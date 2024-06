BMW Serie 1: arriva la quarta generazione

È arrivata la nuova BMW Serie 1, quarta generazione della classica berlina tedesca. Design rinnovato, tecnologia all’avanguardia e motore mild hybrid

BMW, marchio sinonimo di eccellenza automobilistica, ha presentato la quarta generazione della sua famosa Serie 1. L’auto presenta delle innovazioni significative in termini di design, tecnologia e prestazioni. A prima vista, traspare subito il suo un look rinnovato, che è più imponente e moderno. Le dimensioni sono leggermente aumentate, con la lunghezza che adesso è di 42 mm in più, mentre è più alta di 25 mm. Ciò offre maggiore spazio e comfort ai passeggeri. Il frontale è stato ridisegnato, e adesso presenta la griglia a doppio rene più ampia. I fari a LED di serie, invece, hanno un design affilato, che conferisce alla vettura un aspetto distintivo e aggressivo. L’abitacolo è stato completamente rivisto. I materiali sono di alta qualità, e i sedili sportivi Econeer sono rivestiti in poliestere riciclato. Questo dimostra l’impegno della casa automobilistica verso la sostenibilità. Lo spazio è più ampio, con la capacità di carico che varia da 380 a 1.200 litri, ideale per le esigenze quotidiane e i viaggi più lunghi.

BMW Serie 1: una classica rinnovata anche nella tecnologia

La tecnologia è al centro dell’esperienza di guida, con il Curved Display da 10.25 e 10.7 pollici che integra il quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment. Il comparto del cambio è stato ridisegnato per offrire maggiore ergonomia. Adesso i pulsanti fisici sono di meno, aspetto che crea un ambiente minimalista e moderno. Il sistema iDrive di ultima generazione offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, con funzionalità avanzate di connettività e assistenza alla guida.

Sotto il cofano, l’auto offre una gamma di motorizzazioni efficienti e potenti, tra cui un motore mild hybrid che abbina le prestazioni sportive ai consumi ridotti. L’attenzione all’aerodinamica e l’assetto sportivo M Sport disponibile come optional garantiscono guida dinamica e coinvolgente, tipica del DNA dell’azienda. La nuova BMW Serie 1 si conferma punto di riferimento nel segmento delle berline compatte premium. È il mix perfetto di stile, tecnologia e prestazioni.

