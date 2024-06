ECOVACS presta 3 nuove famiglie di robot aspirapolvere DEEBOT

Nelle ultime ore l’azienda ECOVACS ha annunciato 3 nuove famiglie di robot aspirapolvere DEEBOT per una pulizia ancora più all’avanguardia

L’azienda ECOVACS ROBOTICS ha annunciato oggi il lancio di tre nuove serie di robot aspirapolvere nella linea DEEBOT. Parliamo della serie T30S, la serie N20 e la serie X5. Ognuna di queste serie presenta dei robot aspirapolvere con caratteristiche ben precise e definite. La serie T30S comprende robot aspirapolvere potenti ed efficienti, con una potenza di aspirazione di 11.000Pa e la tecnologia di lavaggio pavimenti OZMO Turbo 2.0. I modelli disponibili includono il DEEBOT T30S, il DEEBOT T30S COMBO & COMBO COMPLETE, con spazzole aggiuntive e un’estensione del manico per la pulizia manuale, e il DEEBOT T30S PRO, dotato di AI Power per una pulizia ancora più intelligente.

La serie X5 si distingue per la sua forma a D, che permette una perfetta aderenza alle pareti e agli angoli della casa. Questi modelli offrono una potenza di aspirazione di 12.800 Pa, la spazzola anti-groviglio ZeroTangle Brush e la Pulizia Adattiva dei bordi TruEdge per affrontare polvere e macchie ostinate. La serie N20 è equipaggiata con la tecnologia TrueMapping 2.0, che permette al robot di navigare con precisione all’interno della casa per una pulizia accurata. Il sistema di pulizia OZMO, con sistema vibrante OZMO Pro per il modello DEEBOT N20 PRO PLUS, garantisce pavimenti senza macchie.

Dettagli sulle nuove famiglie di robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT

La famiglia DEEBOT T30S è caratterizzata da tecnologie innovative e funzionalità avanzate. Questa serie include modelli come il DEEBOT T30S, T30S PRO, T30S COMBO e T30S COMBO COMPLETE. Questi robot offrono una potenza di aspirazione di 11.000Pa, il sistema di pulizia OZMO Turbo 2.0 e la tecnologia di pulizia adattiva dei bordi TruEdge™, garantendo una pulizia efficace e precisa. La tecnologia ZeroTangle impedisce l’aggrovigliamento dei capelli nelle spazzole.

Il modello T30S COMBO COMPLETE combina un robot aspirapolvere con un aspirapolvere portatile dotato di un sistema di filtraggio a quattro stadi e spazzole multiple. La stazione COMBO All-in-One permette il doppio svuotamento automatico e il lavaggio dei moci ad alta temperatura. I sensori avanzati e la tecnologia di movimento adattivo assicurano una navigazione fluida e la capacità di sollevamento intelligente del mocio evita di bagnare tappeti e moquette. La serie sarà disponibile a partire dal 25 giugno con prezzi che vanno da 999€ a 1299€.

ECOVACS DEEBOT X5 OMNI e N20

Robot aspirapolvere e lavapavimenti avanzato. Dotato di intelligenza artificiale e tecnologia di evitamento ostacoli, offre una potente aspirazione di 12.800Pa e una navigazione precisa grazie ai nuovi sensori. La forma a D consente di pulire efficacemente bordi e angoli. La stazione OMNI automatizza la pulizia e la manutenzione, migliorando l’igiene domestica. Il sistema YIKO 2.0 permette il controllo vocale e tramite app. Il robot identifica e rimuove automaticamente le macchie ostinate, solleva il mocio per evitare i tappeti e utilizza un sistema di asciugatura rapida ad aria calda. La tecnologia ZeroTangle evita l’aggrovigliamento dei capelli nelle spazzole. Il sistema di aspirazione da 27.000Pa garantisce la raccolta efficace della polvere. La serie DEEBOT X5 sarà disponibile dal 25 giugno, con prezzi a partire da 1.099€.

ECOVACS ha lanciato la nuova famiglia di aspirapolvere robot DEEBOT N20, ideale per giovani professionisti e per chi cerca innovazioni pratiche e all’avanguardia. Questa linea introduce la stazione di svuotamento automatico PureCyclone, priva di sacchetto, che mantiene costante la potenza di aspirazione e si svuota facilmente. Le principali caratteristiche della DEEBOT N20 includono la spazzola principale, che impedisce che i capelli si incastrino tra le setole. E ancora, la navigazione e mappatura e il sistema di filtraggio a 4 stadi. I modelli N20, N20 Plus e N20 Pro Plus saranno disponibili dal 25 giugno, con prezzi a partire da 299€.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di casa ECOVACS ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).