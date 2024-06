Recensione Shogun: un’imperdibile serie epica

La recensione di Shogun, la trasposizione dell’omonimo romanzo di James Clavell, non può che dare atto dell’epicità della serie, eccellente adattamento di uno dei capisaldi del genere storico ambientato in un Giappone feudale ricco d’intrighi e giochi di potere

TITOLO ORIGINALE: Shōgun. GENERE: Avventura, storico. NAZIONE: Stati Uniti d’America. REGIA: Justin Marks, Rachel Kondo. CAST: Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano, Takehiro Hira, Tommy Bastow, Fumi Nikaido. DURATA: 60 minuti per episodio. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: 27 febbraio 2024.

Nella lunga e ricca storia del cinema e della tv, Shogun di James Clavell, brillante romanzo storico d’avventura del 1975, è stato trasposto soltanto una volta, precisamente nel 1980. Un adattamento, quello di Jerry London con il mitico Toshiro Mifune e Richard Chamberlaine protagonisti, che è ancora oggi molto amato e considerato un classico del piccolo schermo. Da lì, per quarant’anni nessuno ha tentato di proporre una diversa trasposizione, almeno fino al 2018, quando FX ha annunciato un nuovo adattamento seriale dell’opera.

Data la mole contenutistica dello scritto e la volontà di tradurlo su schermo nel miglior modo possibile, i lavori hanno proceduto secondo specifiche esigenze creative. Rallentati dalla pandemia di Coronavirus, lo show si è spostato su Disney+, dove finalmente è stato pubblicato a inizio 2024. E, possiamo dire, il tempo è valso l’attesa, perché Shogun è un prodotto eccellente che non tradisce lo spirito intraprendente e la scrittura sopraffina del romanzo originale, consegnando al pubblico una serie epica, dove romanticismo, politica e avventura collidono in un racconto di ascesa e redenzione davvero imperdibile.

Trama e trailer | Recensione Shogun

La storia è ambientata nel 1600 e unisce verità storica e racconto di finzione attraverso gli occhi dell’astuto Jack Blackthorne (Cosmo Jarvis), un timoniere inglese giunto sulle coste nipponiche per saccheggiare le basi cattoliche dei portoghesi e tentare un nuovo approccio diplomatico-militare con il paese. L’Erasmus dove viaggia Blackthorne è di fatto la prima imbarcazione britannica a raggiungere il Giappone, ma la fame e la sete hanno ridotto lui e il suo equipaggio allo stremo, tanto da sopravvivere a malapena a un tremendo naufragio.

Jack viene catturato e condotto al cospetto dal daimyo – un lord feudale – Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada), che è però tenuto a suo volta prigioniero insieme a tutta la sua famiglia e i suoi fedelissimi all’interno del castello di Osaka dai restanti quattro daimyo reggenti del consiglio: la nemesi principale, Ishido (Kengo Hashimoto), il ricchissimo Sugiyama, il corrotto cattolico Kiyama e il guerriero lebbroso Ohno. Insieme vogliono destituire e uccidere Toranaga, coadiuvando all’unisono le infiltrazioni portoghesi nella politica e nell’economia del Giappone, di cui il maggiore oppositore è proprio il Lord di Edo (antico nome di Tokyo).

Anjin e Samurai | Recensione Shogun

Intuendo rivalità e giochi di potere sullo scacchiere, Blackthorne finisce per allearsi con Toranaga e dichiarare guerra ai restanti daimyo, combattendo prima di tutto per se stesso ma imparando a conoscere e vivere i costumi del Giappone feudale, perdendosi in un amore impossibile per la traduttrice Mariko (Anna Sawai) e scegliendo di sostenere Toranaga nella sua missione di dominio del paese per mandato divino, un titolo rispettato per secoli ma ormai da tempo messo da parte in favore del generale di tutto il Giappone, il suo Shogun.

L’ultimo Samurai di Edward Zwick rappresenta un primo metro di paragone dal quale partire. In realtà dietro l’apparente sovrapposizione della trama si cela un differente tono. Il principale motivo è la discesa del protagonista in una cultura differente da quella occidentale, mostrando gli effetti trasformativi di tale immersione su mente e anima del personaggio, cambiandolo nel profondo, nello spirito e nella filosofia di vita stessa. Shōgun è un’epica e romantica epopea negli intrighi e nelle tradizioni di un Giappone dove vita e morte camminano in parallelo. È uno degli aspetti che colpiscono e tramortiscono di più Blackthorne: in quel lontano paese, con quelle antiche usanze, la morte ha più valore della vita.

Profondo rispetto per una cultura lontana | Recensione Shogun

In un posto in cui l’onore è tutto, così come il rispetto, e tradire se stessi e le proprie convinzioni, così come tradire il prossimo, è l’onta più grande di tutte e non può che portare al suicidio rituale, sembra facile giudicare. Ma, e questo è un tratto molto positivo della serie, che vuole comprendere e approfondire. Da cristiano-protestante ma soprattutto da uomo con pochi principi, l’anjin Blackthorne viene catapultato in un mondo dove soppesare ogni minima parola, ogni singolo gesto, venendone assorbito. La serie restituisce ogni piccolo ma fondamentale dettaglio della preziosa scrittura di James Clavell, già perfezionata a monte, nobilitando di fatto la caratura narrativa di Shogun e il suo modo così classico e raffinato di sviscerare bellezze e crudeltà di un passato e di un mondo ormai lontano eppure terribilmente presente.

La composizione degli episodi è ragionata in modo acuto e ordinato, con i primi tre che fungono interamente da presentazione, i quattro centrali da assestamento e approfondimento più intimo dell’avventura di Blackthorne, e gli ultimi tre che ci portano nel vivo dell’epica guerriera dello scontro tra i daimyo. Il tutto viene insaporito dal talento degli interpreti, tra cui risaltano un magnetico e carismatico Hiroyuki Sanada (forse nel ruolo della vita) e quello sempre più in ascesa di Anna Sawai, che dimostra grande cifra drammatica e introspettiva, dando vita a una Mariko estremamente misurata e brillante. Al cospetto, il seppur bravo protagonista Cosmo Jarvis risulta più grezzo di ogni suo co-protagonista, che se pure ha un senso all’interno della storia a volte dà una sensazione estraniante.

Conclusioni

Shogun supera ogni aspettativa e si rivela una delle serie più incisive e sorprendenti dell’anno. Poetica e crudele, tra intrighi di corte e di potere, amori impossibili e forti rivalità, la serie FX tratta dall’omonimo e magnifico romanzo di James Clavell restituisce per sguardo, scrittura, ricchezza e visione ogni singolo dettaglio del racconto originale. Un colossal televisivo che fa impallidire tanti cugini cinematografici. Non possiamo che attendere con ansia le già annunciate prossime stagioni.

9 Serie epica Punti a favore Il rispetto con cui viene descritta la cultura giapponese dell'epoca

Il rispetto con cui viene descritta la cultura giapponese dell'epoca Le performance del cast nipponico

Le performance del cast nipponico Ottima azione, quando serve Punti a sfavore Cosmo Jarvis è a volte impacciato

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.