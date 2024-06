Brina mattutina su Marte: la scoperta arriva da un team di ricerca

Scoperta una brina mattutina su Marte che sfida le teorie sul clima del pianeta e getta nuova luce sul comportamento dell’acqua

Un team di ricerca internazionale, di cui fanno parte l’Istituto di astrofisica e planetologia Spaziali (Iaps-Inaf) di Roma e l’Inaf-Osservatorio astronomico di Padova, ha individuato alcuni depositi di acqua ghiacciata sulle cime dei vulcani della regione di Tharsis su Marte. Questa rivelazione, pubblicata sulla rivista Nature Geoscience, sfida le precedenti teorie sul clima marziano e getta nuova luce sul comportamento dell’acqua sul pianeta rosso.

Tharsis, un altopiano tropicale marziano, ospita vulcani imponenti come l’Olympus Mons, che supera l’Everest in altezza di oltre due volte. La brina è stata individuata nelle caldere di questi vulcani, enormi cavità formatesi durante antiche eruzioni. I ricercatori ritengono che la circolazione dell’aria sopra questi vulcani crei un microclima particolare, caratterizzato da temperature notturne estremamente basse e da un’umidità sufficiente a permettere la formazione di sottili strati di brina durante le ore più fredde.

Brina mattutina su Marte: un microclima unico

Adomas Valantinas, uno degli autori dello studio, ha espresso sorpresa per questa scoperta. Questo perché la combinazione di luce solare intensa e atmosfera sottile del Pianeta Rosso mantiene temperature relativamente alte, sia in superficie che in quota, rendendo la formazione di ghiaccio improbabile. Questa brina, che scompare rapidamente con il sorgere del sole, potrebbe essere un residuo di un antico ciclo climatico marziano. In passato era caratterizzato da precipitazioni e forse nevicate sui vulcani, quando l’atmosfera era più densa e le temperature più basse.

Per confermare la presenza della brina, i ricercatori hanno analizzato oltre 30.000 immagini a colori ad alta risoluzione provenienti dal Trace Gas Orbiter dell’Esa, convalidando i dati con osservazioni di altre sonde marziane, come Mars Express. La brina è presente solo per poche ore dopo l’alba durante le stagioni più fredde ed è estremamente sottile, paragonabile alla larghezza di un capello umano. Nonostante ciò, copre un’area vasta e rappresenta una quantità notevole di ghiaccio d’acqua, stimata in almeno 150 mila tonnellate, equivalenti a circa 60 piscine olimpioniche. Questo ghiaccio potrebbe essere una risorsa preziosa per future missioni umane su Marte.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema scienze, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!