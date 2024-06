Con Lomography possiamo esplorare la narrazione visiva con la fotocamera Lomo’Instant Automat Glass, Edizione Ema Ichikawa. Scopriamo insieme tutti i dettagli

L’ultima edizione della fotocamera Lomo’Instant Automat Glass è impreziosita dalla squisite illustrazioni dell’artista Ema Ichikawa. Laureata alla Tohoku University of Art and Design, Ema si ispira alla scuola d’arte Rinpa e il suo lavoro è un omaggio a questa tradizione estetica giapponese senza tempo. Rinomata per l’uso simbolico delle foglie d’oro e per i disegni intricati, l’arte Rinpa ha lasciato un segno indelebile nella cultura giapponese fin dal XVII secolo. Ema incorpora abilmente questi elementi nei suoi disegni, infondendoli con un tocco contemporaneo che dona una nuova vita a questa antica tradizione. Questo esclusivo design é la rappresentazione della vita marina, con decorazioni dorate che simboleggiano la libertà e invitano i fotografi a esplorare il loro lato creativo. La Lomo’Instant Automat Glass Ema Ichikawa Edition é ora disponibile sul sito di Lomography e presso rivenditori selezionati.

Lomography presenta la nuova Lomo’Instant Automat Glass

La Lomo’Instant Automat Glass Ema Ichikawa Edition è ricca di po tenziale per poter realizzare le foto istantanee più nitide che si possano immaginare. Con apertura, velocità dell’otturatore e flash com pletamente automatici, è semplicissima da usare e viene fornita con un obiettivo Close-up e lo Splitzer, per la massima creatività, oltre a un libretto Leporello – che ricorda i byōbu, i tradizionali paraventi giapponesi – con un esclusivo dipinto decorativo, fotografie e alcune parole della stessa Ema Ichikawa. Come se non bastasse, questa istantanea d’avanguardia è dotata di modalità per esposizioni multiple per realizzare deliziose Lomografie, di filtri gel colorati per foto pazzesche con il flash e di un copriobiettivo che funge da tel ecomando di scatto da remoto per lunghe esposizioni senza mossi e facili scatti di gruppo.

Lomography presenta la nuova Lomo’Instant Automat Glass | specifiche tecniche

Le fotocamere istantanee Lomography sono le più versatili sul mercato e hanno dimostrato di essere le compagne crea tive perfette per i fotografi amanti della fotografia istantanee di tutto il mondo. Scattando su pellicole Fujifilm Instax Mini, economiche e ampiamente disponibili, le possibilità creative sono infinite: c’è infatti sempre qualcosa di nuovo ed eccitante da scoprire nel meraviglioso mondo della fotografia istanta nea sperimentale! Siamo lieti di aver collaborato con l’artista Ema Ichikawa per la creazione di questa edizione speciale e ci auguriamo che la sua significativa illustrazione contribuisca a ispirare le menti creative di coloro che la utilizzeranno!

SPECIFICHE TECNICHE

Formato Pellicola: Fujifilm Instax Mini

Lunghezza Focale: 38 mm (Equivalente 21 mm) Diaframma: f/4.5, f/22

Velocità dell’Otturatore: 1/250 (Auto) – Bulb Esposizioni Multiple: Illimitate

Flash Incorporato: Automatico

Messa a Fuoco a Zona: 0.3 m / 0.6 m / 1 m – Infinito Accessori per l’Obiettivo: Obiettivo Close-up, Obiettivo Ultra Grandangolare, Splitzer, Copri Obiettivo con funzione Telecomando di Scatto Remoto

Filettatura Filtri: 43 mm

Attacco treppiede: sí

Batterie: 2 × CR2 (6V) – Non incluse

Prezzi e disponibilità

Lomo’Instant Automat Glass Ema Ichikawa Edition è disponibile al prezzo di 199 euro già disponibile all’acquisto negli store autorizzati e sullo shop Lomography.