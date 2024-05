Migliori videogiochi in uscita | Giugno 2024

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Giugno 2024: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Salutiamo un Maggio insolitamente freddo e scopriamo la nuova linea-up di videogiochi del mese di Giugno 2024!

Tra i nuovi arrivi del mese partiamo subito con Elden Ring: Shadow of the Erdtree, espansione del Soul-like che ha conquistato tutti. Un conflitto devastante, una Terra delle Ombre, principi, demoni e dei: non crediamo serva molto altro per conquistare gli ammiratori di Elden Ring!

Se volete un altro titolo a tinte fosche, tra i videogiochi del mese segnaliamo Still Wakes the Deep: una piattaforma petrolifera in mezzo al vasto oceano; acque gelide e in tempesta, silenzio radio e nessun contatto umano… già così partiamo male, vero? Ebbene, le cose andranno decisamente peggio, dato che non sarete soli come credevate e c’è qualcosa di terribile che vi darà la caccia sugli stretti e scivolosi corridoi della piattaforma..

Giugno 2024 è un mese ricco dal punto dei “graditi ritorni”: segnaliamo innanzitutto Shin Megami Tensei V: Vengeance, la versione definitiva dell’omonimo titolo. Questa versione va ad aggiungersi all’uscita originale per Nintendo Switch, offrendo una nuova storyline e un tempo di gioco arricchito da nuove avventure.

Proseguiamo con Luigi’s Mansion 2 HD, versione riveduta e corretta del secondo episodio da acchiappafantasmi del secondogenito dei Mario brothers. La Luna Scura, unica cosa che sembrerebbe capace di mantenere quieti i fantasmi di Cupavalle, è andata distrutta: tocca a Luigi (purtroppo per lui) rimetterne insieme i pezzie riportare la tranquillità.

Il 14 giugno escono due titoli della saga ammazzamostri più nota di sempre: Monster Hunter Stories Remaster e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, porting dei rispettivi titoli originari. Il primo Monster Hunter Stories era uscito su Nintendo 3DS nel 2017: siamo curiosi di vedere in cosa si distinguerà questa nuova versione!

Migliori videogiochi in uscita | Giugno 2024

3 giugno – The Elder Scrolls Online: Gold Road – PC, MacOS

4 giugno – Destiny 2: The Final Shape – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

4 giugno – Star Wars: Hunters – NS, iOS, Droid

6 giugno – Blockbuster Inc. – PC

11 giugno – V Rising – PS5

14 giugno – Magical Drop VI – PS4, PS5, XBO, XSX

14 giugno – Monster Hunter Stories – PS4, PC, NS

14 giugno – Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – PS4

14 giugno – Shin Megami Tensei V: Vengeance – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

17 giugno – Vampire Therapist – PC

18 giugno – Still Wakes the Deep – PS5, XSX, PC

20 giugno – Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories – PS4, PS5, PC, NS

20 giugno – Rusted Moss – PS5, XSX, NS

20 giugno – Scars of Mars – PC

21 giugno – Elden Ring: Shadow of the Erdtree – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

22 giugno – The Elder Scrolls Online: Gold Road – PS4, PS5, XBO, XSX

25 giugno – Super Monkey Ball Banana Rumble – NS

27 giugno – Luigi’s Mansion 2 HD – NS

27 giugno – Tchia – NS

27 giugno – Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon– PS4, NS

28 giugno – Spy × Anya: Operation Memories – PS4, PS5, NS

TBA – Until Then – PS5, PC