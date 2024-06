ASUS Republic of Gamers annuncia ROG Ally X

ASUS Republic of Gamers presenta il nuovo ROG Ally X. Hardware, archiviazione, memoria, batteria e joystick aggiornati per un’esperienza di gioco avanzata

TRa i punti di forza di questo nuovo prodotto di casa ASUS troviamo:

Miglioramenti in archiviazione, RAM e durata della batteria grazie ad un SSD M.2 2280 da 1 TB, 24 GB di RAM LPDDR5X-7500 e una batteria da 80 Wh.

grazie ad un SSD M.2 2280 da 1 TB, 24 GB di RAM LPDDR5X-7500 e una batteria da 80 Wh. Controlli e connettività potenziati con Joystick ed ergonomia migliorati che offrono un controllo più preciso, mentre le due porte USB-C aumentano la flessibilità d’uso.

con Joystick ed ergonomia migliorati che offrono un controllo più preciso, mentre le due porte USB-C aumentano la flessibilità d’uso. Termiche ottimizzate grazie alle nuove ventole garantiscono un aumento del flusso d’aria fino al 24% grazie a una terza presa d’aria, mantenendo la superficie del dispositivo fino a 6°C più fresca al tatto.

Dettagli sul nuovo ROG Ally X di ASUS

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentato il suo nuovo ROG Ally X. Il ROG Ally X, nuovo modello della popolare console portatile ROG Ally, mantiene il potente processore AMD Ryzen Z1 Extreme e introduce miglioramenti in archiviazione, RAM, batteria e design dello chassis. Così da ottimizzare ergonomia, raffreddamento e connettività. Insieme a Armoury Crate SE 1.5, che include una nuova libreria di giochi personalizzabile e aggiornamenti di sistema unificati, il ROG Ally X offre un’esperienza di gioco avanzata.

Il ROG Ally X risponde ai feedback degli utenti con significativi aggiornamenti interni. Un SSD da 1 TB offre ampio spazio per l’installazione di numerosi giochi, superando i 512 GB del modello originale. La nuova scheda madre con slot M.2 2280 permette aggiornamenti di storage più semplici.

Con 24 GB di RAM LPDDR5X-7500, il dispositivo offre maggiore flessibilità. Permettendo alla RAM video di condividere la memoria con la RAM di sistema per migliori prestazioni nei giochi più recenti. La batteria da 80 Wh, il doppio della capacità del modello precedente, consente sessioni di gioco prolungate. Mantenendo così il peso del dispositivo solo 70 grammi superiore al modello originale, per un totale di 678 g. La distribuzione del peso è ottimizzata per un comfort maggiore durante il gioco.

Controlli/Connettività migliorati e Termiche ottimizzate

Il ROG Ally X presenta uno chassis ridisegnato in una nuova colorazione nera, con impugnature più profonde e una forma più arrotondata per migliorare il comfort. I pulsanti e le levette sono disposti in maniera più ergonomica, con grilletti inclinati per una pressione facilitata. I nuovi joystick, più resistenti e con una durata di 5 milioni di cicli, offrono una risposta più familiare ai giocatori di lunga data. Il D-Pad migliorato garantisce input precisi in otto direzioni per giochi di combattimento e retro games. In risposta alle richieste degli utenti, il ROG Ally X include due porte USB-C, una delle quali compatibile con Thunderbolt, offrendo maggiore interoperabilità con dock e GPU esterne di terze parti.

Per alloggiare la nuova batteria, il ROG Ally X è dotato di ventole più piccole del 23%, ma con pale più sottili del 50% per migliorare il flusso d’aria. Due nuovi tunnel dirigono l’aria verso l’alto e verso una terza presa d’aria di scarico sul bordo superiore, Aumentando il volume d’aria del 24% e raffreddando sia i componenti interni che il touch screen, che risulta fino a 6°C più fresco per un uso più confortevole a lungo termine. Il ROG Ally X sarà disponibile dal 22 luglio 2024 al prezzo di € 899,00.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo ASUS ROG Ally X? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).