The Boys Stagione 4: La recensione dei primi tre episodi

Il giorno è finalmente arrivato, su Amazon Prime Video sono stati pubblicati i primi tre episodi della stagione 4 di The Boys e abbiamo deciso di farne la recensione. Piccolo spoiler su cosa ne pensiamo: sono spettacolari!

Da oggi 13 giugno sono disponibili i primi tre episodi della stagione 4 di The Boys, un momento che aspettavamo da tempo. Come ci aveva già annunciato Eric Kripke qualche giorno fa, prima della pubblicazione dei nuovi episodi, questa quarta stagione è la penultima, infatti la quinta stagione sarà l’ultima, il gran finale di questa grande storia piena di violenza, sangue e politicamente scorretto. Cose che in questa stagione mantiene, anche se non si è ancora vista la violenza che superi o, quantomeno, eguagli quella della terza, ma andiamo più nel dettaglio.

Si preannunciano tempi bui | The Boys Stagione 4: La recensione dei primi tre spettacolari episodi

Questa stagione inizia alla grande con qualcosa di molto pesante e tragico, riprendendo esattamente da come ci avevano lasciato nel finale della terza stagione. Già dal primo episodio vediamo il rapporto tra Patriota (ruolo che Antony Starr interpreta ancora in maniera magistrale) e Ryan evolversi, creando un legame più stretto dove il leader dei 7 fa davvero da padre amorevole per suo figlio. Allo stesso tempo, però, anche se vediamo qualcosa di tenero tra Patriota e Ryan, vediamo anche qualcosa di tragico e di pesante. Parliamo infatti di Butcher che, proprio come ci avevano accennato nella terza stagione, sta lentamente morendo. La dinamica di Patriota e Ryan e le difficoltà che sta trovando Butcher sono le più interessanti di questi primi tre episodi.

Le cose stanno diventando sempre più difficili per tutti, con Butcher che sta morendo e Patriota che sta affrontando una crisi esistenziale. Oltre alla narrativa, però, ovviamente non manca la sana e amata violenza, che qui si vede e anche parecchio. The Boys non ha mai filtri, mostra tutto quello che vuole mostrare senza avere paura di essere accusato di razzismo o omofobia, anche se allo stesso tempo rispetta ogni etnia e orientamento sessuale, mostrandolo visivamente. Facciamo anche la conoscenza di personaggi molto interessanti e curiosi come Joe Kessler, interpretato dal grande Jeffrey Dean Morgan, famoso per aver interpretato Negan nella serie di The Walking Dead. Ma anche Sister Sage, che si rivela essere la donna più intelligente del mondo e infine Firecracker, donna complottista e grande sostenitrice di Patriota.

Patriota VS Starlight | The Boys Stagione 4: La recensione dei primi tre spettacolari episodi

Uno dei punti più interessanti di questi tre episodi è proprio la guerra tra Patriota e Starlight. Questo si collega al finale della terza stagione, dove Patriota ha ucciso un civile che aveva lanciato una bottiglia di plastica addosso a Ryan. Questo ha portato l’opinione pubblica a dividersi. Ci sono sostenitori di Patriota e altri di Starlight e questo conflitto porta a delle svolte molto interessanti che dimostrano ancora una volta quanto pericoloso e crudele possa essere l’eroe americano. Ryan diventa un personaggio molto più profondo e raccontato, con un conflitto interno con Butcher. Per quanto sia rimasto ferito dalle sue parole dette su sua madre morta, rimane il fatto che ci è ancora legato e lo porta spesso a scontrarsi con il padre per non volerlo morto.

Anche Hughie ha una svolta molto interessante, che riguarda la sua famiglia. Una storia quindi molto personale e per niente difficile, considerando soprattutto che la sua infanzia non è stata per niente facile. Con Hughie quindi si va ad analizzare un aspetto della sua storia che non avevamo mai visto prima, andando a scavare nel suo passato. Nel mentre la squadra dei Boys cerca di sopravvivere, andare a vanti e continuare a seguire la missione di distruggere la Vought, ma questa volta con alla guida Latte Materno. Lo stato in cui Butcher si trova ora lo porta ad avere allucinazioni e a rimanere deconcentrato, quindi per lui diventa praticamente impossibile essere il leader della squadra, motivo per cui decide di affidarsi a Joe Kessler (Jeffrey Dean Morgan)

Nuovi personaggi con grande potenziale | The Boys Stagione 4: La recensione dei primi tre spettacolari episodi

Ci sono però dei personaggi di cui tener conto, personaggi molto interessanti appena introdotti e che già dimostrano di avere un gran potenziale. Parliamo di Sister Sage e Firecracker, personaggi già citati qualche riga sopra. Sister Sage si rivela essere praticamente la mente dei Sette, un personaggio potenzialmente in grado di tenere a bada Patriota. Infatti quest’ultimo si affida sempre a lei quando si tratta di prendere delle scelte, Sister Sage diventa praticamente la parte ragionevole di Patriota. Lei gli fa da consigliera e la cosa più interessante è che è l’unico membro dei Sette che Patriota tratta come un suo pari. Diversamente si può dire per Firecracker, che anzi, non è particolarmente apprezzata da Patriota, almeno per il momento.

Ma anche Firecracker è un personaggio molto curioso, una donna di cui siamo curiosi di scoprire di più. Ovviamente non possiamo dirvi cosa è successo nello specifico, ma il personaggio è molto legato a Starlight. Una donna complottista, che ha creato una sua schiera di seguaci che la ascoltano e la appoggiano su molte voci che lei crea sul momento per dare speranza alle persone e qualcosa in cui credere. Quello in cui lei è molto brava infatti è parlare, oltre a creare anche delle piccole sfere di fuoco e la super forza. Attorno a lei si è creato un vero e proprio culto, con persone che la venerano e che pendono dalle sue labbra. Proprio con il suo carisma è riuscita anche ad adocchiare più seguaci per Patriota e combattere contro Starlight, per cui cova un odio profondo. Un altro personaggio di cui siamo curiosi di scoprire di più è proprio Joe Kessler, che purtroppo è apparso poco e sappiamo poco di lui. Sappiamo solo che è un grande amico di Butcher e che ha lavorato più volte con lui.

Non vediamo l’ora di scoprire di più!

In conclusione, questi primi tre episodi ci hanno particolarmente attirato e tenuti ben incollati allo schermo. C’è una cura maniacale in ogni storia di ogni personaggio, non ce n’è uno che venga trascurato o lasciato indietro. Persino A-Train e Abisso hanno ancora molto da dire e delle dinamiche molto interessanti, con il primo che continua ad aiutare i Boys in segreto e il secondo che mantiene ancora degli oscuri segreti che non vuole rivelare a nessuno per vergogna. Davvero Eric Kripke non perde mai un colpo e ogni storia è ben raccontata. La violenza c’è sempre, anche delle scene divertenti e iconiche con Frenchie e Kimiko. Insomma, non manca davvero nulla, solo qualche approfondimento su nuovi personaggi come Joe Kessler, che ha avuto davvero poco screen time.

Un inizio più che ottimo, che vi terrà sicuramente incollati allo schermo e manterrà la curiosità alta su quello che accadrà nei prossimi episodi. Fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre recensioni dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro!

9 Un inizio esplosivo! Punti a favore Personaggi scritti alla perfezione

Personaggi scritti alla perfezione Dinamiche molto interessanti che ci tengono incollati allo schermo

Dinamiche molto interessanti che ci tengono incollati allo schermo Violenza gratuita e politicamente scorretto

Violenza gratuita e politicamente scorretto La recitazione degli attori è fenomenale, specie quella di Patriota Punti a sfavore Alcuni personaggi sono apparsi poco

