Recensione Paper Mario: Il Portale Millenario, finalmente su Nintendo Switch

“Quando prendersi a funghettate in un teatro diventa arte”, torna finalmente Paper Mario: Il Portale Millenario per una nuova recensione!

Abbiamo preso in prestito nuovamente qualcosa da Nintendo La Rivista Ufficiale, in questo caso il titoletto che preannunciava la recensione nel numero successivo, per introdurre degnamente Paper Mario: Il Portale Millenario. Anche al di fuori del ruolo da recensore, è emozionante poter parlare del gioco finalmente in termini prettamente contemporanei, forse anche a dimostrazione del suo fascino davvero immune alla prova del tempo. Poche sono le grinze per il tuttora miglior capitolo dell’intera serie, più snello che mai senza essere “accartocciato” come si sarebbero aspettati i fan degli episodi da Sticker Star in poi. È la bomba finale nel Nintendo Direct dello scorso settembre, e a ragion veduta.

Un po’ meno allegro, forse, il contesto storico-videoludico in cui la Grande N lo ha reintrodotto. Al contrario di ogni possibile pronostico, la via dei soldi facili di una ripubblicazione nei primi tre anni di vita (onore spettato a The Origami King) ha lasciato il posto al “viale del tramonto” che fa ormai da descrizione costante per la tarda generazione di Nintendo Switch. Anche qui abbiamo molte metafore teatrali, che hanno accompagnato similarmente la nostra disamina di Princess Peach: Showtime!, tuttavia nel caso del Mario cartaceo il “derby” si gioca con un vero mostro sacro del franchise e del genere, ovvero il remake del primo GdR mariesco. Inquieto giacerà il capo, una volta indossata la corona vacante di Mario & Luigi.

Monumentale, leggendario, progressista | Recensione Paper Mario: Il Portale Millenario

Là dove il primissimo Paper Mario su Nintendo 64 si limitava a una trama semplice, conferendo però al tipico intreccio del baffone un tocco di epicità in più, Il Portale Millenario apre due enormi ali narrative che restano uno dei fiori all’occhiello del gioco in fase di recensione. I personaggi, ovvero esemplari unici nelle popolazioni esistenti nell’universo mariesco (inconcepibile da Sticker Star in poi), sono tutti caratterizzati alla grande, dai comprimari al bislacco “triangolo” ormai noto. Mario esplora il circondario di Fannullopoli con Goombella, Koopaldo, Cannonio e compagnia, mentre la Principessa Peach si ritrova nel giogo cosmico degli Incrociati e Bowser intende rapire Peach secondo i suoi termini.

È da qualche scrutinio che non lo stiamo facendo, ma vorremmo spendere due parole in merito alla localizzazione in italiano. Nel 2004, l’originale su GameCube ha edulcorato alcune versioni in fase di esportazione, nello specifico il genere di Ombretta nelle traduzioni inglese e tedesca. Ora, grazie anche al clima odierno, Ombretta è fieramente transgender in ogni lingua, ma questo non significa che il copione originale nipponico sia rimasto inalterato. Un esempio è il catcalling rivolto a Goombella a inizio gioco nei sotterranei di Fannullopoli: un dialogo stravolto su Nintendo Switch, nonostante la comprimaria avesse risposto per le rime alle attenzioni non richieste nell’originale. Siamo confusi quanto voi, ma per il resto la verve comica del gioco non è andata perduta e i dialoghi continuano a celare perle su perle.

Carta canta | Recensione Paper Mario: Il Portale Millenario

Il gameplay, per quanto concerne l’esplorazione dell’overworld, tiene fede ai dettami ruolistico-marieschi: un minimo di platforming c’è, ma le opzioni motorie del protagonista vanno di pari passo con il suo progresso nell’avventura e lo sblocco delle annesse abilità. Trova qui posto la prima enfasi sul look cartaceo, come elemento di contorno e mai fulcro dell’esperienza come nell’era moderna della saga. Certo, trasformarsi in barchette e aeroplanini esula dai canoni dei platformer principali, ma è tutto parte integrante di un gioco di ruolo impenitente nel dimostrarsi a piè sospinto concepito come tale. Anche perché mettersi di lato per passare tra le sbarre, nel gioco, viene concepito come maledizione.

Similarmente, i combattimenti seguono minuziosamente le basi gettate nel primo episodio, affiancando a Mario un solo compagno per volta. L’aggiunta principale, in questo caso, è forse il primo “gimmick” della serie: un palcoscenico che fa da letterale teatro per gli scontri, con tanto di pubblico da convincere a suon di azioni da eseguire perfettamente a tempo. Non mancano gli equipaggiamenti, ovvero le tessere da collezionare e assegnare in base alle relative statistiche, per alterare il corso degli scontri e personalizzare l’esperienza il più possibile. Le fondamenta dei giochi di ruolo del baffone non mancano, in tal senso. Una giusta pressione di Ⓐ o Ⓑ può fare la differenza tra subire un attacco e un contrattacco perfetto.

Le lenti della nostalgia | Recensione Paper Mario: Il Portale Millenario

Non alludiamo alle lenti a contatto della scorbutica Toad di inizio gioco, bensì alle migliorie che ogni remake porta con sé, sostituendo tacitamente alcuni ricordi per essere “esattamente il gioco che conoscevamo e amavamo”. Per fare un esempio, il più grande difetto dell’originale, il backtracking, ha ricevuto delle quanto mai benvenute smussature. Nello specifico, si parla dei tubi di teletrasporto aggiunti da Intelligent Systems in questa loro seconda stesura, disseminati qua e là nell’overworld. In particolar modo i sotterranei di Fannullopoli ora ospitano una vera e propria hub nella quale trovano posto scorciatoie per ogni location di rilievo dell’avventura. Viaggiare, dunque, diventa improvvisamente molto meno oneroso rispetto al passato.

Per agevolare ulteriormente l’esplorazione, gli sviluppatori hanno pensato bene di inserire una ruota per selezionare rapidamente il nostro compagno. Nulla di eccessivamente macchinoso in origine, ma ben presto le navigazioni del menù evitate si accumulano e contribuiscono alla possibile versione definitiva del gioco. Le migliorie quality-of-life si estendono alla nostra sconfitta per mano di un boss, dopo la quale avremo modo di ripartire senza passare per i convenevoli della cutscene. I completisti saranno felici di sapere che oltre a Goombella ci sono molte fonti di informazioni per chiunque non riuscisse a proseguire o a scovare un particolare segreto. Nel bene, sì, ma anche nel male.

Più replace che remake | Recensione Paper Mario: Il Portale Millenario

Non è un titolo del tutto privo di note dolenti. Una è l’annosa questione del Centro Reclami, per il quale l’unica “spintarella” è rappresentata dal nuovo personaggio non giocante. Quest’ultimo, all’anagrafe Losquit, ci aiuterà a gestire le varie quest secondarie disponibili in base ai nostri progressi (ne viene aggiunta una al termine di ogni capitolo). Suggerimenti a parte, però, purtroppo la necessità di concluderle per forza una alla volta è sempre la stessa: nulla per cui gridare davvero allo scandalo, per carità, ma in vista delle altre contromisure per evitare gli andirivieni eccessivi una mancanza tanto innocua diventa improvvisamente più vistosa, nell’accezione più deleteria del termine.

Parlando di diamanti grezzi, se dopo aver giocato l’originale vi aspettate un remake che aggiunge una miriade di contenuti vi conviene tornare con i piedi per terra. Gli extra si limitano a un nuovo boss facoltativo (non lo considereremmo uno spoiler) e poco altro, ma al di là delle illustrazioni da sbloccare con il completamento e della necessità di scansionare ogni nuovo nemico con Goombella per l’enciclopedia non c’è molto da dire. Persino lo scambio di colonna sonora, uno standard per molti remake da qualche anno a questa parte, passa dall’essere un’opzione predefinita in Super Mario RPG a uno strumento venduto separatamente in un negozio neanche troppo visibile.

Il vecchio sposa il nuovo | Recensione Paper Mario: Il Portale Millenario

Sbavature a parte, per la valutazione tecnica c’è veramente poco da eccepire. Il look cartaceo, già funzionale in Sticker Star e approvato in Color Splash, qui trova la riconferma di cui i fan di lunga data avrebbero tanto voluto rendere atto a The Origami King. In altre parole, dall’essere un gioco “di ruolo” interamente basato su un Mario fatto di carta, tutto torna ad essere un libro animato, una storia vera e propria dove il cast spicca sullo sfondo per tenere il giocatore per mano e condurlo in un microcosmo narrativo coinvolgente ed entusiasmante. Su GameCube il tutto faceva il suo gran figurone, e sebbene penalizzati dal confronto impari con l’estro di Square-Enix ed ArtePiazza i ragazzi di Intelligent Systems si sono difesi egregiamente.

Sebbene le migliorie grafiche rappresentino un salto di qualità minore rispetto a quanto ci ha dato modo di apprezzare Super Mario RPG, è indubbiamente il sonoro la vera star. L’era “moderna” di Paper Mario ha puntato molto sullo spettacolo e meno sulla sostanza, è vero, ma facendo del lato artistico degli ultimi tre capitoli la nuova mano di vernice da applicare all’originale gli sviluppatori ci hanno davvero visto giusto. La colonna sonora di The Origami King ha fatto decisamente scuola e, checché ne dicano i puristi armati di tessera Melodie nostalgiche, la strumentazione applicata alle inedite varianti “locali” del tema delle battaglie è sempre causa di meravigliosi brividi. Sipario, e rose alla mano!

Considerazioni conclusive

Della recensione di Paper Mario: Il Portale Millenario non restano che i convenevoli prima del commiato. Il rapporto qualità/prezzo vede i sessanta euro richiesti molto più difendibili rispetto ad altre produzioni della Grande N. È un gioco da riscoprire assolutamente, specie per chiunque sia cresciuto con i titoli più recenti nella parzialmente sfortunata serie di spinoff. Non solo: questa riedizione rappresenta un altro meritato manrovescio ai bagarini che hanno fatto il bello e il cattivo tempo sui siti di e-commerce. Con un bacino d’utenza più grande di quanto mai si sia visto su una piattaforma Nintendo, questa è l’occasione perfetta per dare una seconda chance alla saga. Da parte dei giocatori e anche da parte del Colosso di Kyoto.

Naturalmente va fatta una precisazione: sono solo i meriti dell’originale a tenere a galla l’avventura. Di “nuovo”, al di là della rinnovata disponibilità su larga scala, non c’è molto di cui parlare. Pur storcendo un po’ il naso, però, resta un ritorno graditissimo, degno dell’importanza implicata dal suo ruolo di bomba finale nel Direct dello scorso settembre. In tandem con Super Mario RPG, il clima è quasi perfetto: mancherebbe solo un nuovo Mario & Luigi, magari uno da svelare nel corso dello showcase di giugno, per creare una vera e propria età dell’oro per i GdR dell’idraulico. Se non avete mai giocato al capolavoro del 2004, sentitevi liberi di ritoccare (in meglio) il nostro voto come più ritenete opportuno.

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete?