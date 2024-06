Cupra Formentor e Leon: partite le ordinazioni

Aperte le ordinazioni per i modelli rinnovati Cupra Formentor e Leon: nuovo design, tecnologia avanzata e motorizzazioni ibride plug-in

Aperte ufficialmente le prenotazioni per le Cupra Formentor e Leon, che hanno subito di recente un importante restyling. Le novità introdotte hanno come obiettivo il consolidamento del successo di questi modelli, che hanno già conquistato una vasta fetta di mercato. La Formentor, primo modello sviluppato esclusivamente per il marchio e forte di oltre 120.000 unità vendute nel 2023, si presenta con un design ancora più aggressivo e distintivo. Il frontale “shark nose”, i fari Matrix LED con firma luminosa triangolare e il logo Cupra integrato nella luce posteriore, sottolineano il DNA sportivo del marchio. L’abitacolo è stato arricchito con un nuovo sistema di infotainment da 12,9 pollici, più intuitivo e coinvolgente, e con una serie di dotazioni tecnologiche all’avanguardia. Sotto il cofano, la Formentor offre una gamma di motorizzazioni ancora più ampia. Ci sono soluzioni ibride plug-in (e-Hybrid) di nuova generazione e un potente motore a benzina da 333 CV con tecnologia torque splitter.

Cupra Formentor e Leon: successo garantito

La Cupra Leon, invece, è disponibile sia in versione hatchback che Sportstourer. Condivide con la Formentor il nuovo linguaggio stilistico del marchio, con linee tese e dettagli sportivi. Anche in questo caso, l’infotainment è stato aggiornato con un display da 12,9 pollici, mentre la gamma motori si arricchisce di nuove opzioni ibride plug-in. Entrambe le vetture offrono di serie una dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida. La Formentor è già ordinabile nella versione con motore 1.5 e-Hybrid 150 CV DSG a partire da 39.500 euro.

Per la Cupra Leon, i prezzi partono da 245 euro al mese con ecoincentivi statali per la versione hatchback e da 295 euro al mese per la versione Sportstourer, entrambe con la formula Cupra Way 24 mesi. Al lancio, le motorizzazioni disponibili per la Leon sono 1.5 e-Hybrid 150 CV DSG e 2.0 TDI 150 CV DSG. Cupra Formentor e Leon: due auto dal carattere sportivo e dinamico, confortevoli e tecnologiche. Le prenotazioni sono già aperte, e si preannuncia un grande successo per questi modelli rinnovati.

