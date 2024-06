Canon amplia la sua gamma video professionale con la nuova EOS C400, dotata di innesto RF, e l’obiettivo CN7x17 KAS T, progettato per portare le grandi produzioni a nuovi livelli

Capace di adattarsi ai flussi di lavoro più moderni, coniugando qualità e versatilità, EOS C400 rappresenta una soluzione completa per supportare molteplici tipi di produzione, dal cinema indie e documentaristico, trasmissioni ed eventi live, virtual production, fino alle riprese ENG.

EOS C400 è la prima videocamera Cinema EOS di alta gamma con innesto RF e il suo arrivo sul mercato segna una nuova, rivoluzionaria, era per i prodotti Canon, soprattutto all’interno del sistema EOS R. Il design innovativo racchiude in un corpo compatto specifiche e funzioni avanzate, tipiche delle videocamere più ingombranti, unendo la facilità di utilizzo e l’operatività alla massima qualità. Inoltre, grazie a connessioni integrate e complete, quali il terminale Genlock, l’ingresso del segnale di ritorno video e il terminale obiettivo a 12 pin, EOS C400 supporta a pieno anche le produzioni live multicamera.

Canon EOS C400: la nuova videocamera cinema

EOS C400 è dotata di un avanzato sensore CMOS stacked retroilluminato Full Frame 6K (BSI) che vanta 16 stop di gamma dinamica. Questa tecnologia ottimizza l’efficienza di cattura della luce e velocizza la scansione del sensore, garantendo una qualità di immagine superiore.

EOS C400 è anche la prima videocamera Cinema EOS ad introdurre la tecnologia a triplo ISO, creata da Canon per assicurare risultati nitidissimi e prestazioni perfette anche in ambienti con scarsa illuminazione. Con livelli ISO base di 800, 3.200 e 12.800 in modalità Canon Log 2 o 3, gli utenti godono di maggiore flessibilità durante le riprese in condizioni luminose difficili.

Per la massima semplicità di utilizzo, oltre alla selezione manuale della sensibilità ISO base, è disponibile anche una funzione automatica in grado di rilevare la luce ambiente e regolare il livello ISO base, di conseguenza, migliorando la user experience.

Canon EOS C400: la nuova videocamera cinema, caratteristiche principali

Innesto RF

Grazie al supporto per la tecnologia dell’innesto RF Canon, EOS C400 si integra perfettamente con vari modelli di obiettivi a focale fissa, zoom, ibridi, cinema e VR. Per assicurare la massima fruibilità senza la necessità di avvalersi di accessori di terzi, la videocamera consente l’utilizzo di diversi adattatori EF-EOS R e del nuovo adattatore PL RF. Inoltre, EOS C400 è dotata di avanzate funzionalità di gestione dei metadati e di opzioni di connettività che agevolano l’acquisizione in tempo reale dei dati di ogni singolo fotogramma, ottimizzando i flussi di lavoro in Virtual Production e VFX.

Dual Pixel CMOS AF II

Con EOS C400 Canon introduce la tecnologia Dual Pixel CMOS AF II nel sistema Cinema EOS per una messa a fuoco automatica ancora migliore. Attivo sull’intero fotogramma, Dual Pixel CMOS AF II offre prestazioni rapide e precise, con la certezza di ottenere sempre ottimi risultati.

Grazie al nuovo sistema di messa a fuoco è disponibile anche il tracking di viso/occhi/corpo (oltre al rilevamento e tracking di animali) funzione utile soprattutto quando si lavora da soli in contesti dinamici e imprevedibili.

Formati di registrazione

I numerosi formati di registrazione interna consentono di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Le opzioni includono Cinema RAW Light LT/ ST/ HQ a 12 bit, il formato 4:2:2 10-bit XF-AVC e i nuovi standard XF-AVC S e XF-HEVC S basati su MP4, in grado di soddisfare diversi tipi di esigenze professionali. Tutti i formati consentono flussi di lavoro dettagliati grazie al supporto professionale di metadati e file naming.

Design compatto

Gli utenti abituati alle precedenti camere del sistema Cinema EOS, come EOS C500 Mark II, si troveranno a loro agio grazie al design EOS C400, con un formato familiare ma ancora più compatto pur continuando a offrire un’ampia gamma di opzioni di connettività. Questo permette agli operatori di accedere all’intera suite di funzioni tipicamente associate alle videocamere dedicate a grandi produzioni senza l’inconveniente delle dimensioni e del peso eccessivi e senza dover collegare moduli aggiuntivi.

Il nuovo design compatto e gli accessori ottimizzati, tra i quali una versatile staffa per LCD, un’avanzata maniglia superiore e un’impugnatura migliorata, si adattano infine ad un’ampia rosa di stili di ripresa: droni, gimbal, utilizzo a mano libera o a spalla.

Il nuovo obiettivo Cine Servo

Il nuovissimo CN7x17 KAS T, disponibile con innesto RF o PL, si inserisce nella gamma di obiettivi Canon Cine Servo. Questo modello non è una semplice evoluzione del precedente CN7x, ma presenta aggiornamenti perfezionati per potenziare le prestazioni operative ed estendere la compatibilità con i flussi di lavoro virtuali e VFX.

Con un potente zoom ottico 7x e una lunghezza focale di 17-120 mm, l’obiettivo si rivolge a settori come news ed eventi sportivi in diretta, documentari, film, remote e virtual production. L’apertura a 11 lamelle produce punti luce dolcemente diffusi e sfondi morbidamente sfocati.

Le eccezionali caratteristiche di CN7x17 KAS T includono: connettività migliorata tra l’obiettivo e la videocamera, processi ottimizzati per la correzione della distorsione in tempo reale, acquisizione di metadati fotogramma per fotogramma e flussi di lavoro di produzione virtuale con un plug-in Unreal Engine creato appositamente per EOS C400. La versione con innesto PL supporta sia Cooke /i TechnologyTM sia ZEISS eXtended DataTM per l’acquisizione dei metadati e la correzione delle ombre/distorsioni1.

Dotato di una drive unit e-Xs V di nuova generazione, CN7x17 KAS T integra funzionalità avanzate che comprendono la correzione ottica del focus breathing, il controllo più rapido del diaframma e una pratica interfaccia USB-C per il controllo remoto e il trasferimento delle impostazioni utente.

E voi cosa ne pensate di questa nuova Canon C400?