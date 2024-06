Le start-up svizzere di veicoli elettrici e la loro esperienza per lo sviluppo di destinazioni in Italia

Come cooperano Italia e Svizzera nell’ambito della produzione di veicoli elettrici? Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Le auto elettriche stanno diventando sempre più popolari nel mondo di oggi e la Svizzera e l’Italia non fanno eccezione. Entrambe le nazioni europee stanno sviluppando attivamente il mercato delle auto elettriche e le loro esperienze possono avere un impatto su altri Paesi. In questo articolo analizzeremo le tendenze e le statistiche attuali sull’utilizzo delle auto elettriche in Svizzera e in Italia e discuteremo di come l’esperienza svizzera possa aiutare a sviluppare il mercato italiano delle auto elettriche. Iniziamo!

Start-up svizzere nel settore dei veicoli elettrici

La Svizzera è uno dei principali centri di innovazione nel settore dei veicoli elettrici, con numerose startup che lavorano su diversi aspetti del settore. Vediamo alcuni esempi chiave che dimostrano il successo e le promesse delle startup svizzere.

Amp-it.ch

Una di queste startup è Amp-it.ch, che sta sviluppando una rete di stazioni di ricarica intelligenti per auto elettriche. Le loro soluzioni si concentrano sul miglioramento dell’efficienza e della convenienza della ricarica, che è importante per l’adozione diffusa dei veicoli elettrici. L’azienda si concentra sull’installazione di stazioni di ricarica nei parcheggi condominiali. Ma collabora anche con le aziende per dotare i loro parcheggi di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Tutti i servizi, dall’ideazione del progetto di installazione alla piena disponibilità in loco delle stazioni di ricarica, sono chiavi in mano e completamente gratuiti per i proprietari dei parcheggi. Solo i cicli di ricarica vengono pagati in base al contratto.

Librec

Librec è specializzata nel riciclaggio di batterie per veicoli elettrici. Questa startup è stata fondata nel 2021 e ha rapidamente ottenuto il sostegno sia delle agenzie governative che dei principali attori dell’industria automobilistica. Librec prevede di costruire un impianto di riciclaggio nel cantone di Soletta che sarà in grado di riciclare fino al 90% delle materie prime delle vecchie batterie, un contributo significativo alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare.

Miloo

Miloo sviluppa veicoli elettrici personali che mirano a migliorare la mobilità quotidiana. I suoi prodotti comprendono biciclette e scooter elettrici ideali per gli ambienti urbani e che contribuiscono a ridurre l’impronta di carbonio. Miloo ha ricevuto finanziamenti significativi e sta espandendo attivamente la sua presenza sul mercato con soluzioni di mobilità ecologica.

H55

H55 sviluppa sistemi di propulsione elettrica per l’aviazione. La startup ha ricevuto ingenti investimenti e sta collaborando attivamente con partner internazionali per portare la sua tecnologia nel settore dell’aviazione. I sistemi di propulsione elettrica di H55 consentono di ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza di volo, aprendo nuovi orizzonti all’aviazione sostenibile.

Cooperazione tra Svizzera e Italia

Uno dei punti salienti della cooperazione tra Svizzera e Italia nel settore dei veicoli elettrici è la collaborazione di ABB con le aziende italiane. ABB, azienda svizzera nota per le sue soluzioni per i veicoli elettrici, sta lavorando attivamente con partner italiani per creare infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Uno di questi progetti è la collaborazione con il produttore italiano di autocarri MAN Truck & Bus per sviluppare soluzioni di ricarica da un megawatt. Questa partnership mira a creare prodotti affidabili e standardizzati per la ricarica dei veicoli commerciali pesanti, fondamentale per il trasporto a lungo termine.

Al confine tra Svizzera e Italia si stanno sviluppando attivamente iniziative per l’installazione di stazioni di ricarica. Uno degli attori principali di questo mercato è la società svizzera GOFAST, che costruisce e gestisce una delle più grandi reti di stazioni di ricarica rapida in Svizzera. L’azienda sta espandendo attivamente la sua presenza con piani per l’installazione di oltre 200 punti di ricarica in tutto il Paese, comprese le zone di confine con l’Italia.

Un altro progetto importante è la partnership tra l’azienda svizzera WattAnyWhere e l’italiana Metacon. Insieme stanno lavorando all’introduzione di stazioni di ricarica rapida autonome che utilizzano generatori innovativi a base di etanolo per produrre elettricità. Queste stazioni consentono di ricaricare i veicoli elettrici anche quando l’elettricità di rete è scarsa, il che è particolarmente importante per le zone di confine dove le infrastrutture possono essere meno sviluppate.

I risultati di questi progetti congiunti dimostrano che la cooperazione internazionale sta contribuendo ad accelerare lo sviluppo di infrastrutture per i veicoli elettrici e ad aumentarne la disponibilità. Una lezione importante è la necessità di standardizzare e sviluppare soluzioni interoperabili per ridurre i costi e accelerare la diffusione delle nuove tecnologie. L’esperienza svizzera dimostra che i partenariati strategici e gli investimenti in soluzioni innovative, come le stazioni di ricarica autonome e i sistemi di ricarica a megawatt, possono migliorare significativamente le infrastrutture e contribuire allo sviluppo sostenibile dei veicoli elettrici.

La cooperazione tra Svizzera e Italia nel campo dei veicoli elettrici sta quindi già dando risultati tangibili e questa esperienza può costituire la base per ulteriori iniziative volte a migliorare le infrastrutture di ricarica e a stimolare la domanda di veicoli elettrici in Italia.

Il futuro del mercato dei veicoli elettrici: prospettive e sfide

Previsione dello sviluppo tecnologico nei prossimi 5-10 anni

Si prevede che la tecnologia dei veicoli elettrici si svilupperà in modo significativo nei prossimi 5-10 anni. La domanda di veicoli elettrici continuerà a crescere, portando a un aumento delle vendite. Si prevede che le vendite di veicoli elettrici raggiungeranno 63,4 milioni di unità entro il 2034, pari a circa il 60% delle vendite totali di veicoli passeggeri. Lo sviluppo tecnologico si concentrerà sull’aumento dell’autonomia, sul miglioramento dell’efficienza delle batterie e sulla riduzione dei costi delle stesse. Anche lo sviluppo dell’infrastruttura delle stazioni di ricarica, in particolare delle stazioni di ricarica rapida a corrente continua, svolgerà un ruolo fondamentale.

Sfide principali

1. Mancanza di infrastrutture per le stazioni di ricarica

Si prevede che il numero di veicoli elettrici crescerà più rapidamente del numero di stazioni di ricarica, creando una carenza di infrastrutture. Nonostante l’aumento del numero di stazioni di ricarica da 5,8 milioni nel 2024 a 28,9 milioni nel 2034, aumenterà anche il numero di veicoli elettrici per stazione di ricarica, il che potrebbe causare congestione e disagi per gli utenti.

2. Costo elevato dei veicoli elettrici

Sebbene il costo dei veicoli elettrici stia gradualmente diminuendo, è ancora superiore a quello dei veicoli tradizionali con motore a combustione interna. Questo potrebbe rallentare il tasso di adozione dei veicoli elettrici nel mercato di massa.

3. Problemi di produzione e fornitura delle batterie

La produzione di batterie per i veicoli elettrici richiede risorse e tempo significativi. La carenza di materiali e le difficoltà di produzione potrebbero diventare un ostacolo alla crescita del mercato dei veicoli elettrici.

Modi per superare le sfide basati sull’esperienza svizzera

1. Sviluppo dell’infrastruttura di ricarica

L’esperienza svizzera dimostra l’importanza di creare una rete affidabile e accessibile di stazioni di ricarica. L’Italia potrebbe adottare un approccio simile, investendo attivamente nello sviluppo di stazioni di ricarica convenzionali e veloci. Ciò ridurrà l’onere delle singole stazioni di ricarica e migliorerà l’esperienza degli utenti.

2. Sussidi e incentivi fiscali

In Svizzera, i sussidi e gli incentivi fiscali sono ampiamente utilizzati per stimolare la domanda di veicoli elettrici. L’Italia può adattare questa pratica per rendere i veicoli elettrici più accessibili al grande pubblico.

3. Cooperazione pubblico-privato

In Svizzera si stanno sviluppando attivamente partenariati tra istituzioni pubbliche e aziende private per promuovere le tecnologie dei veicoli elettrici. Anche l’Italia può trarre vantaggio da questo approccio, creando progetti congiunti per sviluppare e implementare nuove tecnologie e soluzioni infrastrutturali.

Nel complesso, l’utilizzo dell’esperienza svizzera può accelerare significativamente lo sviluppo del mercato dei veicoli elettrici in Italia, superando le sfide esistenti e creando condizioni favorevoli alla crescita.

