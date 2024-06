FUJIFILM presenta la promo Cashback: l’occasione per fotografi e appassionati

Dal 1 maggio al 30 giugno 2024, FUJIFILM propone una promozione cashback che rende più accessibili i prodotti ad alta tecnologia delle gamme GFX e Serie X: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Per soddisfare le diverse esigenze fotografiche, FUJIFILM presenta la promozione Cashback, valida dall’1 maggio al 30 giugno 2024, che prevede rimborsi da 100 a 1.600 euro, in base al prodotto acquistato. L’offerta copre una selezione di prodotti delle linee GFX e Serie X, con la possibilità di cumulare i bonus per acquisti multipli. FUJIFILM continua a sostenere professionisti e appassionati di fotografia, offrendo prodotti di eccellenza a prezzi competitivi e mettendo a disposizione soluzioni tecnologiche innovative e di alta qualità.

Come partecipare alla promozione Cashback di FUJIFILM

Per partecipare alla promozione, è necessario acquistare uno dei prodotti inclusi nel programma Cashback durante il periodo promozionale. Successivamente, si dovranno seguire le istruzioni dettagliate sul sito web FUJIFILM per richiedere il rimborso. Tutti i dettagli della promozione, inclusi i termini e le condizioni, saranno disponibili qui dal 3 maggio 2024: Promozioni FUJIFILM. Le richieste di rimborso devono essere inviate entro il 31 luglio 2024. La promozione è valida solo per i prodotti nuovi distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A., escludendo quelli di seconda mano o rigenerati.

Termini e condizioni

La promozione Cashback è aperta a maggiorenni residenti nell’Unione Europea o nel Regno Unito che acquistano presso rivenditori autorizzati online o in negozi fisici in Italia.

La lista completa dei rivenditori autorizzati è disponibile qui: Lista rivenditori autorizzati.

Ogni cliente può usufruire della promozione acquistando ciascun prodotto incluso una sola volta, con un massimo di 5 richieste di rimborso per persona durante il periodo promozionale.

FUJIFILM si riserva il diritto di modificare i Termini e Condizioni senza incorrere in alcuna responsabilità.

Il prodotto di punta della promozione cashback di FUJIFILM: la GFX100S

Il prodotto di punta della promozione Cashback di FUJIFILM è sicuramente la fotocamera GFX100S, con cui potrete ottenere ben 1600 euro di rimborso. Si tratta di una fotocamera mirrorless di medio formato della serie GFX di FUJIFILM, rinomata per la sua eccellente qualità d’immagine e le prestazioni professionali. Monta un sensore CMOS di medio formato da 102 megapixel, che offre una risoluzione estremamente elevata e una qualità d’immagine straordinaria.

Integra un sistema di stabilizzazione dell’immagine (IBIS) a 5 assi, che riduce le vibrazioni per scatti più nitidi, anche a mano libera. Equipaggiata con il processore X-Processor 4, garantisce elevate prestazioni di elaborazione delle immagini e una risposta rapida. Supporta la registrazione video in 4K a 30p, offrendo una qualità cinematografica con una profondità di campo ridotta e la capacità di catturare dettagli fini.

La GFX100S è progettata per essere più compatta e leggera rispetto al modello GFX100, mantenendo un corpo robusto e resistente alle intemperie. Dispone di un sistema di autofocus a rilevamento di fase rapido e preciso, con 425 punti AF che coprono una vasta area del fotogramma. Presenta un design ergonomico e intuitivo, con comandi ben posizionati e un’impugnatura confortevole per un utilizzo prolungato.

La FUJIFILM GFX100S è particolarmente apprezzata dai fotografi professionisti e dagli appassionati che cercano una qualità d’immagine superiore e la versatilità di una fotocamera di medio formato in un corpo relativamente compatto.

Buoni acquisti!

Trovate tutto il resto dei prodotti FUJIFILM in promozione Cashback nella tabella compresa nel corpo dell’articolo. Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!