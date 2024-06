Blade: il film Marvel di nuovo senza un regista

Continua la maledizione di Blade, la travagliata pellicola in produzione ormai da più di 6 anni, che ha perso un altro regista

Un altro cambio di regista per Blade, progetto Marvel che sembra maledetto. La storia si ripete, dopo che il precedente regista, Bassam Tariq, aveva lasciato il progetto. Ora anche Yann Demange, si è allontanato dalle riprese, la cui conclusione era prevista per il 2025 benché, a quanto si dice, si è trattato di una separazione amichevole.

Il futuro di Blade è dunque sempre più incerto ora che un il regista Yann Demange ha deciso di abbandonare il film Marvel. Con questo improvviso sviluppo, è più che probabile che il film venga posticipato rispetto alla data di uscita prevista per il 7 novembre 2025, e non sarebbe difficile capirne il motivo.

Blade: un nuovo cambio di regista per la pellicola Marvel

La star di Moonlight Mahershala Ali è stata scritturata nel ruolo del cacciatore di vampiri Eric Brooks nel 2019, ma sono passati ormai quasi cinque anni dall’annuncio del casting. Ciò nonostante, l’attore premio Oscar è ancora entusiasta di poter interpretare Eric Brooks, e in un’intervista a 2023 ha dichiarato di essere davvero incoraggiato dalla direzione del progetto.

Nonostante l’annuncio della Marvel di voler produrre solo tre film e due show televisivi all’anno, il calendario del 2025 prevede cinque uscite, anche se potrebbe scendere a quattro se il film dovesse subire un ritardo. Marvel probabilmente sta cercando di trovare un terzo regista in tempo per rispettare la data di uscita del 7 novembre, ma al momento non è stato annunciato nessun nome. I prossimi titoli in uscita includono Deadpool & Wolverine, nelle sale italiane dal 24 luglio, Captain America: Brave New World, in uscita a febbraio 2025, Thunderbolts, nelle sale a 5 maggio 2025, e Fantastic Four, la cui uscita è prevista a luglio 2025. Riuscirà Blade a realizzare l’impossibile e a trovare un terzo regista per far uscire il progetto secondo programma? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

