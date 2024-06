OnePlus Ace 3 Pro: rivoluzione nell’autonomia e non solo

Ecco OnePlus Ace 3 Pro, l’innovativo smartphone con batteria da 6100 mAh, ricarica rapida da 100W e Snapdragon 8 Gen 3

OnePlus sta preparando un nuovo smartphone di fascia medio-alta che promette di ridefinire gli standard del mercato. Il nome in codice è Ace 3 Pro, e le indiscrezioni suggeriscono che si posizionerà subito sotto l’ammiraglia OnePlus 12, offrendo un mix irresistibile di prestazioni, design innovativo e una batteria senza precedenti.

OnePlus Ace 3 Pro: il re dell’autonomia

Secondo indiscrezioni affidabili provenienti dal leaker Digital Chat Station, l’Ace 3 Pro monterà una batteria colossale da 6.100 mAh. Un vero e proprio record per il settore, destinato a rimanere imbattuto a lungo. A questo si aggiunge una ricarica rapida cablata da 100W, un connubio unico che garantirà una durata della batteria senza paragoni, combinando potenza e velocità di ricarica. L’Ace 3 Pro potrebbe diventare il punto di riferimento per tutti gli smartphone che puntano sull’autonomia.

Potenza allo stato puro

Le indiscrezioni precedenti suggeriscono che l’Ace 3 Pro sarà dotato del potente chipset Snapdragon 8 Gen 3, fino a 16GB di RAM e un’incredibile capacità di archiviazione fino a 1 TB. Queste specifiche lo rendono un concorrente temibile anche per il top di gamma OnePlus 12. Se il lancio avverrà verso ottobre, potrebbe posizionarsi come un’alternativa interessante anche per il futuro OnePlus 13, che si prevede monterà lo Snapdragon 8 Gen 4.

OnePlus Ace 3 Pro: design rivoluzionario e fotocamera versatile

L’Ace 3 Pro non solo promette prestazioni straordinarie, ma anche un design innovativo che potrebbe differenziarsi notevolmente dai precedenti modelli OnePlus. Il telaio in metallo e le opzioni di retro in vetro, pelle e ceramica promettono un look sofisticato e personalizzabile.

Per quanto riguarda la fotocamera, l’Ace 3 Pro avrà un sensore principale da 50 MP che utilizza il sensore Sony IMX890, accompagnato da una fotocamera ultrawide da 8 MP e una macro da 2 MP. La mancanza di un teleobiettivo lo differenzia dal OnePlus 12, ma lo rende comunque un dispositivo versatile per la fotografia.

Disponibilità

Sebbene il lancio iniziale sia previsto solo per la Cina, non è escluso che l’Ace 3 Pro possa essere rilasciato successivamente anche a livello internazionale con un nome diverso, come già accaduto con altri modelli della serie Ace. In definitiva, il OnePlus Ace 3 Pro si preannuncia come un dispositivo che combina potenza, autonomia e design innovativo, offrendo agli utenti un’esperienza completa e senza compromessi.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone top di gamma OnePlus? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.