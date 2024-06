La collezione Black Fiber di Whirlpool: dove estetica e tecnologia si incontrano

La collezione Black Fiber di Whirlpool rappresenta l’armonia perfetta tra estetica raffinata e tecnologia all’avanguardia negli elettrodomestici

Caratterizzati da una finitura in acciaio inox di un sofisticato nero metallizzato e una superficie satinata e texturizzata, i nuovi forno tradizionale e microonde della linea Black Fiber non solo arricchiscono la cucina con il loro design elegante, ma integrano anche le più avanzate innovazioni tecnologiche di Whirlpool. Questa collezione, pensata per semplificare la vita in cucina e adattarsi a qualsiasi stile, si distingue per la capacità di combinare funzionalità avanzate e un’estetica ricercata, offrendo prodotti che soddisfano le esigenze più diverse e rendono ogni esperienza culinaria un piacere.

download



Innovazione e design elegante per la tua cucina

L’unione perfetta tra estetica e tecnologia innovativa negli elettrodomestici esiste: è la collezione Black Fiber di Whirlpool. Forno tradizionale e microonde assumono una nuova veste grazie a un’elegante finitura in acciaio inox di colore nero metallizzato e una superficie satinata e texturizzata, combinata con la tecnologia avanzata di Whirlpool progettata per semplificare la vita in cucina e adattarsi a qualsiasi stile.

La linea Black Fiber si amplia con l’aggiunta di due prodotti della gamma estetica W7, entrambi Made in Italy: un forno con interfaccia full touch, tecnologia 6° Senso e funzione di pulizia pirolitica, accompagnato dal suo microonde multifunzione.

Il forno W7 Black Fiber, con la funzione Cook4, consente di cucinare contemporaneamente fino a quattro piatti diversi che richiedono la stessa temperatura di cottura. Il display LCD con AssistedText mostra simboli e suggerimenti semplici e chiari dall’accensione allo spegnimento, permettendo un accesso intuitivo a tutte le funzioni per cucinare in modo semplice e pratico. Selezionando il tipo di cibo, il forno imposta automaticamente il programma e il tempo di cottura ideali per ottenere piatti sempre deliziosi.

Il microonde W7 abbinato ha una capacità di 38 litri e dispone di 8 funzioni principali, tra cui il grill, e 29 funzioni automatiche tra cui SmartClean, un ciclo che utilizza il vapore per sciogliere facilmente lo sporco e pulire il forno rapidamente, la tecnologia Crisp per fritture e dorature perfette, e altre funzioni a vapore.

Tecnologia avanzata per una cucina moderna

Questi due prodotti si uniscono alla gamma W9 Black Fiber, che include anch’essa un forno elettrico a incasso e un microonde abbinato. Nel forno elettrico a incasso W9 Black Fiber, tra le molteplici funzioni, è presente il sistema autopulente pirolitico che sfrutta il calore per carbonizzare i residui di cibo e sporco, rendendoli più facili da eliminare.

Il microonde W9 ha una capacità di 31 litri e utilizza una tecnologia combinata che offre, in un unico elettrodomestico, le funzioni classiche del microonde e la flessibilità di cottura dei forni tradizionali. Il programma CrispFry, grazie a una combinazione di tecniche di cottura, permette di ottenere fritture con una quantità di olio inferiore rispetto al normale o, in alcuni casi, addirittura senza.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di casa Whirlpool ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).