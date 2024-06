Ci siamo, stiamo per assistere all’inizio della fine. In occasione dell’arrivo della quarta stagione, abbiamo pensato di farvi un riassunto delle prime tre stagioni di The Boys, in attesa di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi e quanto tempo ancora rimane al nostro caro Butcher

La quarta stagione di The Boys è ormai arrivata, siamo consapevoli che questo sarà l’inizio della fine, come è stato confermato anche dallo stesso Eric Kripke. Infatti, con un post su X, il regista e creatore della serie ha appena confermato che la quinta stagione sarà l’ultima. Questo quindi indica che la quarta stagione ci condurrà verso il finale, che contiamo sarà un finale epocale, con tanto sangue, violenza e spettacolarità, tutto ciò che ci hanno sempre proposto ma potenziato al massimo. Ma prima di goderci i nuovi episodi, facciamo un piccolo recap delle prime tre stagioni. Facciamo il punto della situazione e ricordiamo i punti principali della storia.

L’inizio di tutto | The Boys: il riassunto delle prime tre stagioni

La storia inizia con un giovane ragazzo addetto a un negozio di elettronica, di nome Hughie Campbell. Il giovane sta per andare a convivere con la propria ragazza, ma questa viene brutalmente uccisa per sbaglio da un super con il potere della super velocità, A-Train. A quel punto la Vought, società che ha reso i supereroi delle star del web e del cinema, ha cercato di risarcire Hughie con un assegno di 45.000 dollari, che il ragazzo ha rifiutato. A quel punto si presenta William Butcher, che si finge un federale per convincere Hughie a collaborare con lui e a uccidere tutti i super. I due così collaborano, Hughie accetta le scuse di A-Train e l’assegno, ma piazza una cimice nella torre dei 7 per spiare.

Il piano viene svelato da Translucent, un supereroe col potere dell’invisibilità. Cerca di uccidere Hughie, ma Butcher arriva in soccorso e insieme lo accoppano, con l’aiuto di Frenchie che si libera del corpo e di Latte Materno. Alla squadra si unisce anche Kimiko, una mutante che salva Frenchie dall’attacco di Black Noir. Allo stesso tempo c’è Starlight, che partecipa a un provino per diventare il nuovo membro dei Sette, la squadra di supereroi più famosa del mondo. Vince il provino e ad accoglierla è Abisso, che la costringe a fare sesso orale con lui per rimanere nella squadra. Nel mentre che abbiamo poi Patriota, che mentre continua a nascondere il vero sé stesso intervenendo in varie scene del crimine, di nascosto elimina ogni minaccia che tocchi la Vought e Madeline, la donna che tiene al guinzaglio tutti i Sette.

Più avanti scopriamo che Patriota ha anche violentato e ucciso la moglie di Butcher, cosa che alla fine si rivela non vera. Infatti scopre che Becca Butcher è viva e vegeta, con un figlio. Dopo aver scoperto che i super vengono creati dall’azienda tramite esperimenti in laboratorio sui neonati, Starlight si unisce ai Boys, grazie anche alla sua relazione con Hughie. Per cercare di far fuori Patriota, Butcher rapisce Madeline, ma l’eroe americano, sapendo dei segreti che lei gli ha nascosto sulla sua infanzia e sull’essere stato cresciuto come cavia, la uccide con la vista laser. In quell’attimo Butcher fa esplodere la casa dove si trovano, ma Patriota, con la sua velocità, afferra Butcher e lo porta in salvo solo per portarlo a casa della sua ex moglie Becca, scoprendo che è viva e che ha avuto un figlio da Patriota, Ryan.

Rivelazioni | The Boys: il riassunto delle prime tre stagioni

La seconda stagione riprende esattamente da dove ci avevano lasciati, con Butcher che scopre che sua moglie Becca è viva. Patriota, a quel punto, decide di uccidere Butcher, ma Becca lo ferma con un patto: risparmiare Butcher per vedere suo figlio Ryan. Ancora una volta Patriota risparmia Butcher e inizia a fare da padre al bambino. Questo è un punto molto importante perché Ryan è il primo super nato naturalmente, visto che tutti gli altri super sono stati creati tramite il composto V dalla Vought in laboratorio. Nel momento in cui Abisso viene cacciato dai Sette poiché il suo stupro nei confronti di Starlight è stato reso pubblico, ancora una volta si cerca un nuovo membro della squadra. La scelta ricade su Stormfront, una donna dai poteri elettrici e la capacità di volare e molto brava coi social.

La presenza di Stormfront porta Patriota a ricevere meno gradimento da parte del pubblico e questo causa il suo malcontento. Grazie però a dei consigli che la donna da al leader dei Sette, i due iniziano una relazione. La ragazza rivelerà che lei era la moglie del fondatore della Vought e che la sua esistenza da super risale alla seconda guerra mondiale. Infatti Stormfront è la prima cavia su cui hanno testato il composto V, cosa che l’ha portata a un rallentamento della vecchiaia. Con la loro unione, Becca viene tormentata ancora di più dalla presenza di Patriota e Stormfront e chiede a Butcher di portare via lei e suo figlio. Ma a Butcher non importa di Ryan, quindi stringe un patto con il CEO della Vought, Edgar, per tenersi Becca e dare loro il piccolo. Abisso, nel frattempo, è diventato una macchietta, ma cerca di rifarsi un nome unendosi a un culto religioso che organizza perfino un matrimonio concordato per lui.

Come se questo non fosse abbastanza, Abisso cerca di fermare i Boys con una balena, ma Butcher se ne frega e la trapassa con un motoscafo. Starlight, invece, si ritrova in una situazione molto difficile in cui viene messa a dura prova la sua lealtà nei confronti dei Sette nonostante lei lavori da infiltrata per i Boys. Per cercare di fermare Stormfront, che si scopre essere una nazista, i Boys ricevono aiuto direttamente da A-Train, che è stato cacciato dai Sette da Stormfront perché è razzista. Porge loro un fascicolo che incrimini la donna e così l’opinione pubblica non la vede più sotto buon occhio. Accade così uno scontro tra Stormfront contro Starlight, Queen Maeve e Kimiko. Nel mentre arriva Patriota, che durante lo scontro per sbaglio colpisce Becca ferendola mortalmente. In punto di morte, Butcher le promette di prendersi cura di suo figlio e Patriota rinuncia a ucciderlo a causa di un video che lo incrimina di aver lasciato morire dei civili su un aereo.

Una famiglia felice | The Boys: il riassunto delle prime tre stagioni

Arriviamo alla terza stagione, dove arrivano ancora altre rivelazioni e grandi scoperte che risalgono alla storia della Vought. In questa stagione Hughie lavora nel Bureau per Victoria Neuman, che scopre essere la super con il potere di far esplodere la testa delle persone con la sua mente. Hughie inizia ad indagare su di lei e scopre che la Neuman era un’orfana messa in un orfanotrofio apposito per bambini con i superpoteri. Neuman viene poi adottata da Stan Edgar, questo rivela quindi che i due rivali sono in realtà padre e figlia. Se Edgar vuole infatti controllare i Super, Neuman al contrario vuole scatenarli. Butcher intanto cerca un modo per eliminare Patriota e la Vought una volta per tutte e lo fa grazie alla proposta di Queen Maeve di indagare sul primissimo supereroe, Soldier Boy.

L’eroe risale ai tempi della guerra fredda e faceva parte di quello che sarebbe dovuto essere il primo gruppo di supereroi a entrare nell’esercito. Lì si scopre anche la vera identità di Black Noir, che durante un attacco dei sovietici viene sfigurato mentre Soldier Boy viene catturato e presumibilmente ucciso. Nell’attimo in cui i Boys vanno a recuperarlo, Soldier Boy vuole vendicarsi della sua vecchia squadra ed eliminarli e stringe un patto con Butcher: lui e la squadra lo avrebbero aiutato a uccidere i suoi vecchi compagni Contessa Cremisi e Gunpowder. In cambio però lui li avrebbe aiutati a distruggere la Vought e a uccidere Patriota. Ma si scopre poi che Patriota è stato creato con il DNA del super soldato, questo rende Soldier Boy e Patriota padre e figlio.

Per sconfiggere Patriota, Butcher assume dei composti V temporanei per ottenere dei poteri e riuscire quindi a fronteggiare la sua nemesi faccia a faccia, insieme a Hughie. Durante lo scontro che vede Patriota venire malmenato da Butcher, Hughie e Soldier Boy, quest’ultimo però è intenzionato a uccidere anche Ryan. Ma Butcher, che ha promesso di proteggere il ragazzo, si allea con Patriota per fermare il soldato. In combattimento arriva anche Queen Maeve, che scaraventa Soldier Boy giù dal palazzo, sacrificandosi per salvare Ryan. Queen Maeve in realtà non è morta, semplicemente perde per sempre i suoi poteri. A quel punto decide di ritirarsi per sempre dalla vita da supereroina e vivere una vita tranquilla con la sua compagna. Di nuovo, Patriota decide di risparmiare Butcher perché ora ha Ryan dalla sua, che odia Butcher per averlo fatto sentire in colpa della morte della madre.

L’inizio della fine

Ora ci siamo, finalmente siamo arrivati alla quarta stagione, ancora tutta da scoprire. Quello che sappiamo è che adesso Victoria Neuman si è candidata a vice presidente degli Stati Uniti. A darle appoggio è ovviamente Patriota, che ha dalla sua anche suo figlio Ryan che ha iniziato a imparare a usare i suoi poteri. Nel frattempo Butcher sta morendo, ha usato troppi composti V e con delle analisi mediche ha scoperto che gli rimangono pochi mesi di vita. Ora non gli resta altro che scegliere: restarsene buono ad aspettare la sua morte oppure agire e compiere finalmente la sua vendetta contro Patriota.

Voi cosa vi aspettate da questa nuova stagione? Come finirà? Butcher ci lascerà prematuramente? O sarà Patriota a morire? Diteci cosa ne pensate qui sotto nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news e speciali dal mondo del cinema e molto altro!

