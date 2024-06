In questo articolo vi spiegheremo come iniziare il new game plus in Elden Ring e vi parleremo anche di cosa cambia rispetto al gioco base

Sin dai tempi dell’originale Demon’s Souls per PS3 il new game plus è sempre stata una meccanica fondamentale nei giochi FromSoftware. Questa feature permette ai giocatori di cominciare una nuova partita utilizzando conservando il proprio personaggio ed ottenendo così diversi vantaggi nell’early game. Il new game plus però porta con se anche delle nuove sfide che non saranno affatto semplici da superare anche con un PG già ben costruito.

Ovviamente questa meccanica è presente anche nell’ultimo soulslike di FromSoftware e funziona in maniera estremamente simile ai suoi predecessori. Se però volete saperne di più, in questo articolo vi spiegheremo come iniziare il new game plus in Elden Ring e vi parleremo anche di cosa cambia rispetto al gioco base.

Difficoltà eccessiva? | Elden Ring: come iniziare il new game plus

Prima di spiegarvi come iniziare il new game plus di Elden Ring vogliamo soffermarci un attimo sulla difficoltà del secondo viaggio. Alcuni giocatori infatti potrebbero sentirsi scoraggiati al pensiero di dover affrontare le sfide del gioco base in una versione ancora più ostica.

Per fortuna però il new game plus non è particolarmente più difficile del gioco base. Certo, i nemici hanno più vita e fanno molti più danni, ma allo stesso tempo lasciano molte più rune. Questo vuol dire che sarete in grado di salire di livello molto facilmente, rimanendo così al passo con la difficoltà crescente. Inoltre, dato che giocherete con un PG già ben costruito, le prime aree che affronterete vi risulteranno veramente molto semplici e potrete completarle senza alcuna fatica.

Il secondo viaggio | Elden Ring: come iniziare il new game plus

Una volta che avrete sconfitto l’ultimo boss del gioco e visto uno dei sei possibili finali, avrete finalmente la possibilità di iniziare il new game plus. Subito dopo i titoli di coda infatti vi apparirà un messaggio che vi chiede se volete iniziare subito il vostro secondo viaggio. Cliccando su “si” ricomincerete immediatamente il gioco con il vostro PG attuale, mentre cliccando su “no” verrete riportati alla Rocca della Tavola Rotonda e potrete continuare a giocare nella vostra partita attuale.

Anche selezionando la seconda opzione però avrete comunque la possibilità di entrare in NG+ quando volete. Una volta che avrete chiuso tutte le questioni in sospeso nella vostra partita attuale infatti vi basterà riposarvi alla grazia della Rocca della Tavola Rotonda e selezionare l’opzione “Inizia viaggio 2”.

Eredità del Lord | Elden Ring: come iniziare il new game plus

Durante il new game plus dovrete affrontare delle sfide più difficili ma per fortuna potrete sfruttare a vostro vantaggio tante delle risorse trovate nel corso del vostro viaggio precedente. Avviando l’NG+ infatti la maggior parte degli oggetti presenti nel vostro inventario resteranno in vostro possesso. Nello specifico manterrete tutti gli equipaggiamenti, i consumabili, i materiali, le rimembranze dei boss, le ceneri di guerra e gli spiriti evocabili. In più potrete mantenere anche alcuni oggetti chiave consumabili come i ricettari, le pietre della memoria, i cuori di drago, le chiavi di pietra e così via.

Oltre agli oggetti che possedete fisicamente però manterrete anche altri vantaggi legati al vostro PG. Ad esempio le vostre ampolle manterranno tutti gli upgrade fatti durante la prima partita ed in più avrete a disposizione sin da subito tutte le mappe che avete già raccolto.

Oggetti persi | Elden Ring: come iniziare il new game plus

Purtroppo però non tutto ciò che avete ottenuto nella prima partita vi seguirà anche nella seconda. Nello specifico perderete tutte le chiavi e gli oggetti chiave relativi alle varie missioni secondarie di Elden Ring. Poi ovviamente perderete anche le rune maggiori e tutte le rune riparatrici che avevate ottenuto nel corso della partita precedente. Anche i resti dei mercanti spariranno dal vostro inventario ma, se li avevate già consegnati, potrete comunque usufruirne presso le gemelle della rocca. Infine ovviamente i progressi fatti nelle varie quest saranno resettati e tutti i luoghi di grazia con cui avrete interagito in passato dovranno essere attivati di nuovo come se fosse la prima volta.

Pronti a conquistare di nuovo l’Interregno

Questo è tutto per quanto riguarda la nostra guida su come iniziare il new game plus in Elden Ring. Adesso non vi resta altro da fare che iniziare il vostro secondo viaggio e diventare Lord Ancestrale per la seconda volta.

Elden Ring è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.