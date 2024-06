Samsung Galaxy S24+ ora in offerta su Amazon a prezzo stracciato!

Un’occasione che potete trovare per acquistare un Samsung Galaxy S24+ migliore di questa offerta di Amazon non la troverete da nessun altra parte. Questo è uno dei prezzi più bassi per acquistare questo smartphone di ultima generazione!

Uno dei vari motivi per cui si va a cercare di acquistare uno smartphone di ultima generazione è l’implementazione di questa intelligenza artificiale tanto famosa, amata e allo stesso tempo temuta, che si trova negli smartphone di oggi. Samsung ha lavorato davvero duro per regalarci il meglio del meglio con questa nuova serie di smartphone, disponibile già da diversi mesi. Con questi ultimi modelli sarete anche al sicuro grazie proprio alla collaborazione dell’intelligenza artificiale, che vi proteggerà nei momenti di serio pericolo e vi aiuterà assistendovi come un vero maggiordomo virtuale, traducendo lingue straniere al posto vostro. Acquistando questo Galaxy S24+ avrete a portata di mano un vero e proprio traduttore universale!

Per acquistare lo smartphone dovete solo cliccare sul box Amazon qui sotto.

L’offerta Amazon che vi regala il Samsung Galaxy S24+, un traduttore universale

La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W, per ricaricare il tuo Galaxy S24+ (codice prodotto EP-T2510NBEGEU). Fai tutto dal tuo smartphone grazie all’AI: modifica facilmente e da professionista le tue foto con Edit Suggestion, ricevi una traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live, converti le note vocali in testo e riassumile grazie a Assistente Trascrizione. Cosa amare di Galaxy S24+: il suo nuovo e più ampio schermo QHD+ con la risoluzione più alta mai vista su un dispositivo Galaxy, il nuovo Armor Aluminum migliorato che lo protegge dai danni e il grado di protezione IP68 contro acqua e polvere.

Un autentico concentrato di potenza in pixel: scopri la straordinaria fotocamera da 50MP, Ingrandisci con zoom 2x o 3x e scatta foto ottimizzate con dettagli vividi grazie all’AI che mantiene alta qualità delle immagini. Batteria intelligente, autonomia elevata: la batteria da 4.900 mAh di Galaxy S24+ ti permette di giocare, guardare video e dedicarti a tutto ciò che vuoi senza preoccupazioni. Il display mobile adattivo più luminoso di sempre: schermo più grande e cornici ultra sottili, display QHD+ da 6,7″ per un’esperienza di visione totalmente immersiva, oltre a colori e contrasto ottimali grazie a Vision Booster,

Se vuoi acquistare il nuovo Galaxy Samsung S24+, questo è il momento migliore per farlo! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!