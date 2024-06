Weekend Mitjet Italia Racing Series, i risultati: niente podi per Naska, ottimi risultati per Rocca

Ed eccoli qui, i risultati del Weekend Mitjet Italia Racing Series: le prove libere del venerdì pomeriggio portano ottimismo nei team GRT Motorsport e Heroes Valley, Alberto Naska gira velocemente e anche Ian Rocca rimane tra i primi dieci

L’estate siciliana si fa sentire, e Race 1 parte nel primo pomeriggio: Rocca, in seconda fila, parte terzo dietro a Forenzi in pole, mentre Naska, in terza fila, si trova dietro Torelli secondo e Schileo quarto. Purtroppo, Rocca parte male e perde posizioni. La testa della corsa si delinea rapidamente con Forenzi, Torelli e Naska, mentre Rocca è settimo dietro Gaggianesi. Torelli e Naska spingono forte e sono alle spalle di Forenzi; Rocca è in lotta con De Marco.

Torelli e Naska attaccano Forenzi, con Torelli che conquista la prima posizione seguito da Naska. Nel frattempo, la battaglia tra Rocca e De Marco permette a Orlandi di prendere il settimo posto, seguito da Rocca. Torelli prova a distanziare gli altri mentre Naska, Forenzi e Lambrughi si scontrano senza esclusione di colpi. Con un tocco del cordolo, Naska finisce in quarta posizione. Rocca si prende la sesta posizione e supera Orlandi per diventare quinto, ma De Marco non molla e lo supera poco prima delle bandiere gialle per un’auto ferma nella sabbia all’ultimo giro. Il podio di gara 1 vede Torelli, Forenzi e Lambrughi; Naska chiude quarto e Rocca sesto.

Race 2 | Weekend Mitjet Italia Racing Series, i risultati

Race 2, illuminata dal tramonto, è pronta a partire intorno alle 19:40. In griglia di partenza, Alberto Naska si trova in seconda fila dietro Torelli, mentre Ian Rocca parte dalla quarta fila dietro De Marco. La partenza è una bagarre intensa: Torelli, Lambrughi, Gaggianesi e Naska, che finisce sullo sporco e perde il contatto con i primi; Rocca viene chiuso dai piloti della GT Talent, De Marco e Schileo.

La battaglia tra Naska e De Marco cattura l’attenzione del pubblico, è una lotta serrata e Rocca e Schileo non rimangono solo spettatori. È una gara bellissima e molto entusiasmante. Il podio vede Torelli, Lambrughi e Gaggianesi, ma una menzione d’onore va a tutti i piloti per lo spettacolo offerto. Heroes Valley applaude il quarto posto di Naska e il settimo di Rocca.

Race 3 | Weekend Mitjet Italia Racing Series, i risultati

Domenica 9 giugno, Race 3 parte con un po’ di ritardo: la griglia invertita vede Naska in settima posizione in quarta fila e Rocca davanti a lui in quinta posizione, con gli agguerritissimi Forenzi e Torelli alle loro spalle. La partenza avviene sotto bandiera gialla, quindi il primo giro non apporta cambiamenti e si parte realmente col secondo giro.

Purtroppo, Ian esce largo alla curva del Vivaio, perdendo posizioni. Malvestiti e Schileo partono bene, ma Gaggianesi si infila e diventa secondo. Lambrughi non resta a guardare e riesce a superarlo. Naska prende il dosso e scivola in decima posizione dietro a Ian: qualcosa non va. Tuttavia, Alberto non demorde, recupera fino all’ottava posizione con Rocca che lo segue, ma Forenzi si inserisce tra i due compagni di squadra.

In testa ci sono Gaggianesi, Lambrughi e Torelli. Alberto supera e raggiunge la quinta posizione, approfittando della battaglia tra Pedrini, Malvestiti e Orlandi. La bagarre tra i quattro continua, e Alberto perde una posizione. In testa, il duello porta a cambiamenti: Torelli, Lambrughi e Gaggianesi. Negli ultimi due giri, Naska è in lotta con Orlandi, Forenzi e Malvestiti, seguito da Rocca. Colpo di scena: Torelli si ritira per un guasto tecnico. Gaggianesi taglia il traguardo per primo, seguito da Lambrughi e De Marco. Naska chiude settimo e Rocca ottavo, portando grande soddisfazione al Team GRT Motorsport.

Race 4 | Weekend Mitjet Italia Racing Series, i risultati

Race 4, con un ritardo, parte alle 17:20 con una temperatura in pista ancora sopra i 30 gradi. In griglia, Ian Rocca si trova in seconda fila dietro Pedrini, mentre Naska parte settimo in quarta fila, affiancato da Gaggianesi.

Partenza! Torelli si sposta tutto a sinistra e Naska tutto a destra, con il gruppone di auto che si dispone su due linee. Rocca è quarto dietro Gaggianesi, mentre Naska perde terreno e scivola al nono posto. Buon passo per Ian! Le auto si affiancano nuovamente alla variante Zagaria prima del rettilineo del traguardo: Pedrini, Gaggianesi, Orlandi, Messina, De Marco, Lambrughi, Torelli, Rocca, Schileo e Naska sono tutti vicinissimi.

I sorpassi e le uscite cambiano la classifica: Ian segna il giro veloce a nove minuti e mezzo dalla fine. Naska vince la lotta con Lambrughi per la settima posizione e Rocca supera Pedrini per l’ottava. Alberto passa Orlandi e si porta alle spalle di Torelli, in quinta posizione. Naska tenta il sorpasso su Torelli, ma Torelli resiste; Ian è settimo.

Allo scadere del tempo, si conclude una gara ricca di azione: il podio vede Gaggianesi, De Marco e Messina; Alberto chiude quinto e Ian settimo. Bravi tutti!

A presto!

