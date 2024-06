Abarth 500 trasformata in motoscafo: 230 CV in sole 500 unità

L’Abarth 500 si trasforma in un motoscafo da 230 CV. Un’edizione limitata di 500 esemplari che unisce il design leggendario della 500 all’adrenalina della guida in mare

L’incontro tra il mondo delle auto e quello delle imbarcazioni ha dato vita a creazioni uniche. L’Abarth 500 Offshore, presentata in anteprima mondiale al Top Marques 2024 di Monaco, è l’ultima nata da questa sinergia, e celebra i 75 anni del marchio dello Scorpione. Nata dalla collaborazione tra il Centro Stile Fiat, Abarth e Car Off Shore, questa imbarcazione riprende le linee leggendarie dell’auto, traducendole in un’esperienza marina esclusiva. La produzione sarà limitata a soli 500 esemplari. Il prezzo, seppur non ancora ufficialmente comunicato, si preannuncia elevato, in linea con l’esclusività e le prestazioni offerte. L’Offshore è un vero e proprio gioiello nautico, destinato a lasciare il segno nel mondo della nautica di lusso.

Abarth 500, stile e prestazioni del motoscafo da 230 CV

La carrozzeria verde metallizzato, capace di riflessi cangianti sotto il sole, sottolinea l’anima sportiva di questo motoscafo, che non si limita a richiamare l’estetica dell’auto, ma ne incarna lo spirito audace. Il motore potente da 230 CV, abbinato agli scarichi da corsa Riva, assicura prestazioni adrenaliniche e un sound inconfondibile, simile al rombo delle Abarth stradali. L’abitacolo, protetto da un hard top rigido con capotte ripiegabile, offre due sedili sportivi in pelle firmati Besenzoni. Sono montati su un supporto ammortizzato in acciaio e dotati di cinture a 4 punti per la massima sicurezza.

A poppa, la scaletta a scomparsa in acciaio, perfettamente integrata nella carrozzeria, facilita l’accesso all’imbarcazione, mentre il doppio prendisole invita al relax. L’impianto stereo Garmin di serie, con 4 altoparlanti e subwoofer integrato nel cruscotto, garantisce un’esperienza sonora coinvolgente, perfetta per godersi la navigazione al ritmo della propria musica preferita. La possibilità di personalizzazione estetica e funzionale, sia per gli esterni che per la cabina, con una vasta gamma di optional disponibili, rende ogni esemplare dell’Abarth 500 Offshore davvero unico. Consentirà ai proprietari di creare un motoscafo che rispecchi appieno il loro stile e le loro esigenze.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!