Summer Game Fest 2024: recap di tutti gli annunci

Con la Summer Game Fest 2024 ormai alle spalle è giunto il momento di ricapitolare tutti i nuovi annunci della conferenza estiva

L’E3 che a lungo è stato l’evento cardine della stagione estiva videoludica è ormai solo un lontano ricordo ed il testimone è passato nelle mani di Geoff Keighley, che con la sua Summer Game Fest sta tentando di replicare l’atmosfera della defunta fiera losangelina. Lo stesso presentatore ha spiegato come questo sia stato un anno piuttosto negativo per l’industria e consigliato di moderare le aspettative. Ciononostante, tra piccole sorprese e nuovi trailer di giochi attesissimi c’è comunque molto di cui parlare. Quindi preparatevi a questo recap che vi mostrerà tutti i titoli svelati nella serata di ieri.

Lego Horizon Adventures | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Ad aprire la conferenza ci pensa lo strano sodalizio tra Sony Playstation e Lego che presentano una nuova avventura ambientata nel mondo di Horizon ricreato con gli iconici mattoncini dell’azienda danese. Sviluppato da Studio Gabo e pubblicato dal produttore hardware giapponese, il titolo è pianificato per l’autunno del 2024. A sorprendere maggiormente il pubblico sono state tuttavia le piattaforme scelte per la pubblicazione. Il gioco infatti uscirà su PS5, PC e Nintendo Switch, sbarcando anche sulla piattaforma ibrida della compagnia di Kyoto.

Divertimento in cooperativa | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Subito dopo la presentazione di Lego Horizon è stato il turno di numerose e variegate esperienze cooperative. Innanzitutto vi è stata la World Premiere di No More Room in Hell 2, survival fino ad otto giocatori contro fameliche orde di redivivi dagli autori di Chivalry II. Molto particolare è stato anche il trailer di presentazione del coloratissimo Cuffbust prodotto da Two Star Games: autore singolo già noto per Choo Choo Charles, che vi vedrà evadere da una straniante prigione. Mostrati anche Harry Potter: Quidditch Champions ed il roguelike ambientato in Scozia: Tears of Metal.

Neva | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Annunciato al Playstation Showcase 2023 il nuovo titolo dagli autori di Gris promette di serbare l’eccelso stile artistico che ha reso celebre il team. Il gioco vi vedrà assumere le fattezze di Alba: una giovane donna che affronterà un periglioso viaggio con un cucciolo di lupo. Sfondi mozzafiato, reminiscenti delle opere di Hayao Miyazaki ed atmosfere da brivido, contraddistinguono uno dei titoli indipendenti più intriganti della conferenza. Il nuovo lavoro di Nomada Studio uscirà su tutte le piattaforme nel 2024.

Sid Meier’s Civilization VII | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Fatto trapelare dalla stessa Take Two prima della conferenza, il fondatore del genere 4x si è mostrato con il suo trailer di debutto. A capitanare lo sviluppo sarà, come confermato da Firaxis il solito Ed Beach. Inoltre, in maniera del tutto inedita il titolo debutterà contemporaneamente sia su Pc sia su tutte le varie console in commercio. Manca, purtroppo, una qualsivoglia dimostrazione del gameplay che è tuttavia pervista per la Gamescom del 2024. Servirà, dunque, attendere Agosto per osservare in dettaglio le meccaniche di questa nuova iterazione della popolarissima saga.

Botte da orbi | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Vi è stato anche tanto spazio per giochi particolari ma legati da una certa propensione alla violenza. Ieri sera è apparso per la prima volta il brawler a scorrimento: Power Rangers Rita Rewind Revenge, ispirato al celebre super sentai di Hasbro. Quindi vi è stato spazio per l’irriverente Killer Bean, che vi vedrà impersonare un fagiolo assetato di sangue. Infine è apparso il sequel di Hyper Light Drifter, noto con il nome di Hyper Light Breaker: intrifgante nuovo roguelike abbinato ad una modalità cooperativa.

Slitterhead | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Nuovo trailer anche per il titolo horror d’azione in sviluppo presso Bokeh Game Studio e capitanato da Toyama Keiichiro, autore di Silent Hill e Forbidden Siren. Al di là di una certa grettezza delle sue componenti il gioco ha mostrato di avere idee notevolissime e carisma da vendere. Bisognerà vedere se riusciranno a limare la legnosità delle animazioni entro l’uscita. La release è infatti programmata per l’8 Novembre del 2024 su PC, PS4, PS5 ed Xbox Series X/S.

Prima carrellata | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Tra i tanti titoli mostrati compaiono i seguenti reveal a cui dare un occhiata

Battle Aces: nuovo strategico in tempo reale che a detta degli autori cercherebbe di rivoluzionare il genere, limitandone la microgestione. Deer and Boy: nuova esperienza indipendente che seguirà le vicende di un ragazzino e di un cervo. Delta Force Hawk Ops: nuovo gameplay dello sparatutto in prima persona di Team Jade. Unknown 9: Awakening, nuovo action adventure fantasy di Bandai Namco con protagonista Anya Chalotra Batman Arkham Shadow: nuovo titolo ambientato a Gotham e presto disponibile per Meta Quest 3.

Fatal Fury: City of the Wolves | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Tante sorprese da SNK che innanzitutto svela l’aggiunta di due suoi iconici personaggi: Terry Bogard e Mai Shiranui alla season 2 di Street Fighter 6. Ad accompagnarli saranno Elena e Mr. Bison. Quindi lo studio nipponico ha svelato un nuovo trailer per il prossimo capitolo di Fatal Fury con l’aggiunta di due nuovi lottatori: B. Jenet e Vox Reaper. Il picchiaduro sarà disponibile ad inizio 2025 su PS4, PS5, PC ed Xbox Series X/S.

Dragon Ball: Sparking! Zero | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Ritorna anche il nuovo picchiaduro in tre dimensioni sulla celeberrima serie del compianto Toriyama. Il titolo promette un roster foltissimo che di certo farà la felicità di tutti i fan di Dragon Ball. L’uscita è pianificata per console di nuova generazione e PC per l’11 Ottobre del 2024. Inoltre, vi sveliamo che i preorder del titolo sono già disponibili su tutte le piattaforme coinvolte.

Seconda carrellata | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Foltissimi sono stati i trailer di alcuni titoli già noti e di cui vi facciamo una breve rassegna.

Star Wars: Outlaws, si mostra con un nuovo trailer e promette novità sul gameplay allo Ubisoft Forward. Enotria The Last Song: compare anche il summer soulslike italiano in uscita programmato per il 19 Settembre 2024. Black Myth Wu Kong: il soulslike cinese ispirato al viaggio in Occidente riceve un filmato in computer grafica che anticipa l’uscita Cairn: dagli autori di Haven arriva un nuovo simulatore di scalata di sopravvivenza, previsto per il 2025. Wanderstop: simulatore di negozio di tè, sviluppato dall’autore di The Stanley Parable che certamente riserverà sorprese. Metaphor: Re Fantazio, il nuovo Rpg di Atlus rivela i vari archetipi interni al titolo. Phantom Blade Zero: nuovo trailer anche per l’action cinese rivelato al Playstation Showcase 2023

Kingdom Come: Deliverance II | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Ritorna l’action Rpg di Bohemia Interactive con il nuovo filmato intitolato: Saints and Sinners. Riprenderemo a seguire le vicende di Henry da dove le avevamo lasciate, inoltrandoci nella Boemia del 1400. Il titolo promette di essere un’esperienza estremamente immersiva, capace di far sentire il giocatore un vero abitante dell’Europa medievale. Il gioco è previsto per il 2024 ma non possiede ancora una data di uscita. Uscirà su tutte le console di nuova generazione ed ovviamente su PC.

Kunitsu-gami: Path of the Goddess | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Ricompare anche il nuovo action strategy in sviluppo presso le fucine di Capcom che promette un misto tra adrenalina e pianificazione, scommessa non da poco per il publisher giapponese. Ispirato allo shintoismo ed in particolare alle figure delle Miko, il titolo uscirà anche su Gamepass. Ma non finisce qui, poiché sappiamo anche quando potremo giocare questa esperienza artisticamente ispiratissima. La release avverrà, infatti, il 19 Luglio del 2024.

Due nuovi publisher alla ribalta | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Non solo giochi, infatti, alla Summer Game Fest 2024 sono comparsi anche due nuovi publisher di titoli minori che potrebbero costituire la forte risposta dell’industria alle problematiche di quest’anno. Innanzitutto è il turno di Blumhouse Games, costola della celebre casa produttrice di film fondata da Jason Blum, che si specializzerà nel genere horror, vantando anche un gioco sviluppato dall’iconico Sam Barlow. Quindi è stato il turno di Outer Sloth, nato dagli sviluppatori di Among Us che si occuperà di aiutare piccoli team di sviluppo a lanciare i propri progetti e vanterà tra i suoi autori il designer di Thirsty Suitors

Live Service ed aggiornamenti | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

The First Descendants: l’MMO fantascientifico coreano debutterà su old e new gen il 2 Luglio del 2024. The Finals: annunciata la stagione 3 dell’Fps competitivo basato sulla distruttibilità ambientale totale delle sue mappe. New World: l’MMO di Amazon Studios debutterà su console con la nuova espansione Aeternum. Palworld: il monster collector riceverà un nuovo vastissimo aggiornamento con il nome di “Sakurajima”. Valorant: l’hero shooter di Riot debutterà su console con la beta che partirà il 14 Giugno.

Alan Wake 2: Night Springs | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Non solo Remedy ha annunciato la ventura uscita delle edizioni fisiche del pluripremiato Alan Wake 2 per console ma ha anche rivelato il nuovo DLC disponibile a partire da oggi. Night Springs, così si chiamerà l’espansione, ci vedrà assumere le veci di tre diversi personaggi. Prima impersoneremo lo sceriffo Tim Breaker, quindi saremo Jesse Faden, protagonista di Control ed infine incarneremo la cameriera Rose Marigold. Per ottenere i contenuti aggiuntivi, ricordiamo che sarà necessario acquistare la deluxe edition o fare l’upgrade alla stessa.

Skate | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Con un filmato piuttosto bizzarro, Electronic Arts ha introdotto il nuovo capitolo della sua celebre saga sullo skateboarding. Non sappiamo pressochè nulla sul gameplay e sulla data di uscita. Tuttavia, ci è noto che i playtest disponibili al pubblico dovrebbero iniziare questo Autunno. Al momento non ci resta che gustarci questo esilarante ma assai poco esplicativo trailer.

Monster Hunter Wilds | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Ricompare a brevissima distanza dal Playstation State of Play anche il nuovo capitolo di Monster Hunter. In questo filmato Capcom sfoggia due nuovi design di mostri. Uno sembrerebbe essere capace di muoversi sotto la sabbia, mentre l’altro legato ai fulmini potrebbe essere uno dei nuovi draghi anziani del gioco. Viene posto ancor più risalto sulle orde, che apparirebbero centrali nel gameplay del titolo e sulle condizioni atmosferiche. L’uscita è pianificata per l’inizio del 2025.

Dune: Awakening | Summer Game Fest 2024: tutti gli annunci

Ritorna anche Dune: Awakening, MMO sviluppato dagli autori di Conan Exiles. Il titolo, al momento privo di una data di uscita sarà ambientato in incarnazione parallela della saga scientifica dove Paul Atreides non è mai nato e gli eventi hanno preso una direzione diversa. Il gioco vanterà meccaniche da sandbox e da survival e promette di essere l’esperienza definitiva sul piante Arrakis.

Così si conclude questa nostra rassegna.