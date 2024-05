State of Play: tutti gli annunci dell’evento di maggio

Ieri sera si è tenuto lo State of Play e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci e i trailer mostrati durante l’evento

Finalmente è tornato lo State of Play, il grande evento Sony dedicato ai titoli in arrivo per le piattaforme PlayStation. Nel corso della presentazione abbiamo avuto modo di vedere ben quattordici giochi diversi e tra di loro erano presenti sia titoli già annunciati che completamente nuovi. Se non avete avuto modo di guardare lo State of Play in diretta e volete recuperare le novità più importanti, qui potrete trovare tutti gli annunci e i trailer mostrati durante l’evento.

Concord | State of Play: tutti gli annunci dell’evento

Ad aprire l’evento ci ha pensato Concord, il nuovo sparatutto in prima persona multiplayer di Firewalk. Il titolo è un hero shooter a squadre in cui ogni giocatore può scegliere tra divesi personaggi che si caratterizzano grazie a tante abilità uniche. Concord ha occupato una grossa fetta della presentazione, mostrandosi ampiamente grazie sia ad un trailer cinematico che a uno splendido gameplay. Inoltre è stata finalmente annunciata la data d’uscita del gioco, cioè il 23 agosto.

God of War Ragnarok PC | State of Play: tutti gli annunci dell’evento

A seguire è arrivata una notizia che farà sicuramente la felicità di tutti i giocatori PC. Finalmente infatti God of War Ragnarok, l’ultima grande fatica di Santa Monica, arriverà anche su computer. Il gioco ovviamente includerà anche il DLC Valhalla e porterà con se tante migliorie come il frame rate sbloccato, il DLSS e il supporto per gli schermi ultrawide.

Di sicuro tutti i giocatori PC non vedranno l’ora di mettere le mani su questo tanto desiderato titolo e per fortuna non dovranno aspettare ancora molto. God of War Ragnarok infatti sarà disponibile per PC già dal 19 settembre, cioè tra poco più di due mesi.

Dynasty Warriors: Origins | State of Play: tutti gli annunci dell’evento

Durante lo State of Play ha fatto la sua comparsa anche una saga storica che sicuramente tantissimi giocatori conosceranno: Dynasty Warriors. Durante l’evento Sony infatti è stato annunciato Dynasty Warriors: Origins, un nuovo capitolo per PS5 di questa longeva serie di musou. Purtroppo al momento non è stata rivelata una data d’uscita precisa, ma almeno sappiamo che è previsto per il 2025.

Infinity Nikki | State of Play: tutti gli annunci dell’evento

Restando sempre in tema Cina passiamo poi a Infinity Nikki. Questo colorato titolo è incentrato principalmente sull’esplorazione, ma nel trailer dello State of Play abbiamo potuto osservare anche diverse sequenze di platforming e anche qualche scontro. Anche in questo caso non sappiamo nulla di una potenziale data d’uscita, però a quanto i giocatori avranno la possibilità di provare il titolo grazie ad una versione di test che sarà disponibile nel terzo trimestre del 2024.

Ballad of Antara | State of Play: tutti gli annunci dell’evento

Passiamo ora a Ballad of Antara, un nuovo action RPG targato TipsWorks Studio e Infoldgames. Il titolo si è mostrato con uno splendido gameplay trailer che ci ha consentito di assistere ad alcuni scontri mozzafiato. Il video inoltre ci ha permesso anche di dare un’occhiata alla particolare ambientazione orientale del titolo e allo splendido design di alcune delle creature che popoleranno il mondo di gioco. Anche questo titolo arriverà nel corso del 2025 e purtroppo al momento non è stato rivelato un periodo d’uscita più preciso.

Skydance’s Behemoth | State of Play: tutti gli annunci dell’evento

Adesso è arrivato finalmente il momento di parlare di PSVR2 con Skydance’s Behemoth. Questo action adventure per la realtà virtuale vi metterà nei panni di un guerriero maledetto che dovrà avventurarsi in una terra ormai devastata per sconfiggere delle pericolosissime creature colossali. Gli scontri mostrati nel trailer sono davvero brutali e il sistema di combattimento basato sulla fisica ci è sembrato davvero molto interessante. Skydance’s Behemoth al momento non ha ancora una data d’uscita precisa, ma almeno sappiamo che sarà disponibile nel corso dell’autunno 2024.

Alien Rogue Incursion | State of Play: tutti gli annunci dell’evento

Restando ancora in tema PSVR2 passiamo ora a Alien Rogue Incursion. Questo titolo horror VR della serie di Alien vi metterà come al solito in una situazione disperata in cui dovrete cercare di sopravvivere in una ambiente ostile popolato da Xenomorfi. Il gioco si è mostrato con un trailer piuttosto breve ma almeno sappiamo che sarà disponibile durante il periodo delle festività di quest’anno.

Marvel Rivals | State of Play: tutti gli annunci dell’evento

Ovviamente in un evento di questo tipo non poteva mancare anche qualche gioco a tema Marvel. L’ottavo titolo mostrato durante l’evento infatti è Marvel Rivals, un hero shooter pvp a squadre. Il titolo era già stato rivelato diverso tempo fa, ma con questo nuovo trailer è stato annunciato che a luglio sarà disponibile una closed beta per PlayStation 5.

Where Winds Meet | State of Play: tutti gli annunci dell’evento

Where Winds Meet va ad aggiungersi ai tanti titoli di ispirazione orientale che si sono visti durante lo State of Play. Questo action RPG si ispira ai racconti Wuxia e offrirà un sistema di combattimento fortemente basato sulle arti marziali. Il trailer mostrato è davvero splendido e si è concentrato principalmente sui combattimenti contro i boss, ma il gioco sarà open world e avrà anche delle sequenze di esplorazione.

Until Dawn | State of Play: tutti gli annunci dell’evento

Ovviamente in questo State of Play non poteva mancare anche il nuovissimo Until Dawn. Questo remake sembra essere davvero splendido dal punto di vista grafico e il nuovo gameplay trailer ci ha permesso di osservarlo in tutto il suo splendore. Purtroppo non è stata svelata una data d’uscita ufficiale del gioco, ma al momento Until Dawn remake è previsto sia per PS5 che per PC per l’autunno 2024.

Path of Exile 2 | State of Play: tutti gli annunci dell’evento

Finalmente abbiamo avuto l’occasione di vedere nuovamente in azione Path of Exile 2, il seguito dell’eccezionale diablo-like di Grinding Gear Games. Il titolo si è mostrato con un ricco gameplay davvero splendido che ha svelato anche feature come la coop locale, il cross-play e la cross-progression. Path of Exile 2 sarà disponibile in accesso anticipato su tutte le piattaforme verso la fine del 2024 e, ovviamente, sarà free to play.

Silent Hill 2 | State of Play: tutti gli annunci dell’evento

Silent Hill 2 è tornato a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer che ci ha fatto assistere ad alcuni scontri con gli orrori che infestano la città e ci ha permesso anche di rivedere Angela. La cosa più importante di questo nuovo trailer però è che finalmente è stata rivelata la data d’uscita del gioco, cioè l’8 ottobre.

Monster Hunter Wilds | State of Play: tutti gli annunci dell’evento

Come da tradizione in uno State of Play non poteva mancare Capcom che finalmente ha mostrato un vero gameplay trailer di Monster Hunter Wilds. Il video mostrato ci ha permesso di osservare la splendida ambientazione desertica che caratterizzerà il titolo, delle sequenze di gameplay spettacolari e ovviamente anche dei nuovi mostri. Monster Hunter Wilds è previsto per il 2025 ma purtroppo al momento non è stata ancora annunciata una data d’uscita precisa.

Astro Bot | State of Play: tutti gli annunci dell’evento

Per concludere lo State of Play col botto Sony ha deciso di annunciare Astro Bot, il nuovo titolo del Team Asobi. Questo platform sembra essere una versione espansa della demo tecnica disponibile al lancio di PS5 e da quello che si è visto nel trailer sembra essere davvero spettacolare. La cosa migliore però è che non dovremo aspettare a lungo prima di poterlo giocare dato che la data d’uscita è fissata per il 6 settembre 2024!

Questo è tutto!

Qui si conclude il nostro articolo di recap dedicato agli annunci di questo State of Play. Se siete interessati a saperne di più sui vari titoli mostrati durante l’evento, non dovrete fare altro che tenere sotto controllo il nostro sito nelle prossime ore.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.