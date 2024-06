be quiet!: presentati Light Base, Light Loop e Light Wings al Computex 2024

Taipei risplende con Light Base, Light Loop e Light Wings, le fantastiche novità presentate al Computex 2024 da be quiet!

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, sta portando la luce nell’oscurità dei padiglioni del Nangang Exhibition Center. Tra i punti salienti del Computex 2024 vi sono una straordinaria serie di case in vetro (Light Base), nuovissime unità di raffreddamento ad acqua AIO (Light Loop) e l’attesissima aggiunta alla popolare gamma Light Wings (Light Wings LX). be quiet! ha presentato inoltre il suo nuovo raffreddatore ad aria a torre singola di fascia alta (Dark Rock 5), un alimentatore mainstream (Pure Power 12), oltre a sbalorditive realizzazioni basate sui nuovi prodotti Light.

Le serie Light Base 900 e Light Base 600 sono i primi case di be quiet! in stile “fishtank” o “show case”. Il pannello frontale e i pannelli laterali completamente finestrati offrono una splendida vista panoramica su tutti i componenti del PC, mentre l’alimentatore, l’unità e i cavi sono perfettamente nascosti grazie al design a due camere. I case Light Base possono essere utilizzati in tre diversi orientamenti: possono essere utilizzati con l’orientamento normale (lato destro) o invertiti cambiando i piedini dal basso verso l’alto e capovolgendo il case (lato sinistro). Inoltre, il case può essere utilizzato in orizzontale, con le finestre di vetro sulla parte superiore e anteriore. La serie Light Base supporta anche schede madri con design del connettore posteriore, come Asus BTF, Gigabyte Project Stealth e MSI Project Zero.

Light Base 900 DX è la versione standard senza ventole. Offre spazio a due radiatori da 420 mm contemporaneamente e include una striscia LED ARGB da 1,5 m per fantastici effetti di illuminazione. Per chi vuole andare fino in fondo, Light Base 900 FX aggiunge quattro ventole Light Wings da 140 mm PWM per un flusso d’aria elevato e un funzionamento silenzioso. Le ventole laterali sono dotate di pale invertite, in modo che il lato anteriore della ventola sia diretto verso l’utente.

Light Base 600 DX

Fratello minore di Light Base 900 e offre la stessa splendida vista panoramica sui componenti. Inoltre, garantisce flessibilità nella disposizione (sinistra, destra, orizzontale) e supporto per schede madri con connettori posteriori. L’ingombro ridotto consente comunque di installare radiatori fino a 360 mm e il case include una striscia LED ARGB per un’illuminazione coinvolgente. Mentre Light Base 600 DX non include ventole preinstallate, Light Base 600 LX include quattro nuovissime ventole Light Wings LX 140 mm PWM preinstallate (vedi sotto). Come nel caso di Light Base 900 FX, le ventole laterali sono dotate di pale invertite per una migliore estetica.

be quiet!: gli altri prodotti della serie “Light” presentati al Computex 2024

Light Loop 360 mm e Light Loop 240 mm sono le nuove unità di raffreddamento ad acqua All-in-One (AIO) ad alte prestazioni di be quiet!. Con un blocco di raffreddamento illuminato in modo esclusivo, destinato agli utenti con sistemi fortemente overcloccati. L’elegante blocco di raffreddamento integra 16 LED ARGB ed è abbinato alle ventole ad alta velocità Light Wings LX PWM per offrire numerose opzioni di illuminazione.

Light Loop utilizza una pompa all’avanguardia con IC progressivo, nonché una piastra a getto e una piastra fredda appositamente progettate per garantire prestazioni superiori, ottenendo così prestazioni di raffreddamento estremamente elevate per tutte le CPU consumer. I raffreddatori Light Loop AIO vengono forniti con un hub ARGB-PWM per un massimo di 6 dispositivi ARGB e ventole. Mentre il flacone di ricarica del refrigerante incluso garantisce una lunga durata. Come novità assoluta per be quiet!, Light Loop da 360 mm e Light Loop da 240 mm sono disponibili in due colori diversi: bianco e nero.

Light Wings LX

Sulla scia del grande successo delle Light Wings, be quiet! annuncia ora la serie di ventole Light Wings LX. Light Wings LX vanta un mozzo illuminato e pale della ventola ottimizzate e smerigliate per prestazioni e illuminazione eccellenti. I 16 LED consentono di scegliere tra più colori e modalità di illuminazione e la connessione ARGB può essere collegata in cascata per una maggiore facilità d’uso. Light Wings LX è disponibile in quattro versioni: 120 mm PWM, 120 mm PWM high-speed, 140 mm PWM e 140 mm PWM high-speed.

Tutti i modelli sono disponibili in nero (confezioni singole e triple) e in bianco (solo confezioni triple). Infine, tutti i modelli ad alta velocità includono un motore ad anello chiuso che mantiene costante il numero di giri. Indipendentemente dalla resistenza dell’aria. In altre parole: Light Wings LX porta il vostro sistema a un livello superiore.

Dark Rock 5 e Pure Power 12

Dark Rock 5 è l’incarnazione compatta di prestazioni di raffreddamento estremamente elevate e alta compatibilità. Grazie all’installazione semplice e alle ventole silenziose, è stato progettato per i giocatori appassionati di tutti i tipi. Il suo design asimmetrico e le scanalature sul dissipatore di calore garantiscono un’elevata compatibilità con i dissipatori RAM e VRM. Mentre 6 heat pipe in rame e una ventola Silent Wings 4 da 120 mm PWM assicurano un raffreddamento perfetto con un funzionamento praticamente impercettibile. La base in rame nichelato è compatibile con il grasso termico in metallo liquido. Inoltre, il Dark Rock 5 ha un aspetto fantastico, grazie allo speciale rivestimento nero con particelle di ceramica e alla copertura superiore a rete magnetica.

Pure Power 12 condivide gran parte del nome con il pluripremiato Pure Power 12 M e può essere considerato la sua versione a cavo fisso con prestazioni simili. Pure Power 12 è la prima serie di be quiet! con pieno supporto per ATX 3.1 e PCIe 5.1, offre un’efficienza 80 PLUS Gold e una ventola da 120 mm eccezionalmente silenziosa. Questa combinazione di caratteristiche di prim’ordine e un prezzo di vendita interessante ne fanno un alimentatore perfetto per la costruzione di PC silenziosi. Pure Power 12 è disponibile nelle versioni da 1000W, 850W, 750W, 650W e 550W.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di be quiet!? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).