Recensione TOZO PA2: “il” miglior rapporto qualità-prezzo in ambito di casse BT

Scopriamo insieme, in questa veloce recensione dedicatagli, quali sono i pregi e i difetti della cassa BT TOZO PA2: prezzo budget e prestazioni di qualità

Che di Tozo ormai ci possiamo fidare è un fatto assodato. Abbiamo avuto modo di provare tanti prodotti di quest’azienda, per la maggior parte cuffiette bluetooth di varia tipologia, dalle in-ear (come le Tonal Fits) alle over-ear (come le OpenBuds), ma per la prima volta, chi vi scrive, ha avuto la possibilità di testare uno speaker. Ed ecco perché, dopo averla provata per diverse ore e in diversi contesti, siamo qui a parlarvi, in questa recensione dedicata, della TOZO PA2, una delle casse Bluetooth col miglior rapporto qualità-prezzo attualmente disponibili sul mercato. Ed è anche rossa, che bello.

Specifiche tecniche

Modello : TOZO PA2

: TOZO PA2 Tipo : altoparlante Bluetooth

: altoparlante Bluetooth Colore : nero/rosso/cachi

: nero/rosso/cachi Diametro degli altoparlanti : 2 altoparlanti full range da 1,7 pollici da 8 W

: 2 altoparlanti full range da 1,7 pollici da 8 W Radiatore passivo : 2 radiatori passivi da 44*49 mm

: 2 radiatori passivi da 44*49 mm Gamma di risposta in frequenza : 60Hz – 20KHz

: 60Hz – 20KHz Versione Bluetooth : 5.3

: 5.3 Riproduzione Bluetooth : AAC/SBC

: AAC/SBC Portata effettiva del Bluetooth : 10 m

: 10 m Chiamate Bluetooth : supportate

: supportate Capacità della batteria : 2000 mAh/7,4 V

: 2000 mAh/7,4 V Tempo di riproduzione musicale (AAC, impostazione predefinita, volume al 50%): 25 ore

(AAC, impostazione predefinita, volume al 50%): 25 ore Tempo di ricarica del cavo : ≤3 ore

: ≤3 ore Porta di ricarica : USB tipo C

: USB tipo C Ingresso : 5 V⎓2 A

: 5 V⎓2 A Pulsanti : Alimentazione/Bluetooth/Riproduci/Volume +/Volume-/Modalità EQ

: Alimentazione/Bluetooth/Riproduci/Volume +/Volume-/Modalità EQ Resistenza all’acqua : IPX8

: IPX8 Peso : 540 g

: 540 g Dimensioni: 180 mm x 70 mm x 76 mm

Packaging | Recensione TOZO PA2

Partiamo, come sempre, dal packaging. Minimal e accattivante, la confezione esterna della TOZO PA2 rispecchia, al solito, gli standard dell’azienda: scatola bianca, con una stampa a raffigurare il prodotto, in cartone rigido. All’interno, avvolta comodamente in gomma piuma nera, troviamo la cassa Bluetooth (che abbiamo ricevuto, per la nostra prova, di un bel colore rosso sgargiante, ma esiste anche nelle varianti nera e cachi), un piccolo cavo di ricarica USB tipo C, il manuale utente, la guida rapida e una piccola fibbia di corda da legare all’altoparlante. Manca il caricabatterie, ma potete utilizzare tranquillamente quello di qualsiasi altro piccolo dispositivo elettronico che avete a casa. E, d’altronde, non volevamo sicuramente un altro caricabatterie a spasso.

Design | Recensione TOZO PA2

E, altrettanto come sempre, anche l’estetica della TOZO PA2 è perfettamente in linea con gli altri prodotti dell’azienda. La forma è cilindrica, cosa che la rende facilmente trasportabile, e, sul corpo, presenta una sorta di griglia che la va a coprire quasi completamente. E rideremo quando ci sarà da pulirla, sul serio. Al centro del corpo troviamo il classico marchio TOZO. Dimensioni e peso contenuti fanno sì che possa essere la vostra compagna di viaggio ideale, in qualsiasi situazione siate.

Il corpo è costituito quasi completamente di plastica, non aspettatevi materiali d’élite ovviamente, ma è comunque molto resistente agli urti (esperienza diretta: mentre la provavamo è caduta da un’altezza considerevole, non riportando danni). Per regolare le varie impostazioni, TOZO ha inserito, nella parte posteriore della cassa, dei tasti fisici che permettono di accenderla, collegarla tramite Bluetooth, avviare la riproduzione, regolare il volume e cambiare la modalità di equalizzazione.

Equalizzazione | Recensione TOZO PA2

A proposito di equalizzazione, TOZO PA2 è completamente gestibile tramite l’app ufficiale dell’azienda, disponibile sia su dispositivi Android sia iOS. In questo modo, potrete selezionare fino a tre modalità di equalizzazione poi switchabili tramite la cassa, in modo da poter esaltare al meglio la musica da voi ascoltata in quel momento. A livello di qualità audio ci attestiamo su livelli piuttosto alti, anche e soprattutto grazie al driver a doppia bobina dinamica che permette anche di collegare in serie un altro speaker TOZO PA2 per migliorare la distribuzione del suono e creare un ambiente stereo. Abbiamo notato, se dobbiamo essere pignoli, qualche incertezza con i bassi, e con gli ambienti piuttosto ampi. D’altronde, come potete vedere anche dalla scheda tecnica, i watt di potenza non sono ancestrali, quindi è normale che siano maggiormente indicate per gli spazi chiusi.

BT e altre caratteristiche | Recensione TOZO PA2

La portata del Bluetooth non è affatto male e si attesta sui 10 metri circa. TOZO PA2 monta infatti un chip Bluetooth v5.3, che garantisce un’ottima stabilità di connessione. Disponibile anche il supporto alle chiamate, a differenza di tanti altri dispositivi concorrenti. Supportati anche gli assistenti vocali più comuni, come Alexa e Google Home. Buona anche la batteria: nella nostra prova, abbiamo riprodotto, accendendola e spegnendola e con impostazioni medie, audio e chiamate per una durata circa di 25 ore. Ottima anche la velocità di ricarica, che si è completata al 100%, utilizzando il cavetto in dotazione, nel giro di poco più di due ore.

E tutto questo dovete metterlo nell’ottica di un prezzo veramente abbordabile. Considerandone le caratteristiche, TOZO PA2 sembra voler inneggiare ai prodotti premium, ma la trovate a soli 40 dollari sullo store ufficiale dell’azienda, e a poco più tramite Amazon. Un vero affare se siete alla ricerca di un prodotto di ottima fattura, con buone specifiche tecniche e duraturo.

TOZO PA2 Altoparlante Bluetooth Con Tre Modalità EQ, Riproduzione 25h, Chiamate Supportate, Altoparlante Wireless Portatile Impermeabile Ipx8 Con Doppio Driver A Bobina Dinamica Per Esterni Nero [Tre Modalità Di Regolazione Dell'Equalizzazione Con TOZO APP] L'APP TOZO consente di collegare comodamente e rapidamente l'altoparlante TOZO PA2 e supporta tre modalità di regolazione dell'equalizzazione, consentendo agli utenti di passare liberamente da uno stile musicale all'altro e di godere della massima esperienza musicale in qualsiasi momento.

Conclusioni

Concludiamo questa veloce recensione di TOZO PA2 consigliandone l’acquisto a tutti coloro che hanno bisogno di una cassa Bluetooth con una buona qualità audio, seppur un po’ claudicante nei bassi, un’estetica accattivante e una batteria duratura. Il tutto ad un prezzo veramente concorrenziale, rispetto ad una buona fetta di mercato attuale, e con la sicurezza di qualità che TOZO ha imparato a donarci nel corso dell’ultimo anno. Pregevole.