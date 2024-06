PS5: integrazione diretta della chat vocale di Discord in arrivo

Nessun “telefono senza fili”: la chat vocale di Discord sta arrivando su PS5 senza alcun bisogno che i nostri PC facciano da intermediari

Recentemente, la partnership con Discord ha introdotto più modi per connettere tra loro le varie community già unite sotto il cielo azzurro di PS5, ma ora Sony sta puntando al passo successivo: l’accesso alla chat vocale direttamente dalla console. Eliminando il ruolo da mero intermediario (port a parte) a cui era relegato il PC, d’ora in poi sarà possibile sfruttare la piattaforma per comunicare liberamente con altri utenti. Le basi per il benvenuto cambiamento già c’erano tutte: il titano cobalto ha già contato oltre 290 milioni di interazioni mediante la nota app di messaggistica. Il passo successivo, oggi, vede un’integrazione totale, facilmente accessibile selezionando l’apposita scheda visibile qui sotto.

Niente più discordia, solo Discord: la chat vocale arriva su PS5

Una volta selezionata la scheda di Discord dalla dashboard di PS5, vi basterà selezionare il gruppo di messaggi diretti o il server a cui vorrete unirvi per selezionare la chat vocale designata. Potrete, a quel punto, vedere chi sta già chiacchierando. Se qualcuno vi chiama, riceverete una notifica su console e potrete unirvi al volo. Questa facilitazione nel comunicare sarà prima rilasciata in Giappone e nel resto dell’Asia; a seguire giungerà in Europa, in Australia e Nuova Zelanda, in medioriente e infine al di là dell’Atlantico. Naturalmente sarà richiesto l’ultimo aggiornamento, oltre alla connessione tra account PSN (in un contesto migliore) e profilo Discord. Sarà altresì possibile condividere il profilo PlayStation Network sui social.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi questo sarà lo standard su ogni piattaforma, o Sony è destinata a fare da unica pioniera?