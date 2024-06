Kung Fu Panda 4 disponibile in home video con contenuti speciali!

Dal 20 giugno sarà disponibile in home video Kung Fu Panda 4 in formato DVD e Blu-ray, l’ultimo capitolo della saga di Kung Fu Panda con il ritorno di Jack Black nei panni di Po! Pronti a rivivere la avventure di Po e del suo successore Zhen?

Grandi ritorni anche nel mondo home video con Kung Fu Panda 4, l’ultimo capitolo della saga Dreamworks Animation in formato DVD e Blu-ray! Il film lo abbiamo particolarmente amato, ne abbiamo parlato più nel dettaglio nella nostra recensione di Kung Fu Panda 4. Ora, dopo tre mesi dal suo rilascio nelle sale, ora Jack Black torna nei panni di Po anche in home video, affiancato dall’attrice premio Golden Globe Awkwafina nei panni di Zhen e l’attrice premio Oscar Viola Davis nei panni della minacciosa villain La Camaleonte. Ma non è tutto qui, oltre a rivedere il film completo, avremo accesso anche a tanti contenuti esclusivi, tra i quali un cortometraggio animato!

Kung Fu Panda 4 in home video, trama e contenuti esclusivi

In questa nuova avventura, il nostro amatissimo panda Po deve trovare il prossimo Guerriero Dragone. Questa mossa cambierà per sempre la sua vita, lo porterà a diventare la nuova guida spirituale della Valle della Pace. Un ruolo molto importante e che non calza molto a Po, visto che lui ha sempre preferito risolvere le questioni a pugni e calci. Nel frattempo una nuova minaccia vuole conquistare la Cina e fanno ritorno molti nemici del suo passato, tra cui Tai Lung. Po dovrà così farsi aiutare da una volpe molto scaltra e astuta di nome Zhen, fondamentale per il Guerriero Dragone per riuscire a sconfiggere la potente cattiva della storia, La Camaleonte, una potente maga mutaforma. Tra i contenuti esclusivi del film in home video troviamo:

S cene eliminate

Voci del Kung Fu

Conosci il cast

Kung Fu Panda per tutti!

Diventare maestri del raviolo

Come disegnare

Teatro delle ombre

Commento al film

La sfida dei ravioli, cortometraggio dove Po e Zhen si sfidano su quali siano i ravioli migliori

Il film sarà disponibile in Home Video il 20 giugno! Vi è piaciuto Kung Fu Panda 4? Comprerete la versione in home video? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

