Renault Symbioz: ordini al via, ecco allestimenti e prezzi

Partono gli ordini per Renault Symbioz, il nuovo SUV compatto. Scopriamo allestimenti, motorizzazioni e prezzi

Renault Symbioz, il nuovo SUV di segmento C, è pronto a conquistare le strade italiane. Posizionandosi strategicamente tra Captur e Austral, amplia la gamma della casa automobilistica nel segmento dei SUV compatti. È un mix di stile, tecnologia e sostenibilità. Le ordinazioni sono ufficialmente aperte, con le prime consegne previste per settembre. Inizialmente, il SUV sarà disponibile in tre allestimenti: Techno, Espirit Alpine e Iconic. L’allestimento Techno presenta cerchi in lega da 18 pollici, fari full LED e il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato. Espirit Alpine aggiunge un tocco di sportività con alcuni dettagli esclusivi e sedili specifici. Iconic, il top di gamma, offre il massimo di comfort e tecnologia, con sedili riscaldabili, portellone elettrico e un pacchetto ADAS avanzato con 29 sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.

Renault Symbioz: motorizzazioni e dotazioni

Tutti gli allestimenti saranno equipaggiati con la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145, un propulsore ibrido che combina un motore a benzina 1.6 aspirato con due motori elettrici. La potenza totale è di 145 CV. Questa tecnologia ibrida promette consumi ridotti (4,7 l/100 km nel ciclo combinato WLTP) ed emissioni contenute (105 g/km di CO2). Il prezzo di partenza per l’allestimento Techno è fissato a 33.500 euro. Symbioz offre un design moderno e accattivante, con linee fluide e dettagli distintivi.

Le dimensioni compatte, che sono di 4,41 metri di lunghezza, rendono il SUV agile e maneggevole in città, mentre l’ampio bagagliaio modulabile (fino a 624 litri) garantisce la massima praticità. L’abitacolo è spazioso e confortevole, con materiali di qualità e tecnologie all’avanguardia. La gamma Renault Symbioz si arricchirà nel corso dell’anno con l’introduzione della versione Evolution, dotata dello stesso propulsore ibrido e di ulteriori funzionalità. Nel 2025, la casa automobilistica amplierà ulteriormente la scelta con l’aggiunta di nuove motorizzazioni, offrendo così una gamma completa per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!