Square-Enix: esclusive Sony addio, benvenuto multipiattaforma

Il castello di carte è alfine crollato: Square-Enix cede all’insuccesso delle ultime esclusive Sony e apre al formato multipiattaforma

Il quasi-monopolio di Sony sui giochi di Square-Enix è al viale del tramonto: i titoli del gigante dei giochi di ruolo passeranno da esclusive a multipiattaforma da qui in avanti. Lo ha rivelato il publisher stesso nel suo ultimo colloquio con gli investitori, al fine di mirare alla “crescita sul lungo periodo.” Questo nuovo modello di business, apparentemente applicato con effetto immediato, verrà attuato fino all’anno fiscale che si concluderà il primo marzo 2027. Nel parlare dei suoi piani, l’editore nipponico ha svelato i quattro pilastri fondamentali: ottimizzare lo sviluppo videoludico, rafforzare i punti di contatto con i clienti, creare più stabilità ed equilibrare gli introiti tra crescita e tornaconto degli azionisti.

Square Enix’s New Medium-Term Business Plan Involves Multiplatform Releases, Better Allocation of Development Resources https://t.co/wxPszvEZIN pic.twitter.com/DBRhMBnR4z — GamingBolt (@GamingBoltTweet) May 13, 2024

“Doveva succedere che succedesse”: il multipiattaforma è il futuro di Square-Enix dopo anni di esclusive Sony

Le esclusive Sony come Forspoken e Final Fantasy XVI, dunque, diventeranno ben presto un concetto del passato: il piano multipiattaforma di Square-Enix mira a pubblicare giochi “divertenti”, testuali parole. Il publisher intende infatti espandere il proprio business anche al di fuori delle console PlayStation, oltre a spingere maggiormente sul mercato digitale. Non aspettiamoci dunque di vedere esclusività su qualsiasi piattaforma da qui in avanti, sia essa PS5, Xbox o Nintendo Switch. Il massimo delle aspettative dell’editore ammonta a 100 miliardi di Yen (quasi sei milioni di euro, ndr), con venti miliardi per gli investimenti azionari. Ci auguriamo il meglio da questa nuova era, mai così inclusiva, per il publisher.

Ora sta a voi dirci la vostra: pensavate che il vecchio modello di business sarebbe durato ulteriormente?