamente verso il punto desiderato, garantendo una sorveglianza mirata ed efficace.

Il faretto integrato svolge un ruolo cruciale, consentendo la funzione di “Sorveglianza 24 ore su 24”. Questo permette non solo di illuminare un intruso con il faretto, ma anche di comunicare tramite lo speaker integrato, utilizzabile come interfono. La visione notturna a colori, resa possibile grazie al faretto, offre una qualità visiva superiore rispetto alle tradizionali modalità in bianco e nero. Le immagini registrate in 2K risultano nitide e dettagliate anche di notte.

Funzioni interessanti | Recensione Ezviz EB8 4G

La Ezviz EB8 4G 2K è dotata di una serie di funzioni che la rendono particolarmente interessante e versatile. Una delle caratteristiche più utili è la possibilità di collegarla a un pannello solare, garantendo così un’autonomia virtualmente illimitata senza la necessità di frequenti ricariche. Inoltre, la telecamera è equipaggiata con un sistema di difesa attiva che include una sirena e una luce strobo, progettate per dissuadere eventuali intrusi e segnalare tempestivamente situazioni di pericolo.

Un’altra funzionalità di grande valore è il GPS integrato, che permette di localizzare la telecamera in caso di furto o smarrimento, aumentando la sicurezza del dispositivo stesso. La visione notturna a colori, resa possibile grazie al faretto integrato, consente di ottenere immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione, superando le limitazioni delle tradizionali visioni notturne in bianco e nero. Queste caratteristiche fanno della Ezviz EB8 4G una soluzione completa e affidabile per la sicurezza domestica e professionale.

Applicazione dedicata

L’app Ezviz per smartphone è un complemento indispensabile per sfruttare al massimo tutte le potenzialità della telecamera. Intuitiva e ricca di opzioni, permette di configurare ogni dettaglio secondo le proprie esigenze, rendendo l’esperienza d’uso semplice e personalizzabile anche per gli utenti più esigenti.

Conclusioni

La Ezviz EB8 4G 2K è una telecamera di sicurezza versatile e autonoma, perfetta per chi necessita di un dispositivo senza vincoli di connessione e alimentazione. Offre una lunga autonomia, possibilità di collegamento a un pannello solare, rotazione a 360°, movimento verticale di 80°, rilevamento del movimento di animali, sirena e luce strobo per la difesa attiva, visione notturna a colori e immagini di qualità 2K. Il GPS integrato aumenta la sicurezza, e l’app Ezviz per smartphone è intuitiva e configurabile.

Tuttavia, il prezzo elevato, sebbene giustificato, e l’assenza di Wi-Fi, che richiede una SIM, possono essere dei limiti.

